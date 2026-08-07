Battlefield 6 – Top-Gun-Crossover bringt Wake Island, Jets und neue Modi

Battlefield 6 hebt am 18. August 2026 gemeinsam mit Top Gun ab. Das bislang größte Crossover des Militär-Shooters erweitert sowohl den regulären Mehrspieler-Modus als auch Battlefield REDSEC um neue Luftkämpfe, Fahrzeuge, eine Waffe und thematische Inhalte.

Im Mittelpunkt steht dabei nicht nur die bekannte Filmreihe. Mit Wake Island feiert zugleich eine der traditionsreichsten Karten der gesamten Battlefield-Geschichte ihr Comeback.

Wake Island kehrt modernisiert zurück

Welche Inhalte bringt das Top-Gun-Crossover? Für das Event wird Wake Island umfassend überarbeitet. Die ursprünglich in Battlefield 1942 eingeführte Karte orientiert sich an ihrem späteren Auftritt in Battlefield V: War in the Pacific, wird jedoch an die Größe und Spielsysteme von Battlefield 6 angepasst.

Beide Teams erhalten Flugzeugträger als Hauptquartiere und können auf moderne Fahrzeuge zurückgreifen. Zusätzlich profitiert das tropische Schlachtfeld von den Verbesserungen der Wasserphysik und des Seekriegs, die bereits mit Season 4 eingeführt wurden.

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Auch das Tsuru-Riff wird im Laufe der Season erweitert. Bespielbare Flugzeugträger sollen den ohnehin gewaltigen Schauplatz weiter vergrößern und zusätzliche Gefechte zwischen Land-, Luft- und Seeeinheiten ermöglichen. In Battlefield REDSEC erhält die Battle-Royale-Karte Fort Lyndon außerdem den von Top Gun inspirierten Schauplatz USS Grant.

Neue Modi für Luftkampf-Fans

Wie funktionieren die neuen Spielmodi? Der Modus Träger-Überfall verbindet Bodengefechte, Seekrieg und Luftunterstützung. Einheiten am Boden müssen Ziele einnehmen und Fahrzeugabwürfe freischalten, während Piloten Angriffe auf den gegnerischen Flugzeugträger vorbereiten.

Sobald der Träger ausreichend beschädigt wurde, beginnt der entscheidende Angriff im Inneren des Schiffes. Damit greift der Modus die groß angelegten kombinierten Schlachten auf, für die Battlefield seit Jahren bekannt ist.

Battlefield REDSEC bekommt mit Luftkampfmanöver zusätzlich eine exklusive Gauntlet-Mission. Hier treten Teams ausschließlich in Jets gegeneinander an und müssen sich in intensiven Luftduellen behaupten. Die überarbeitete Version des Tsuru-Riffs dient dabei als Einsatzgebiet.

Jets, Scharfschützengewehr und Filmfiguren

Welche Fahrzeuge und Ausrüstungsgegenstände kommen hinzu? Mit der F/A-81F Super Spectre und der F-74A Seacat landen zwei neue zweisitzige Kampfjets im Spiel. Während die Super Spectre für Luftkämpfe und Angriffe auf Bodenziele ausgelegt ist, verfügt die Seacat über Schwenkflügel, die an unterschiedliche Flugsituationen angepasst werden können.

Das neue Interdictor-Scharfschützengewehr ergänzt das Arsenal. Es soll die bislang höchste Reichweite unter den Scharfschützengewehren in Battlefield 6 bieten und sogar Angriffe auf Besatzungen in Cockpits ermöglichen. Freigeschaltet wird die Waffe über das zeitlich begrenzte Event.

Darüber hinaus erscheinen kosmetische Inhalte zu Top Gun: Maverick. Bradley Rooster Bradshaw, Robert Bob Floyd und Admiral Solomon Warlock Bates werden Teil der neuen Einheit CJTF Helix. Miles Teller, Lewis Pullman und Charles Parnell steuern für ihre jeweiligen Figuren eigene Sprachaufnahmen bei.

Ergänzend führt das Update eine optionale Flugzeug-Steuerungshilfe für Einsteiger und Rückkehrer sowie ein zuschaltbares Fadenkreuz für die Streuung beim Zielen ein. Der Portal-Modus wird ebenfalls ausgebaut und erhält unter anderem benutzerdefinierte Lobbys, einen Zuschauermodus sowie experimentelle Werkzeuge für ausgewählte Kartenbauer.

Was haltet ihr vom Top-Gun-Crossover und der Rückkehr von Wake Island? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.