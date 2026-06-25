GTA 6 Ultimate Edition – Kritik an exklusiven Shops und Side-Missions im Solo-Modus

Rockstar Games hat am 24. Juni 2026 neue Details zu Grand Theft Auto 6 veröffentlicht und dabei nicht nur den Basispreis, sondern auch die Inhalte der Ultimate Edition konkret gemacht. Während viele Fans erleichtert sind, dass der Standardpreis nicht direkt bei 100 Euro liegt, sorgt ausgerechnet die teurere Version für den größeren Aufreger.

In der Ultimate Edition sollen offenbar nicht nur Cosmetics stecken, sondern auch Inhalte für den Singleplayer. Und genau das kommt in der Community gerade gar nicht gut an.

Paywall im Story-Modus sorgt für Gegenwind

Welche Inhalte sind exklusiv in der Ultimate Edition? Laut den veröffentlichten Angaben sind mehrere Shops und Services im Spiel nur verfügbar, wenn du zur Ultimate Edition greifst. Konkret werden folgende Orte genannt:

One-Eyed Willie’s (Car-Mod-Shop)

Rideout Customs (Car-Mod-Shop)

Stock 305 (Kleidungsladen)

Sara’s Unisex Salon (Friseursalon)

Electric Fang Tattoo (Tattoo-Studio)

In der Beschreibung heißt es sinngemäß, dass diese Läden nur mit der Ultimate Edition geöffnet sind. Damit wären Anpassungen und bestimmte Shopping-Optionen im Story-Modus an die teurere Edition gekoppelt, statt für alle im Grundspiel verfügbar zu sein.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Warum reagieren Fans so empfindlich? Weil es sich nicht um Online-Boni handelt, sondern um Content, der direkt den Singleplayer betrifft. In Diskussionen wird das als problematischer Präzedenzfall gesehen: Wenn Shops, Anpassungen und damit verbundene Progression im Story-Modus hinter einer Edition verschwinden, fühlt sich die Standardversion für viele automatisch unvollständig an.

Exklusive Nebenmissionen als größter Streitpunkt

Welche Side-Missions sind betroffen? Zusätzlich zu den Shops sollen auch Nebenmissionen exklusiv in der Ultimate Edition enthalten sein. Genannt werden zwei Aktivitäten, die nach klassischem GTA klingen, aber eben nicht allen zugänglich wären:

Ein Überfall auf das Gelände einer auffälligen und sehr aktiven Gang aus Southside Vice City, inklusive Flucht, um besondere Items und spezielle Schmuggelware einzusacken.

Eine Missionenreihe rund um verlassene Klassiker und unfertige Projektfahrzeuge, die du im Auftrag des exzentrischen Sammlers und lokalen Fixers Wyman aufspüren und wieder auf Vordermann bringen sollst.

Gerade diese Missionen treffen einen Nerv, weil Side-Content für viele ein Kernstück von Grand Theft Auto ist. Wenn ausgerechnet solche Story-Modus-Aktivitäten Teil eines 100-Euro-Pakets werden, wirkt das wie eine klare Trennung zwischen vollwertigem und abgespecktem Erlebnis.

Das ist für mich ein riesiges Warnsignal. Denkt dran: Das ist ein Solo-Spiel, es geht um den Story-Modus.

GTA-Online-Schatten über GTA 6

Woran erinnert die Debatte viele Fans? In den Reaktionen wird häufig der Vergleich zu Grand Theft Auto 4 gezogen, das im Grundspiel vollständig wirkte und später mit zwei großen Erweiterungen ausgebaut wurde. Das aktuelle Modell fühlt sich für manche eher so an, als würden Inhalte direkt zum Launch in Editionen aufgesplittet.

Welche Sorgen stehen hinter der Kritik? Ein großer Teil der Diskussion dreht sich um die langfristigen Folgen: Viele sehen in der Ultimate-Edition-Politik eine direkte Fortsetzung dessen, was der enorme Erfolg von GTA Online mit der Reihe gemacht hat. Entsprechend taucht auch die Befürchtung auf, dass ein künftiger Online-Part in GTA 6 noch aggressiver auf Mikrotransaktionen setzen könnte.

Es war ein riesiger Fehler, GTA Online so zu supporten. Jetzt schwappt es sogar in den Singleplayer rüber.

Was bedeutet das für die Kampagne? Einzelne Stimmen gehen noch weiter und befürchten, dass der Fokus zu stark in Richtung Multiplayer und Monetarisierung wandert, während der Story-Modus am Ende kürzer oder weniger komplex ausfallen könnte. Ob das stimmt, ist offen, aber die aktuelle Ankündigung hat die Stimmung in Teilen der Community spürbar abgekühlt.

Wie seht ihr das: Sind exklusive Shops und Side-Missions im Singleplayer für eine teurere Edition für euch okay, oder ist das eine Grenze, die Rockstar nicht überschreiten sollte? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.