The Witcher 3, CDPR bremst Shadow-Drop-Gerücht und deutet Marketing an

Ein Jahrzehnt nach dem ursprünglichen Release lässt The Witcher 3: Wild Hunt die Gerüchteküche wieder brodeln. Seit Wochen hält sich hartnäckig das Gerücht um eine dritte Story-Erweiterung, die nicht nur neues Abenteuerfutter liefern, sondern angeblich sogar als narrative Brücke zu The Witcher 4 dienen soll.

Offiziell bestätigt ist das zwar weiterhin nicht, doch CD Projekt RED hat sich jetzt zumindest zu einem Punkt klarer geäußert: den Release-Plänen und der Frage, ob Fans mit einem Überraschungs-Release rechnen dürfen.

Auslöser für die jüngste Spekulationswelle war unter anderem ein Hinweis im aktuellen Geschäftsbericht, in dem von einem bisher unangekündigten Gaming-Projekt die Rede ist, das noch 2026 erscheinen soll. Das reicht vielen schon, um die Hoffnung auf einen späten, aber großen DLC-„Nachschlag“ für Geralts drittes Spiel wieder anzuheizen.

CD Projekt RED bevorzugt klassisches Marketing

Kommt der dritte DLC als Shadow-Drop? Genau diese Frage landete in einer Telefonkonferenz zu den Geschäftsergebnissen direkt bei CDPR-Co-CEO Michal Nowakowski. Und auch wenn er die Tür nicht komplett zuschlägt, klingt die Tendenz ziemlich eindeutig: Das Studio setzt lieber auf Vorlauf statt auf einen Drop aus dem Nichts.

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Ich würde gerne sagen, dass alles im Bereich des Möglichen liegt. Aber unsere Erfahrung und unsere Präferenz liegt, angesichts der Art von Spielen, die wir machen, bei längerfristigen Marketingkampagnen.

Damit ist zwar kein konkreter DLC bestätigt, aber der Rahmen ist klar: Sollte tatsächlich ein neues The-Witcher-3-Projekt kommen, ist ein echtes Shadow-Drop-Szenario eher unwahrscheinlich. Stattdessen dürften wir vorher Trailer, Ankündigungen und eine gewisse PR-Phase sehen, statt einer Veröffentlichung „einfach so“ während eines Events oder ohne Vorwarnung.

Wir glauben, dass längere Kampagnen tendenziell besser funktionieren als zum Beispiel ein Live-Drop bei irgendeiner Konferenz oder einem Event. Ich würde also eher in diese Richtung deuten.

Das mögliche Release-Zeitfenster für neue Inhalte

Wann könnte neue The-Witcher-3-Story erscheinen? Weil CD Projekt RED einen Shadow-Drop eher nicht als bevorzugte Strategie sieht, wird die spannende Frage jetzt noch konkreter: Wann könnte eine Ankündigung erfolgen, wenn die Veröffentlichung tatsächlich 2026 geplant ist?

Im Raum stehen derzeit vor allem zwei Zeitfenster: Zum einen wurde ein Release im Mai 2026 diskutiert, passend zum 11. Jubiläum von The Witcher 3. Zum anderen tauchte zuletzt auch September 2026 als möglicher Zeitraum auf. Zusätzlich heißt es, eine Veröffentlichung vor November sei naheliegend, um dem riesigen Konkurrenzdruck rund um GTA 6 aus dem Weg zu gehen.

Interessant ist auch der finanzielle Kontext: Chief Financial Officer Piotr Nielubowicz betonte, dass CD Projekt RED 2026 noch rund 122 Millionen Euro erwirtschaften muss, um ein Ziel des internen Anreizprogramms zu erreichen. Dabei verweist das Unternehmen nicht nur auf starke Back-Katalog-Verkäufe, sondern ausdrücklich auch auf neue Inhalte, deren Veröffentlichung geplant ist.

Wir glauben weiterhin, dass wir mit der starken Verkaufsleistung des Back-Katalogs in diesem Jahr und den neuen Inhalten, deren Veröffentlichung wir planen, eine gute Chance haben, es zu erreichen.

Was das für Fans von The Witcher 3 bedeutet

Worauf deutet CDPRs Aussage für 2026 hin? Unterm Strich wirkt es so, als würde CD Projekt RED für 2026 tatsächlich noch etwas in der Pipeline haben, aber eher nicht im Stil eines plötzlichen Drops. Wer also auf eine dritte Story-Erweiterung hofft, sollte eher mit einem normalen Ankündigungsfahrplan rechnen, inklusive Marketingphase.

Gerade wenn der gemunkelte DLC wirklich eine Brücke zu The Witcher 4 schlagen soll, wäre eine geplante Kommunikation auch logisch, um das Interesse am Franchise in Richtung des nächsten großen Kapitels zu lenken. Ob es am Ende ein vollwertiger Story-DLC, ein kleineres narratives Paket oder etwas völlig anderes wird, bleibt offen, aber die Zeichen stehen klar auf: nicht heimlich, sondern mit Vorlauf.

Was meint ihr: Wollt ihr eine dritte Story-Erweiterung für The Witcher 3 überhaupt noch sehen, oder sollte CD Projekt RED den Fokus komplett auf The Witcher 4 legen? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.