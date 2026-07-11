Nintendo Switch 2 – Diese 5 Spiele erscheinen am 23. Juli 2026

Wer auf der Nintendo Switch 2 gerade nach neuem Futter für die Spielebibliothek sucht, sollte sich den Donnerstag, 23. Juli 2026 fett im Kalender markieren. Denn an diesem Tag erscheinen gleich fünf neue Titel für die Konsole, darunter ein großer Nintendo-Release und mehrere spannende Third-Party-Neuzugänge.

Dass so viele Releases auf einmal auf die Switch 2 treffen, ist selbst in einem vollgepackten Sommer eher ungewöhnlich. Umso deutlicher zeigt der Termin, wie stark die Plattform inzwischen auch bei externen Publishern im Gespräch ist und wie breit die Genres aufgestellt sind, die am 23. Juli bedient werden.

Fünf Releases an einem Tag

Welche neuen Switch-2-Spiele erscheinen am 23. Juli 2026? Am selben Tag gehen diese fünf Titel an den Start, von Prügelspiel bis Singleplayer-Action:

Avatar Legends: The Fighting Game

Legends: The Fighting Game Cultic

Disgaea Mayhem

Final Fantasy HD Remaster

Splatoon Raiders

Das Line-up wirkt wie ein kleines Mini-Festival: Wer schnelle Matches sucht, wird genauso fündig wie Fans von Rollenspiel-Grind, Retro-Shooter-Vibes oder klassischem JRPG. Und mit Splatoon Raiders ist auch ein Titel dabei, der viele Switch-2-Besitzer vermutlich direkt am Release-Tag beschäftigen dürfte.

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Diese Highlights stechen besonders heraus

Welche Spiele sind am 23. Juli besonders interessant? Avatar Legends: The Fighting Game dürfte vor allem Fans von Avatar Der Herr der Elemente ansprechen. Das Spiel setzt auf 2D-Kämpfe, bekannte Figuren und Schauplätze aus der Vorlage und erscheint zudem zeitlich nah an einem neuen Avatar-Aang-Film, der auf Paramount+ startet.

JRPG-Freunde bekommen mit Final Fantasy HD Remaster ein Paket, das einen echten Serienliebling mitbringt: Final Fantasy 10 gilt für viele als einer der stärksten Teile der Reihe. Auch wenn Final Fantasy 10-2 nicht denselben Ruf genießt, bleibt das Doppelpack eine attraktive Gelegenheit, beide Spiele gebündelt auf der Switch 2 zu spielen, diesmal mit nativer Veröffentlichung.

Der größte Name am Tag ist aber Splatoon Raiders. Der Spin-off setzt den Fokus auf Singleplayer-Missionen statt auf PvP-Schlachten und bietet zusätzlich Koop-Unterstützung, sodass bis zu vier Personen gemeinsam antreten können. Gerade wer Splatoon liebt, aber nicht ständig kompetitiv spielen will, bekommt hier eine neue Alternative im Universum.

Kurzer Überblick zum Release-Tag

Was erwartet dich am 23. Juli 2026 konkret? Damit du den Tag leichter planen kannst, hier die schnelle Einordnung der fünf Releases nach Grundausrichtung:

Spiel Genre-Schwerpunkt Besonderheit Splatoon Raiders Action-Adventure Singleplayer-Fokus plus Koop bis zu vier Personen Avatar Legends: The Fighting Game 2D-Fighting Bekannte Charaktere und Arenen aus Avatar Final Fantasy HD Remaster JRPG Final Fantasy 10 und Final Fantasy 10-2 in einem Paket Disgaea Mayhem Strategie-RPG Taktik-Action für Fans von langen Builds und Grind Cultic Shooter Atmosphärischer Shooter mit klassischem Anstrich

Unterm Strich wird der 23. Juli 2026 ein Tag, an dem du dich wahrscheinlich entscheiden musst, womit du anfängst. Vor allem, wenn du sowohl Splatoon Raiders als auch Final Fantasy HD Remaster auf dem Zettel hast, dürfte der Backlog schneller wachsen als dir lieb ist.

Welches der fünf Spiele landet bei dir am 23. Juli 2026 als Erstes auf der Nintendo Switch 2, und worauf freust du dich am meisten? Schreib es gerne in die Kommentare.