Assassin’s Creed Black Flag Resynced entwickelt sich für Ubisoft zu einem der erfolgreichsten Spiele-Starts der vergangenen Jahre. Wie das Unternehmen offiziell bekannt gegeben hat, wurden innerhalb der ersten Woche bereits mehr als drei Millionen Exemplare verkauft.

Das Remake des Piratenabenteuers erschien am 9. Juli 2026 für PS5, Xbox Series X/S und PC. Schon am ersten Tag wechselten laut Ubisoft rund zwei Millionen Einheiten den Besitzer.

Der neue Meilenstein zeigt damit, dass das starke Interesse am überarbeiteten Klassiker auch nach dem Launch nicht abgerissen ist.

Black Flag Resynced erreicht drei Millionen Verkäufe

Ubisoft und das zuständige Vantage-Studio sprechen von einem anhaltend starken Launch-Momentum.

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Innerhalb einer Woche konnte Assassin’s Creed Black Flag Resynced die Marke von drei Millionen verkauften Exemplaren überschreiten. Bereits am Erscheinungstag hatte das Unternehmen zwei Millionen Verkäufe gemeldet.

Damit kamen innerhalb der folgenden sechs Tage noch einmal mehr als eine Million Einheiten hinzu. Ubisoft nennt keine Aufteilung nach Plattformen. Unklar bleibt deshalb, wie sich die Verkäufe auf PS5, Xbox Series X/S und PC verteilen.

Steam-Bewertungen verbessern sich auf „Sehr positiv“

Neben den Verkaufszahlen hebt Ubisoft auch die Entwicklung der Nutzerbewertungen hervor.

Die Steam-Bewertungen von Black Flag Resynced haben sich seit dem Release auf „Sehr positiv“ verbessert. Nach Angaben des Publishers habe vor allem der schnelle Support nach der Veröffentlichung zu einer besseren Stimmung unter den Spielern beigetragen.

Seit dem Start wurden unter anderem Fehler behoben und Verbesserungen an der Benutzerfreundlichkeit vorgenommen.

Die zunehmend positivere Resonanz dürfte Ubisoft besonders freuen, da große Remakes kurz nach dem Release häufig mit technischen Problemen oder Diskussionen über Veränderungen am Original kämpfen.

New Game+ offiziell angekündigt

Ubisoft hat außerdem bestätigt, dass New Game+ für Assassin’s Creed Black Flag Resynced erscheinen wird.

Der Modus gehört zu den von der Community besonders häufig gewünschten Ergänzungen. Einen konkreten Veröffentlichungstermin nennt der Publisher bislang jedoch nicht.

New Game+ soll den Wiederspielwert erhöhen und richtet sich vor allem an Spieler, die Edwards Abenteuer nach dem ersten Durchlauf erneut erleben möchten.

Welche Fortschritte, Ausrüstung oder Fähigkeiten übernommen werden können, ist noch nicht bekannt. Weitere Details sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Ubisoft setzt nach dem Launch auf schnellen Support

Als einen Grund für die positive Entwicklung nennt Ubisoft den reaktionsschnellen Support nach der Veröffentlichung.

Das zuständige Entwicklerteam arbeitet demnach weiter an Fehlerbehebungen und Verbesserungen. Neben technischen Anpassungen sollen auch Komfortfunktionen und zusätzliche Inhalte folgen.

Mit New Game+ steht bereits die erste größere Erweiterung nach dem Launch fest.

Ob darüber hinaus weitere Spielmodi, Inhalte oder technische Verbesserungen geplant sind, hat Ubisoft nicht angekündigt.

Was ist Assassin’s Creed Black Flag Resynced?

Assassin’s Creed Black Flag Resynced ist ein vollständiges Remake von Assassin’s Creed 4: Black Flag, das ursprünglich 2013 erschien.

Die Neuauflage wurde unter der Leitung von Ubisoft Singapore von Grund auf neu entwickelt und basiert auf der aktuellen Version der Anvil-Engine.

Das Remake bietet unter anderem:

vollständig überarbeitete Grafik

ein stärker auf Paraden ausgelegtes Kampfsystem

modernisierte Stealth-Mechaniken

verbesserten Parkour

umfangreichere Seeschlachten

neue narrative Inhalte

Die Geschichte folgt erneut Edward Kenway, einem Piratenkapitän, der während des Goldenen Zeitalters der Piraterie in den Konflikt zwischen Assassinen und Templern gerät.

Dabei trifft er unter anderem auf historische Figuren wie Blackbeard, Anne Bonny und Calico Jack.

Starker Start für die neue Ubisoft-Struktur

Black Flag Resynced erscheint unter dem Dach von Vantage Studios, einem Ubisoft-Unternehmen, das künftig eine zentrale Rolle bei den größten Marken des Publishers spielen soll.

Der erfolgreiche Start dürfte daher nicht nur für die Assassin’s-Creed-Reihe wichtig sein. Das Remake ist zugleich eines der ersten großen Projekte, an denen sich die neue Unternehmensstruktur messen lassen muss.

Drei Millionen Verkäufe innerhalb einer Woche liefern dafür zumindest einen vielversprechenden Auftakt.

Für welche Plattformen ist Black Flag Resynced erhältlich?

Assassin’s Creed Black Flag Resynced ist für folgende Plattformen verfügbar:

PlayStation 5

Xbox Series X/S

PC über Ubisoft Connect

Steam

Epic Games Store

Ubisoft+

Die Steam-Version ist laut Ubisoft außerdem für das Steam Deck verifiziert.

Der Piraten-Klassiker trifft offenbar den richtigen Nerv

Der Erfolg von Black Flag Resynced zeigt, wie groß das Interesse an einer modernen Neuauflage des Piratenabenteuers weiterhin ist.

Das Original gilt für viele Spieler als einer der beliebtesten Teile der Reihe. Vor allem die offene Karibik, die Seeschlachten und die Geschichte rund um Edward Kenway nehmen bis heute eine besondere Stellung innerhalb von Assassin’s Creed ein.

Mit der verbesserten Stimmung auf Steam und dem angekündigten New Game+ hat Ubisoft nun die Chance, das Momentum auch in den kommenden Wochen aufrechtzuerhalten.