Assassin’s Creed Black Flag Resynced ist offenbar deutlich stärker gestartet, als viele erwartet haben. Wie Ubisoft beziehungsweise Vantage Studios in einer aktuellen Pressemitteilung bekannt gibt, wurden innerhalb des ersten Tages bereits 2 Millionen Exemplare verkauft.

Das Remake von Assassin’s Creed 4: Black Flag ist am 9. Juli 2026 für PS5, Xbox Series X/S und PC erschienen. Schon die internationalen Wertungen hatten zuvor gezeigt, dass die Rückkehr von Edward Kenway bei der Presse sehr gut ankommt. Nun sprechen auch die ersten Verkaufs- und Spielerzahlen eine klare Sprache.

Black Flag Resynced verkauft 2 Millionen Exemplare an Tag 1

Laut Ubisoft erreichte Assassin’s Creed Black Flag Resynced innerhalb des ersten Tages 2 Millionen verkaufte Einheiten. Damit legt das Piraten-Remake einen sehr erfolgreichen Start hin und dürfte intern als wichtiges Signal verstanden werden.

Besonders spannend ist dabei der Kontext: In den vergangenen Jahren wurde oft darüber diskutiert, ob Ubisoft mit Assassin’s Creed noch einmal an frühere Stärken anknüpfen kann. Black Flag galt bei vielen Fans ohnehin als einer der beliebtesten Teile der Reihe. Das Remake scheint diesen Nostalgie-Bonus nun tatsächlich in starke Zahlen umsetzen zu können.

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Ubisoft erwartet laut Mitteilung außerdem, dass sich der positive Trend fortsetzt, wenn mehr Spielerinnen und Spieler ihre Erfahrungen mit dem Piratenabenteuer teilen.

Neuer Assassin’s-Creed-Rekord auf Steam

Auch auf Steam konnte Black Flag Resynced direkt ein starkes Ausrufezeichen setzen. Innerhalb der ersten 24 Stunden erreichte das Spiel laut Ubisoft 99.451 gleichzeitig aktive Spieler. Das ist laut Publisher der höchste jemals auf Steam erreichte Wert in der Geschichte der Reihe.

Damit übertrifft Resynced offenbar alle bisherigen Assassin’s-Creed-Starts auf Valves Plattform. Für Ubisoft ist das besonders wichtig, weil PC-Spieler in den vergangenen Jahren nicht immer glücklich mit der Release- und Store-Strategie des Publishers waren. Dass das Remake auf Steam direkt so stark startet, dürfte daher doppelt wertvoll sein.

Zusätzlich belegte Assassin’s Creed Black Flag Resynced am 9. Juli Platz 1 der Twitch-Charts. Auch das zeigt, dass das Spiel zum Launch nicht nur verkauft, sondern auch stark geschaut und diskutiert wurde.

Auch die Kritiker feiern das Remake

Der starke Verkaufsstart passt zu den positiven internationalen Wertungen. Ubisoft nennt in der Mitteilung einen Schnitt von 85 Prozent bei OpenCritic sowie 84 Prozent bei Metacritic.

Damit ist Black Flag Resynced laut Ubisoft das am besten bewertete Assassin’s-Creed-Spiel seit dem ursprünglichen Assassin’s Creed 4: Black Flag aus dem Jahr 2013. Auch das ist bemerkenswert, denn die Reihe hatte in den vergangenen Jahren viele verschiedene Richtungen ausprobiert: klassische Action-Abenteuer, große Rollenspielwelten und zuletzt wieder stärker fokussierte Ansätze.

Unter anderem verweist Ubisoft auf IGN US, wo das Remake mit 9 von 10 Punkten bewertet wurde. Besonders die technische Umsetzung kommt gut weg. Digital Foundry bezeichnete das Spiel laut Pressemitteilung als eines der gelungensten Remakes, die man je gesehen habe.

Spielerbewertungen fallen ebenfalls positiv aus

Nicht nur die Presse zeigt sich zufrieden. Auch die ersten Bewertungen der Spielerinnen und Spieler sehen laut Ubisoft stark aus.

Im PlayStation Store steht Black Flag Resynced aktuell bei 4,79 von 5 Sternen, im Xbox Store bei 4,7 von 5 Sternen. Auf Steam wird das Remake als „größtenteils positiv“ bewertet, basierend auf mehr als 3.000 Nutzerwertungen.

Gerade diese Spielerreaktionen sind wichtig, weil Remakes immer ein sensibles Thema sind. Fans erwarten einerseits moderne Technik und Verbesserungen, wollen andererseits aber nicht, dass der Kern des Originals verloren geht. Bei Black Flag Resynced scheint Ubisoft diesen Balanceakt zum Start ziemlich gut getroffen zu haben.

Ubisoft spricht von einer Verbeugung vor den Fans

Martin Schelling, Head of Assassin’s Creed Brand, bezeichnet das Remake als eine Verbeugung vor der Leidenschaft der Community für Edwards Abenteuer und das Freiheitsgefühl des Originals.

Laut Schelling sei es die größte erhoffte Belohnung, dass am ersten Tag so viele Spielerinnen und Spieler in See gestochen seien und das Spiel gleichzeitig starke Kritiken erhalten habe.

Das passt zur Ausrichtung des Remakes. Assassin’s Creed Black Flag Resynced wurde unter der Leitung von Ubisoft Singapore entwickelt und entstand in Zusammenarbeit mit zahlreichen Co-Dev-Studios. Dazu gehören unter anderem Ubisoft Barcelona, Ubisoft Bordeaux, Ubisoft Montreal, Ubisoft Quebec, Ubisoft Sofia und weitere Teams.

Was ist neu in Black Flag Resynced?

Bei Assassin’s Creed Black Flag Resynced handelt es sich nicht nur um eine einfache Neuauflage mit höherer Auflösung. Ubisoft spricht von einem originalgetreuen Remake, das von Grund auf neu entwickelt wurde und auf der aktuellen Anvil-Engine basiert.

Zu den wichtigsten Neuerungen gehören:

deutlich verbesserte Grafik

überarbeitetes Kampfsystem mit stärkerem Fokus auf Paraden

verfeinerte Stealth-Elemente

modernisierte Parkour-Mechaniken

tiefere Seeschlachten

neue narrative Inhalte

technische Optimierungen für aktuelle Plattformen

Inhaltlich bleibt das Spiel dem bekannten Grundgerüst treu. Spieler folgen erneut Edward Kenway, einem rebellischen Piratenkapitän, der während des Goldenen Zeitalters der Piraten in den Konflikt zwischen Assassinen und Templern hineingezogen wird.

Starker Start trotz schwieriger Ubisoft-Lage

Der Erfolg kommt für Ubisoft zu einem wichtigen Zeitpunkt. Der Publisher befindet sich seit längerer Zeit in einer schwierigen Phase und musste in den vergangenen Jahren immer wieder Kritik einstecken. Umso wichtiger dürfte ein starker Launch für eine der größten Marken des Unternehmens sein.

Gleichzeitig steht der Erfolg von Black Flag Resynced in einem auffälligen Kontrast zu den jüngsten Berichten über Stellenstreichungen bei Ubisoft Barcelona. Dort sollen laut aktuellen Berichten 51 Stellen weggefallen sein, obwohl auch Entwicklerinnen und Entwickler des Remakes betroffen gewesen sein sollen.

Für Spielerinnen und Spieler ändert das zunächst nichts am starken Start des Spiels. Für die Branche bleibt aber die unangenehme Frage, warum erfolgreiche Releases und Jobverluste inzwischen so oft gleichzeitig stattfinden.

Edward Kenway ist zurück und Ubisoft hat einen Hit

Mit 2 Millionen verkauften Exemplaren am ersten Tag, starken Kritikerwertungen, positiven Spielerreaktionen und einem neuen Steam-Rekord für die Reihe kann Ubisoft den Launch von Assassin’s Creed Black Flag Resynced klar als Erfolg verbuchen.

Das Remake scheint genau den Nerv vieler Fans getroffen zu haben: nostalgisch genug, um das Originalgefühl zu bewahren, aber modern genug, um 2026 wieder relevant zu wirken.

Ob sich der starke Start langfristig fortsetzt, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Der erste Eindruck ist aber eindeutig: Edward Kenway ist zurück – und die Spieler sind wieder an Bord.