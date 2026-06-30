Leak zur Nintendo Switch 2 – neues Displaymodul deutet Revision an

Ein neuer Leak deutet darauf hin, dass Nintendo bereits an einer überarbeiteten Version der Nintendo Switch 2 arbeitet, bei der vor allem das Display im Mittelpunkt steht. Im Netz ist eine bislang unbekannte LCD-Panel-Variante aufgetaucht, die sich sichtbar von dem Bildschirm unterscheidet, der seit dem Launch der Konsole im Juni 2025 verbaut wird.

Spannend ist vor allem: Die gezeigten Bauteile sollen nicht zu den bisher bekannten Switch-2-Komponenten passen. Das könnte auf eine echte Revision hindeuten und nicht nur auf eine minimale Änderung in der laufenden Produktion.

Entdeckt wurde das Bauteil laut den kursierenden Infos über einen chinesischen Resale-Marktplatz, auf dem ein Switch-2-Displaymodul mit ungewohnter Kennung und auffälligen Hardware-Unterschieden angeboten wird.

Das neue Panel und die auffälligen Unterschiede

Was ist an dem geleakten Switch-2-Display anders? Auf den Bildern der Angebotsseite sind vor allem die freiliegende Platine, der Anschluss sowie die Kabelführung anders gestaltet als beim bisher bekannten Innolux-Panel der Switch 2. Diese Änderungen wirken wie eine aktualisierte Konstruktion, nicht wie ein kleiner Austausch einzelner Teile.

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Als weiterer Hinweis gilt die Bezeichnung des Moduls: LS079T1SX10P. Dieser Code passt zu keinem bislang dokumentierten Switch-2-Ersatzteil, was die Spekulationen um ein neues Modell zusätzlich anheizt.

Interpretationen rund um die Kennung gehen davon aus, dass es sich um ein 7,9-Zoll-LTPS-Panel mit 1080p-Auflösung handeln könnte, wobei in diesem Zusammenhang häufig Sharp als möglicher Hersteller genannt wird. Ein offizielles Statement von Nintendo zu einem solchen Displaywechsel gibt es bislang nicht.

Merkmal Bisheriges Switch-2-Panel Neu aufgetauchtes Panel Bekannter Zulieferer Innolux Vermutlich Sharp Modulkennung Bekanntes Switch-2-Teil LS079T1SX10P Layout (Platine, Anschluss, Kabel) Bisheriges Design Deutlich abweichend Interpretierte Eckdaten Unverändert zum Launch 7,9 Zoll, LTPS, 1080p

Was eine Switch-2-Revision für euch bedeuten könnte

Welche Folgen hätte ein neues Switch-2-Modell im Alltag? Sollte Nintendo tatsächlich eine Display-Revision planen, muss das nicht automatisch eine Pro-Variante oder ein großes Leistungs-Upgrade bedeuten. Häufig sind solche Anpassungen auch dafür da, Produktion und Lieferketten zu optimieren oder kleine Schwächen der ersten Hardware-Generation auszubügeln.

Für euch wäre vor allem interessant, ob sich dadurch Bildqualität, Reaktionszeiten, Energieverbrauch oder die Fertigungsqualität verbessern. Gerade im Handheld-Modus sind das Punkte, die im täglichen Zocken schnell auffallen, selbst wenn die reine Auflösung auf dem Papier gleich bleibt.

Wenn Nintendo hier einem bekannten Muster folgt, könnte eine solche Revision zudem nicht nur regional erscheinen, sondern zeitnah weltweit ausgerollt werden. Ob das auch für Deutschland gilt und wann ein möglicher Start wäre, ist derzeit offen.

Einordnung und nächste mögliche Hinweise

Woran erkennt man als Käufer eine neue Switch-2-Version? Falls es zu einer Revision kommt, läuft das in der Praxis oft über neue Modellnummern, leicht angepasste Verpackungen oder interne Seriennummern. Auch Ersatzteil-Listings und weitere Fotos aus dem Zubehör- und Reparaturumfeld könnten in den nächsten Wochen neue Details liefern.

Bis dahin bleibt der Leak vor allem ein Fingerzeig: Nintendo scheint zumindest intern an einer veränderten Display-Hardware zu arbeiten. Ob daraus ein stilles Update im Handel wird oder ein klar kommuniziertes Refresh, dürfte sich erst zeigen, wenn weitere Bauteile oder Unterlagen auftauchen.

Was wäre euch bei einer Switch-2-Revision am wichtigsten: besserer Bildschirm, längere Akkulaufzeit oder ein leiseres, kühleres Gerät? Schreibt es in die Kommentare.