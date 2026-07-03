AC Black Flag Resynced Release-Zeiten und Preload-Termine für PS5, Xbox, PC

Nächste Woche ist es so weit: Assassin’s Creed Black Flag Resynced läuft in den Häfen ein und bringt den Fan-Liebling rund um Edward Kenway in einem modernisierten Gewand zurück. Nachdem Ubisoft das Projekt bereits vor knapp einem Monat auf Gold gesetzt hat, stehen jetzt die zwei Infos fest, auf die es kurz vor dem Start für viele ankommt: die exakten Release-Uhrzeiten je Plattform und die Preload-Termine.

Gerade wer am 9. Juli 2026 direkt loslegen will, sollte die Zeiten im Blick behalten. Denn je nach System gibt es beim Start eine wichtige Unterscheidung: Konsole wird lokal um Mitternacht freigeschaltet, während PC und Cloud weltweit zeitgleich starten, dafür aber erst am Nachmittag.

Release-Uhrzeiten für Deutschland im Überblick

Wann startet Assassin’s Creed Black Flag Resynced in Deutschland? Für den deutschsprachigen Raum gelten die folgenden Freischaltzeiten in MESZ. Während PS5 und Xbox Series pünktlich zur Geisterstunde loslegen dürfen, müssen PC- und Cloud-Fans bis zum späten Nachmittag warten.

Die Release-Uhrzeiten (MESZ) im Überblick:

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PS5 : Donnerstag, 9. Juli 2026, 0 Uhr

: Donnerstag, 9. Juli 2026, 0 Uhr Xbox Series: Donnerstag, 9. Juli 2026, 0 Uhr

Series: Donnerstag, 9. Juli 2026, 0 Uhr PC (Ubisoft Connect, Steam, Epic Games ): Donnerstag, 9. Juli 2026, 16 Uhr

): Donnerstag, 9. Juli 2026, 16 Uhr Cloud-Gaming (GeForce Now, Blacknut): Donnerstag, 9. Juli 2026, 16 Uhr

Wenn ihr auf PS5 oder Xbox Series unterwegs seid, könnt ihr in Deutschland also direkt in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Segel setzen. Auf dem PC und via Cloud fällt der Startschuss am selben Tag, aber deutlich später.

© Ubisoft

Preload-Start: So seid ihr rechtzeitig startklar

Ab wann ist der Preload für Black Flag Resynced verfügbar? Ubisoft setzt beim Vorab-Download auf gestaffelte Preload-Phasen. Den größten zeitlichen Vorsprung hat dabei die Xbox-Community, denn dort ist das Spiel schon seit Mitte Juni installierbar.

Die Preload-Termine im Überblick:

Xbox Series: seit dem 22. Juni 2026, 16 Uhr (MESZ)

PS5: ab dem 7. Juli 2026, 0 Uhr Ortszeit

PC (Ubisoft Connect, Steam, Epic Games): ab dem 7. Juli 2026, 16 Uhr (MESZ)

Für PS5 bleiben damit exakt 48 Stunden Preload-Zeit bis zur Freischaltung um 0 Uhr am 9. Juli 2026. Auf dem PC startet der Download am 7. Juli 2026 am Nachmittag, was ebenfalls genug Puffer geben sollte, um nicht erst am Launch-Tag auf große Datenpakete zu warten.

Review-Embargo, Editionen und Preise zum Release

Wann erscheinen Tests und Wertungen zu Black Flag Resynced? Wer noch unsicher ist und vor dem Kauf erst Reviews abwarten möchte, bekommt die letzten Kaufimpulse recht spät: Das Review-Embargo endet am Mittwoch, 8. Juli 2026, um 12 Uhr. Das ist nur 12 Stunden vor dem Konsolen-Launch um Mitternacht im PlayStation Store.

Welche Editionen von Black Flag Resynced gibt es in Deutschland? Zum Start habt ihr mehrere Kaufoptionen, je nachdem, ob ihr nur das Spiel wollt oder euch Extras wichtig sind:

Standard Edition: 59,99 Euro

Digitale Deluxe Edition: 69,99 Euro, inklusive optischer Extras für Edward und sein Schiff

Launch Edition (Einzelhandel): 59,99 Euro, inklusive Artbook und Weltkarten-Poster

Collector’s Edition: 199,99 Euro, vielerorts bereits vergriffen

Assassin’s Creed Black Flag Resynced erscheint am 9. Juli 2026 für PS5, Xbox Series und PC.

Plant ihr den Neustart in der Karibik direkt zum Release, oder wartet ihr erst die Tests ab? Schreibt uns eure Plattform und eure Startpläne gern in die Kommentare.