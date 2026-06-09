Switch 2 startet DK Challenge-Event mit Sammelkarten wie Achievements

Nintendo tastet sich auf der Switch 2 weiter an etwas heran, das sich viele Fans seit Jahren wünschen: ein echtes Achievement-System. Komplett umgesetzt wird es zwar noch nicht, aber das neu angekündigte DK-Challenge-Event geht in genau diese Richtung und belohnt euch für bestimmte Aufgaben in klassischen Donkey-Kong-Spielen mit digitalen Sammelkarten.

Die Aktion wurde in einer aktuellen Nintendo Direct vorgestellt und richtet sich an Nintendo-Switch-Online-Abonnenten auf der Switch 2. Wer Herausforderungen abschließt, schaltet nach und nach digitale Trading Cards frei, die funktional stark an Achievements oder Trophäen erinnern, ohne dass Nintendo das Kind beim Namen nennt.

DK Challenge als Nintendo-Version von Erfolgen

Was ist die DK Challenge auf Nintendo Switch 2? Das Event ist eine zeitlich begrenzte Challenge-Reihe, bei der ihr in mehreren Donkey-Kong-Titeln konkrete Aufgaben erledigt, um digitale Sammelkarten freizuschalten. Achievements im klassischen Sinne, also ein systemweites Profil mit Punkten, Platin-Trophäen oder globalen Erfolgslisten, sind es damit noch nicht, aber die Idee ist klar: Herausforderungen abschließen, Belohnung erhalten, Sammlung füllen.

Interessant ist vor allem der Kontext: Während Xbox bereits vor Jahrzehnten Achievements etabliert hat und PlayStation später mit Trophäen nachgezogen ist, hat Nintendo ein vergleichbares, dauerhaftes System bislang bewusst umgangen. Mit der DK Challenge wirkt es nun so, als würde Nintendo zumindest eventbasiert ausloten, wie gut ein solches Feature zur eigenen Plattform passt.

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Vom Aufbau her erinnert das Ganze an die Herausforderungen aus Nintendo World Championships: NES Edition, nur eben mit überwiegend anderen Spielen und dem klaren Fokus auf Donkey Kong.

Zeitraum, Teilnahme und Belohnungen im Überblick

Wann läuft das DK-Challenge-Event? Der Start ist am 9. Juni 2026 um 18:00 Uhr PT, das entspricht dem 10. Juni 2026 um 03:00 Uhr in Deutschland. Das Event endet am 1. September 2026 um 12:59 Uhr PT, also am 1. September 2026 um 21:59 Uhr deutscher Zeit.

Wer kann mitmachen und was gibt es zu holen? Teilnehmen können Nintendo-Switch-Online-Abonnenten auf der Nintendo Switch 2. Als Belohnungen winken digitale Trading Cards, die ihr durch das Absolvieren der Aufgaben freischaltet. Zusätzlich gibt es weitere Inhalte, wenn ihr Donkey Kong Bananza besitzt, das am 17. Juli 2025 erschienen ist.

Event: DK Challenge auf Nintendo Switch 2

Start: 10. Juni 2026, 03:00 Uhr (deutsche Zeit)

Ende: 1. September 2026, 21:59 Uhr (deutsche Zeit)

Teilnahme: Nintendo Switch Online auf Switch 2

Belohnungen: Digitale Trading Cards als Sammelobjekte

Enthaltene Spielauswahl: Donkey-Kong-Spiele für NES, SNES und Game Boy

Extra: Zusätzliche Inhalte mit Donkey Kong Bananza

Warum das für Nintendo-Fans spannend ist

Warum sind Achievements auf Switch 2 ein großes Thema? Viele in der Community wünschen sich seit Jahren ein einheitliches Erfolgs-System, das über einzelne Spiele hinausgeht und Fortschritt sichtbarer macht. Die DK Challenge ist zwar kein vollwertiger Ersatz für ein plattformweites Feature, aber sie zeigt, dass Nintendo mit Herausforderungen, Meta-Belohnungen und Sammelreizen experimentiert, die genau in diese Kerbe schlagen.

Gerade die Kombination aus Retro-Auswahl (NES, SNES und Game Boy) und modernen Anreizen wirkt wie eine Einladung, die Klassiker wieder anzufassen, aber diesmal mit einem zusätzlichen Ziel vor Augen. Und falls Nintendo dieses Format später auf andere Reihen überträgt, könnte daraus Schritt für Schritt eine neue Art von Plattform-Features entstehen, ohne dass es sofort wie ein direkter Trophy-Klon wirkt.

Wie findet ihr die DK Challenge als Achievement-Ersatz auf der Switch 2, und würdet ihr euch ein dauerhaftes, systemweites Erfolgs-System von Nintendo wünschen? Schreibt es gerne in die Kommentare.