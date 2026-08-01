Battlefield 6 Roadmap bis Winter 2026 – neue Karten, Server-Browser, Chat

Battlefield Studios legt die nächsten Schritte für Battlefield 6 offen und konkretisiert die Roadmap für den weiteren Verlauf des Jahres 2026. Nach dem Start von Season 4 am 21. Juli 2026 stehen bereits die nächsten Funktionen, Karten und Community-Werkzeuge in den Startlöchern.

Aktuell dreht sich vieles um den Seekrieg auf dem Tsuru-Riff, der bislang größten Karte des Shooters. Neben Booten, Jetskis und Luftfahrzeugen ergänzten das EF88-Sturmgewehr, der BROD-3-Karabiner und das VSSM-Präzisionsgewehr das Arsenal. In den kommenden Monaten soll das Angebot deutlich wachsen.

Die nächsten Phasen von Season 4

Welche Inhalte erscheinen im August 2026? Am 18. August 2026 startet Phase 2 mit der Top Gun-Kollaboration und der Rückkehr von Wake Island. Gleichzeitig werden benutzerdefinierte Lobbys und der Zuschauermodus über Battlefield Labs in Live eingeführt.

Die benutzerdefinierten Lobbys bauen auf Battlefield Portal auf und geben Gastgebern mehr Kontrolle über eine Partie. Sie können Teilnehmende bestimmten Teams zuweisen, ausgewählte Einstellungen während der Vorbereitung anpassen sowie private Matches und Community-Turniere organisieren. Zum Start werden Battle Royale Quads und Eroberung unterstützt, weitere Modi sollen später folgen.

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Der Zuschauermodus ergänzt diese Möglichkeiten und richtet sich besonders an Turnierveranstalter sowie Content Creator. Vorgesehen sind vier separate Zuschauerplätze sowie Perspektiven aus der ersten Person, der dritten Person und über eine frei steuerbare Kamera.

Am 15. September 2026 folgt mit Tidal Strike die dritte Phase von Season 4. Dann startet die erste Version des Proximity-Chats zunächst im Battle-Royale-Modus von REDSEC. Battlefield Studios will dabei unter anderem Reichweite, Sprachverständlichkeit, Kontrollmöglichkeiten und Moderationswerkzeuge überprüfen. Eine spätere Einführung im regulären Multiplayer ist geplant, besitzt aber noch keinen festen Termin.

Neue Karten und Community-Funktionen in Season 5

Welche Neuerungen bringt Season 5? Für den Winter 2026 sind drei vollständig neue Karten vorgesehen, die bereits in Battlefield Labs getestet werden. Eine davon konzentriert sich stärker auf Infanteriegefechte, während die beiden anderen Schauplätze groß angelegte Gefechte mit Fahrzeugen und kombinierten Waffengattungen unterstützen sollen. Schauplätze und Namen hält das Studio vorerst zurück.

Zusätzlich erhalten New Sobek City und Blackwell Fields umfangreiche Überarbeitungen. Beide neuen Versionen sollen später im Verlauf von Season 5 erscheinen. Vor der Veröffentlichung werden unter anderem Kartenlayout, Bewegungswege, Positionierung der Ziele sowie die Balance zwischen Infanterie und Fahrzeugen getestet.

Auch bei den lange geforderten Community-Funktionen geht es voran. Multiplayer-Bestenlisten sollen direkt zum Start von Season 5 verfügbar sein. Der Server-Browser ist für Phase 3 der Season vorgesehen und soll eine gezieltere Suche nach Partien ermöglichen. Gleichzeitig untersucht das Team, wie Gruppen nach einer Runde besser zusammenbleiben können und wie sich Probleme mit Bots, hohen Latenzen und unausgeglichenen Matches reduzieren lassen.

Platoons sollen ebenfalls mit Phase 3 zurückkehren. Zum Start können Fans eigene Gruppen erstellen oder bestehenden Platoons beitreten und diese innerhalb des Spiels repräsentieren. Ein Ranglistenmodus für den regulären Multiplayer befindet sich ebenfalls in Entwicklung, hat bislang jedoch kein konkretes Release-Zeitfenster.

Season 5 markiert dabei ausdrücklich nicht das Ende der Unterstützung. Battlefield Studios arbeitet bereits an weiteren Inhalten für Battlefield 6 und REDSEC, über die gegen Ende des Jahres 2026 gesprochen werden soll.

Welche angekündigte Neuerung ist für euch am wichtigsten: der Server-Browser, der Proximity-Chat oder die drei neuen Karten? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.