Pokémon GO Steeled Resolve – Schligda startet als neuer Raidboss mit Shiny

Pokémon GO bringt Ende April 2026 das nächste Monster aus Generation 9 ins Spiel: Schligda feiert sein Debüt im Event Steeled Resolve. Der Stahl-Typ aus Pokémon Karmesin und Purpur taucht dabei nicht einfach in der Wildnis auf, sondern wird als Raid-Pokémon eingeführt. Für Fans von Stahl-Pokémon ist das eine der spannendsten Ankündigungen des Monats, denn gleichzeitig dreht sich das Event auch stark um Meltan und zusätzliche Boni.

Spannend ist außerdem das Timing: Pokémon GO steuert aktuell auf sein 10-jähriges Jubiläum zu und fährt in den kommenden Wochen einen spürbar dichteren Event-Kalender. Schon der April startete mit Überraschungen, darunter ein unangekündigtes Debüt zum 1. April und ein Raid-Tag mit vielen Kostüm-Pokémon.

Steeled Resolve bringt Schligda in Raids

Wann startet das Steeled-Resolve-Event in Pokémon GO? Das Event läuft von Dienstag, 28. April 2026, bis Montag, 4. Mai 2026. In diesem Zeitraum steht Schligda im Mittelpunkt und wird als neuer 3-Sterne-Raidboss eingeführt.

Wie bekommt man Schligda in Pokémon GO? Du musst Schligda in 3-Sterne-Raids besiegen, um anschließend die Chance zu bekommen, es zu fangen. Damit schlägt Niantic beim Release einen ähnlichen Weg ein wie bei anderen größeren Debüts, die zunächst nicht als Wildfang verfügbar sind.

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Gibt es Schligda direkt als Shiny? Ja, und das ist die große Besonderheit: Schligda ist laut Ankündigung bereits zum Start auch in seiner schillernden Variante erhältlich. Das ist bei Debüts nicht selbstverständlich und dürfte vor allem Sammler motivieren, in der Event-Woche ein paar zusätzliche Raid-Pässe einzuplanen.

Meltan-Boni, erhöhte Stahl-Spawns und GO-Pass-Belohnungen

Welche Boni bringt Steeled Resolve noch? Neben Schligda setzt das Event stark auf Meltan. Wenn du während des Events eine Wunderbox nutzt, kannst du Meltan antreffen und hast dabei auch die Chance auf ein schillerndes Meltan. Zusätzlich wird die Wartezeit zum Öffnen neuer Wunderboxen reduziert.

Welche Pokémon erscheinen häufiger in der Wildnis? Während Steeled Resolve spawnen Stahl-Pokémon öfter, darunter:

Magnetilo

Stollunior

Kastadur

Gladiantri

Welche Feldforschungen und Raidbosse sind Teil des Events? Event-Feldforschungen bringen unter anderem Begegnungen mit diesen Pokémon:

Tannza

Nosepass

Rotomurf

In 1-Sterne-Raids tauchen außerdem folgende Pokémon auf, jeweils mit Schiller-Chance:

Gramokles

Schildonus

Togediss

Was steckt im GO Pass Steeled Resolve Taken Over? Während des Events wird der zeitlich begrenzte GO Pass automatisch freigeschaltet. Beim Fortschritt winken unter anderem doppelte Bonbons durch Fänge, ein Super-Rocket-Radar sowie Begegnungen mit Meltan und weiteren Event-Pokémon. Gerade für Kämpfe in Raids und PvP kann sich das lohnen, weil Stahl-Pokémon in vielen Matchups defensiv stark sind und sich Candy-Vorräte für langfristige Projekte wie Meltan und Metagross besonders auszahlen.

Weitere April-Termine mit neuen Pokémon und Community Day

Welche weiteren Debüts sind im April 2026 geplant? Auch abseits von Steeled Resolve stehen im April weitere Highlights an. Die Sustainability Week kehrt zurück und läuft vom 14. April 2026 bis 20. April 2026. In diesem Zeitraum soll Anacondra erstmals in Pokémon GO erscheinen.

Was passiert beim nächsten Community Day? Am 11. April 2026 bekommt Tafforgita seinen ersten Community Day. Als besonderer Bonus ist dabei eine exklusive Lade-Attacke angekündigt: Gigaton Hammer.

Wie sieht es bei dir aus: Gehst du in der Steeled-Resolve-Woche gezielt auf schillerndes Schligda und Meltan, oder sparst du deine Ressourcen eher für den Community Day mit Tafforgita? Schreib es gern in die Kommentare.