GTA 6 Vorbestellungen – PS5 liegt in Deutschland offenbar 6 zu 1 vorn

Die Vorfreude auf Grand Theft Auto 6 scheint sich gerade sehr klar auf eine Plattform zu konzentrieren. Neue Auswertungen zu Vorbestellungen deuten darauf hin, dass sich die PS5-Version im Verhältnis von 6 zu 1 deutlich häufiger verkauft als die Xbox-Variante. Für Rockstar Games ist das vor allem ein Signal, wie stark PlayStation als Standard-Plattform für große Blockbuster wahrgenommen wird. Für Xbox-Fans ist es dagegen ein kleiner Dämpfer, der aber nicht zwangsläufig etwas über die finale Verteilung beim Release aussagt.

Spannend ist dabei weniger, dass die PS5 vorne liegt, sondern wie deutlich der Abstand ausfällt. Ein 6:1-Verhältnis wirkt wie ein echter Ausreißer, selbst in einem Genre, das traditionell auf PlayStation besonders stark performt. Gleichzeitig muss man im Hinterkopf behalten: Vorbestellungen sind eine Momentaufnahme und werden stark von Verfügbarkeit, Marketing und Kaufgewohnheiten geprägt.

Einordnung des 6-zu-1-Verhältnisses

Was bedeutet das 6-zu-1-Verhältnis bei GTA 6 Vorbestellungen? Kurz gesagt: Wenn sechs Vorbestellungen auf die PS5-Version kommen, landet im gleichen Zeitraum ungefähr eine auf Xbox. Das ist ein deutlicher Hinweis darauf, wo der Hype aktuell am stärksten monetarisiert wird, und kann Händler, Plattformbetreiber und auch die Werbestrategie rund um den Launch beeinflussen.

Solche Verhältnisse entstehen oft nicht nur durch reine Plattformpräferenz. PlayStation hat in Deutschland eine enorme installierte Basis, und viele greifen bei einem Mega-Release reflexartig zur PlayStation-Version, weil dort Freundeslisten, Party-Features und das gewohnte Ökosystem sitzen. Bei einem Social-Game wie GTA, das später auch online über Monate und Jahre lebt, spielt genau dieser Gewohnheitsfaktor eine große Rolle.

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Auch psychologisch ist das nicht zu unterschätzen: Wenn in Freundeskreisen schon früh klar ist, dass die Mehrheit auf PS5 setzt, zieht das weitere Vorbesteller nach. Dadurch kann sich ein Vorsprung schneller vergrößern als bei Spielen, die eher solitär gezockt werden.

Warum PlayStation bei großen Releases oft vorn liegt

Warum greifen viele in Deutschland eher zur PS5-Version? Bei Multiplattform-Blockbustern hat PlayStation in vielen Jahren eine starke Routine aufgebaut: große Sichtbarkeit im PlayStation Store, eine sehr aktive Community und häufig auch Marketingpräsenz rund um AAA-Releases. Selbst wenn ein Spiel technisch auf beiden Konsolen ähnlich läuft, kann allein das Kaufgefühl den Ausschlag geben.

Dazu kommt ein Punkt, den man bei Vorbestellungen nicht ignorieren sollte: Viele kaufen nicht erst am Release-Tag, sondern sobald sie glauben, dass es eng werden könnte. Wer sich bei limitierten Editionen oder frühen Vorbestellerkontingenten absichern will, wählt oft die Plattform, auf der er ohnehin die meisten großen Titel besitzt. Das senkt die Hürde, sofort zuzuschlagen.

Und natürlich spielt auch das Thema Freundeskreis mit rein. Gerade wenn später GTA Online beziehungsweise der Online-Part von GTA 6 im Mittelpunkt steht, wollen viele dort starten, wo die meisten Kontakte bereits sind. Das ist kein Qualitätsurteil über die Xbox-Version, sondern schlicht ein Community-Effekt.

Was das für Xbox und den Release bedeuten kann

Welche Auswirkungen kann das auf Xbox haben? Ein solches Verhältnis erhöht den Druck auf Microsoft, rund um GTA 6 besonders sichtbar zu werden, etwa durch Store-Promotions, Bundles oder exklusive Marketingaktionen. Gleichzeitig ist es möglich, dass ein Teil der Käufe später nachzieht, wenn sich die Release-Phase beruhigt oder wenn sich Angebote ergeben.

Wichtig ist auch: Vorbestellungen spiegeln nicht zwangsläufig die endgültigen Verkaufszahlen wider. Viele warten bei gigantischen Releases bewusst auf Tests, Performance-Checks oder schlicht auf den Moment, wenn die Server stabil laufen. Gerade bei GTA ist es nicht ungewöhnlich, dass sich die Welle über einen langen Zeitraum streckt.

Unterm Strich zeigt die 6-zu-1-Meldung vor allem eins: Auf PS5 ist die Kaufbereitschaft für GTA 6 gerade extrem hoch. Ob sich das bis zum Launch hält oder ob Xbox später aufholt, dürfte auch davon abhängen, wie die Plattformen in Deutschland zum Release positioniert sind.

Wie seht ihr das: Plant ihr GTA 6 auf PS5 oder auf Xbox zu holen, und sind Vorbestellungen für euch überhaupt ein Thema? Schreibt es gern in die Kommentare.