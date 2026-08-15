LEGO Icons SpongeBob Set – Risse an neuer Patrick Minifigur sorgen für Fragen

Wenige Wochen vor dem Verkaufsstart sorgt das LEGO Icons Set SpongeBob Schwammkopf: Bikini Bottom für unerwartete Diskussionen. Bei mehreren vorab verschickten Exemplaren wurden auffällige Spuren oder sogar Risse an der neuen Patrick Star Minifigur entdeckt.

Das Set mit der Nummer 11386 erscheint am 1. September 2026 und kann in Deutschland bereits für 209,99 Euro vorbestellt werden. Ob tatsächlich ein wiederkehrender Produktionsfehler vorliegt, ist bislang allerdings nicht abschließend geklärt.

Auffällige Stelle an Patricks Kopf

Welches Bauteil könnte betroffen sein? Im Mittelpunkt steht das neu entwickelte Kopfelement von Patrick Star. Dieses umschließt den Oberkörper der Figur und bildet damit gleichzeitig Patricks Kopf und seinen rundlichen Körperbau nach.

Mehrere Exemplare zeigen auf der Rückseite des Elements eine auffällige Linie an derselben Position. Bei einem Testexemplar von Brickset war der Kopf bereits beim Öffnen des Sets sichtbar gerissen. Besonders deutliche Schäden zeigte zudem eine von Brick_guy42 präsentierte Figur, bei der sowohl am Kopf als auch an den Armen Risse zu erkennen waren.

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Andere Vorabexemplare weisen zwar eine ähnliche Markierung auf, fühlen sich an der Oberfläche aber weiterhin glatt und unbeschädigt an. Auch bei einem Exemplar des YouTubers Just2good wurde eine entsprechende Stelle entdeckt, ohne dass sich eindeutig feststellen ließ, ob es sich um einen Riss oder lediglich um eine normale Spur des Formverfahrens handelt.

Produktionsproblem bleibt bislang unbestätigt

Wie wahrscheinlich ist ein allgemeiner LEGO Produktionsfehler? Mehrere Auffälligkeiten an derselben Position machen den Fall bemerkenswert. Die bisher bekannten Exemplare reichen jedoch nicht aus, um von einem grundsätzlich betroffenen Produktionslauf oder einem Fehler bei sämtlichen Sets zu sprechen.

Denkbar ist, dass die Markierung direkt beim Formen des neuen Kopfelements entsteht. Sie könnte rein optischer Natur sein, aber auch eine mögliche Schwachstelle darstellen, aus der sich unter Belastung ein Riss entwickelt. LEGO hat bislang weder eine Änderung des Veröffentlichungstermins noch einen Austausch des Bauteils angekündigt.

Für Sammler ist die Angelegenheit besonders interessant, da Patrick zu den drei enthaltenen Minifiguren gehört und sein Kopfelement eigens für dieses Set entwickelt wurde. Das Modell besteht aus 1.794 Teilen und bildet SpongeBobs Ananashaus, Thaddäus Haus, Patricks Felsen und die Quallenfelder nach. Außerdem sind Gary, KritzelBob, das Bootmobil sowie zahlreiche bekannte Gegenstände aus der Serie enthalten.

Großes Comeback in Bikini Bottom

Warum steht das Set besonders im Fokus? SpongeBob Schwammkopf: Bikini Bottom markiert gemeinsam mit der 72 Teile umfassenden BrickHeadz Figur die Rückkehr der LEGO Themenwelt nach rund 14 Jahren. Entsprechend groß ist das Interesse an dem umfangreichen Sammlermodell für Erwachsene.

Qualitätsprobleme bei LEGO sind selten, aber nicht völlig unbekannt. Sollte sich nach dem Verkaufsstart zeigen, dass Patricks Kopf tatsächlich häufiger beschädigt ist, könnte der Hersteller betroffene Teile ersetzen oder das Element in späteren Produktionsreihen anpassen. Vorerst bleibt abzuwarten, in welchem Zustand die ab dem 1. September 2026 ausgelieferten Sets bei den Käufern ankommen.

Würdet ihr SpongeBob Schwammkopf: Bikini Bottom trotz der möglichen Schwachstelle vorbestellen, oder wartet ihr lieber auf erste Erfahrungen nach dem Verkaufsstart? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.