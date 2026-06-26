Battlefield 6 Update 1.3.3.0 – Gunplay, TTK und Sniper-Sweet-Spots im Fokus

Der 30. Juni 2026 dürfte für Battlefield 6 ein wichtiges Datum werden: Mit Update 1.3.3.0 wollen EA und die Battlefield Studios mehrere zentrale Stellschrauben am Gunplay und an der Time to Kill nachjustieren. Nach einem holprigen Start mit technischen Problemen und viel Frust in der Community hat sich der Shooter in den letzten Seasons spürbar stabilisiert, doch die Entwickler sind offenbar noch lange nicht fertig.

Gerade Season 3 steht aktuell für viele sinnbildlich für die Trendwende. Entsprechend hoch sind die Erwartungen an das nächste große Patch-Paket, das nicht nur Details am Waffenhandling, sondern auch die Grundlogik von Gefechten auf mittlere Distanz beeinflussen dürfte.

Schwerpunkt Gunplay und Waffenhandling

Welche Änderungen bringt Update 1.3.3.0 beim Gunplay? Die Entwickler legen den Fokus auf mehr Tiefe beim Zielen und auf ein konsistenteres Rückstoßverhalten. Nach früheren Waffenanpassungen folgt nun ein weiterer, breiter Balance-Pass: Recoil soll insgesamt vorhersehbarer werden, damit sich Waffen besser erlernen lassen und weniger zufällig wirken.

Ein konkretes Beispiel nennen die Studios beim SOR-556 MK2 Sturmgewehr: Hier wurde die Varianz in Richtung und Intensität des Rückstoßes reduziert, was die Waffe etwas leichter beherrschbar machen soll.

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Zusätzlich will Battlefield 6 saubere Schusstechniken stärker belohnen. Nach dem ersten Schuss steigt die Streuung leicht an, wodurch kontrollierte Feuerstöße und Tap-Fire auf Entfernung wichtiger werden. Gleichzeitig wird die Mündungsgeschwindigkeit bei den meisten Waffen verringert und der Kugelwiderstand angepasst. Unterm Strich bedeutet das: Ziele in Bewegung verlangen mehr Vorhalten, und Distanzduelle sollen weniger wie Laserpointer-Schießen wirken.

Time to Kill und Schadensmultiplikatoren

Wie verändert sich die Time to Kill ab dem 30. Juni 2026? Die Time to Kill ist ein weiterer Schwerpunkt. Als Benchmark für automatische Waffen im Nahkampf nennen die Entwickler 200 bis 300 Millisekunden und orientieren sich damit an Battlefield 3. Wichtig dabei: Die bestmöglichen TTK-Spitzenwerte sollen nicht pauschal entschärft werden, aber der Durchschnitt wird verlangsamt, um mehr Tiefe zu schaffen und Waffenbeherrschung stärker zu belohnen.

Ein Hebel dafür sind angepasste Schadensmultiplikatoren auf Basis von Community-Feedback. So werden Treffer auf Gliedmaßen und den unteren Torso bei allen Waffentypen reduziert, mit zwei Ausnahmen: Schrotflinten und Seitenwaffen sind von dieser Reduzierung ausgenommen.

Sniper Sweet Spots werden enger gefasst

Welche Sweet-Spot-Anpassungen bekommen die Scharfschützengewehre? Auch das sogenannte Sweet-Spot-System für Sniper wird überarbeitet. Bis auf das Mini Scout besitzt jedes Scharfschützengewehr in Battlefield 6 einen Bereich, in dem der Schaden bei einer bestimmten Distanz besonders hoch ausfällt. Laut den Entwicklern waren diese Bereiche bisher teils zu großzügig und überschnitten sich zu stark, weshalb die Reichweiten neu gesetzt werden.

SV-98: von 54 bis 90 Meter auf 54 bis 75 Meter

M2010 ESR: von 75 bis 120 Meter auf 75 bis 100 Meter

PSR: von 100 bis 150 Meter auf 90 bis 120 Meter

L115: von 120 bis 175 Meter auf 100 bis 133 Meter

Mini Scout: kein Sweet Spot, bewusst für schnelle Folgeschüsse ausgelegt

Gerade für Recon-Fans dürfte das spürbar werden: Wer bislang gerne in den Übergangsbereichen unterwegs war, muss sich stärker auf die neue ideale Distanz pro Waffe einstellen.

Ausblick auf Season 4 mit neuen Karten und Features

Welche Inhalte sind nach dem Update für Battlefield 6 angedeutet? Der 30. Juni ist zwar das nächste große Etappenziel, doch am Horizont wartet bereits Season 4. Angeteasert sind unter anderem zwei neue Maps: Tsuru Reed und Wake Island. Außerdem soll in Season 4 der Fokus stärker auf Seekämpfen liegen.

Darüber hinaus wurden von der Community lange gewünschte Features angedeutet, darunter Proximity-Chat und Serverbrowser. Konkrete Details dazu stehen zwar noch aus, aber die Marschrichtung ist klar: Battlefield 6 soll langfristig nicht nur mehr Inhalte liefern, sondern auch die klassischen Komfortfunktionen zurückbringen, die viele aus früheren Teilen erwarten.

Was haltet ihr von den geplanten Änderungen am Gunplay, der Time to Kill und den Sniper-Sweet-Spots und worauf hofft ihr in Season 4 am meisten? Schreibt es gerne in die Kommentare.