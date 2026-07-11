Dark Souls Redemption Band 3 bestätigt – Release am 22. September 2026

Dark-Souls-Fans bekommen im September endlich wieder offiziell Nachschub, auch wenn es diesmal nicht um ein neues Videospiel geht. Für den 22. September 2026 ist ein neuer Release im erweiterten Dark-Souls-Kosmos bestätigt: Der Manga Dark Souls: Redemption geht mit Band 3 weiter und liefert damit das nächste Stück düstere Fantasy-Kost für alle, die seit Jahren auf frisches Material aus der Reihe warten.

Angesichts dessen, dass Dark Souls 3 bereits 2016 erschienen ist und Dark Souls Remastered 2018 nachgelegt hat, ist jede neue Veröffentlichung rund um die Marke für viele ein kleines Ereignis. Besonders, weil es rund um einen möglichen neuen Hauptteil weiter still bleibt.

Release-Termin und Eckdaten zu Band 3

Wann erscheint Dark Souls: Redemption Band 3? Der dritte Band des Mangas erscheint offiziell am 22. September 2026. Damit liegt zwischen Band 2 und Band 3 wieder eine Wartezeit von etwas über einem Jahr, nachdem der zweite Teil im August 2025 erschienen ist.

Was ist zu Umfang und Inhalt bekannt? Band 3 umfasst 208 Seiten und ist damit der bislang kürzeste Teil der Reihe, wenn auch nur knapp. Inhaltlich bleibt Redemption seinem Ton treu und setzt weiterhin auf Horror-Fantasy statt auf humoristische Auflockerung.

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Info Details Titel Dark Souls: Redemption Band 3 Release-Datum 22. September 2026 Umfang 208 Seiten Autor Julien Blondel Verlag Yen Press

Düstere Synopsis mit klassischem Dark-Souls-Feeling

Worum geht es in Redemption Band 3? Die offizielle Inhaltsangabe verspricht eine fragile Allianz, bröckelnde Hoffnung und einen Marsch durch eine Welt aus Asche und Verzweiflung, ganz in der Tradition der Vorlage. Wer Dark Souls wegen seiner melancholischen Atmosphäre, dem Gefühl permanenter Bedrohung und der typischen Hoffnungsschimmer mitten im Untergang liebt, dürfte hier genau das bekommen.

Ein brüchiges Bündnis zwischen einem Wächter, einer Hüterin und einem Jäger beruhigt sich in den Trümmern. Doch wie eine Kerze im Sturm flackert die Hoffnung mit jedem Moment. In diesen verfluchten Ländern ist Hoffnung ein schmaler Streifen Morgenlicht gegen die Nacht. Ob aus Pflicht, für die Familie oder zum Überleben: Unsere Helden ziehen los in die Winde einer Welt, die zu Asche und Verzweiflung geworden ist. Aber das schwindende Licht ihrer Hoffnung kann nicht jede dunkle Ecke erhellen. Und irgendwo in der Schwärze regt sich eine Abrechnung, die es ausblasen will.

Interessant ist auch der Vergleich innerhalb des FromSoftware-Umfelds: Während der Elden-Ring-Manga beim gleichen Publisher eher auf Comedy setzt, bleibt Redemption deutlich näher an dem, was man mit Dark Souls verbindet. Ob das besser oder schlechter ist, hängt am Ende vor allem davon ab, ob ihr den düsteren Grundton als Kern der Marke oder als Belastung empfindet.

Warum der Release für Fans trotzdem wichtig ist

Was bedeutet das für Dark-Souls-Fans, die auf neue Inhalte warten? Ein Manga ersetzt natürlich keinen neuen Teil der Hauptreihe, aber er ist ein offizielles Lebenszeichen einer Franchise, die im Spielebereich seit Jahren keine neue Geschichte mehr erzählt. Gerade deshalb kann Band 3 für viele als willkommene Rückkehr in diese Welt funktionieren, ohne dass man gleich dutzende Stunden in einen neuen Run stecken muss.

Dass Dark Souls über die Jahre auch in anderen Medien angekommen ist, passt ins Bild: Neben Manga-Veröffentlichungen gab es in der Vergangenheit unter anderem Comic-Adaptionen und sogar ein Brettspiel. Redemption reiht sich damit in eine längere Kette von Projekten ein, die das Universum außerhalb der Konsolen und PCs weitertragen.

Wie sieht es bei euch aus: Freut ihr euch auf Dark Souls: Redemption Band 3 am 22. September 2026 oder ist für euch nur ein echtes neues Dark-Souls-Spiel ein Grund zur Rückkehr? Schreibt es gern in die Kommentare.