GTA 6 – Rockstar bewirbt erst die Story, Online-Modus bleibt vorerst raus

Rockstar Games hat für später im August 2026 den nächsten großen Blick auf GTA 6 angekündigt. Entsprechend hoch ist die Erwartungshaltung, dass rund um das Update weitere Details nachgereicht werden. Wer allerdings auf handfeste Infos zu GTA 6 Online hofft, sollte laut aktuellen Berichten einen Gang runterschalten, denn der Online-Part soll vorerst bewusst aus der öffentlichen Kommunikation herausgehalten werden.

Das klingt zunächst überraschend, weil der Online-Modus von GTA 5 in den letzten rund 13 Jahren zu einem gigantischen Dauerbrenner geworden ist und für Take Two sowie Rockstar Games Milliardenumsätze ermöglicht hat. Umso spannender ist die neue Marschroute, die intern offenbar schon feststeht: GTA 6 soll in der Vermarktung zunächst klar als Single-Player-Erlebnis positioniert werden.

Rockstar setzt beim Marketing zuerst auf die Story

Warum steht der Single-Player von GTA 6 gerade im Mittelpunkt? Laut Insider Jason Schreier ist Rockstar Games aktuell nicht bereit, öffentlich über GTA 6 Online zu sprechen. Stattdessen soll die Kommunikation in nächster Zeit stark auf die Einzelspieler-Kampagne ausgerichtet sein, also auf das, was viele Fans von den klassischen GTA-Releases erwarten: eine große Story, neue Figuren, ein frischer Schauplatz und ein klarer Fokus auf das Solo-Erlebnis.

Damit einher geht offenbar auch ein wichtiges Signal in Richtung Monetarisierung. Schreier deutet an, dass Rockstar beim Single-Player dem Prinzip treu bleiben will, keine wiederkehrenden Ausgaben in den Vordergrund zu stellen. Übersetzt heißt das: Der Story-Modus dürfte nicht als Plattform für Mikrotransaktionen aufgebaut werden.

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Take Two spricht bei GTA 6 derzeit nur über den Single-Player und plant nicht, in absehbarer Zeit zu zeigen, wie das neue GTA Online aussehen wird.

GTA 6 Online dürfte eine eigene Kampagne bekommen

Wie könnte Rockstar mit GTA 6 Online später nachlegen? Auch wenn GTA 6 Online vorerst aus dem Rampenlicht bleibt, wirkt das nicht wie ein Rückschritt, sondern eher wie eine strategische Trennung. Der Online-Modus soll voraussichtlich ein eigenes Marketingfenster erhalten und damit fast wie ein separates Produkt behandelt werden.

Das passt zur Dimension, die GTA Online mittlerweile erreicht hat. Bei GTA 5 hat der Online-Part das Spiel nicht nur über Jahre relevant gehalten, sondern auch die Grundlage für langfristige Einnahmen geschaffen. Es wäre daher logisch, dass Rockstar den Nachfolger nicht nebenbei abhandelt, sondern mit einem dedizierten Reveal, eigener Kommunikationslinie und vermutlich klaren Versprechen zu Inhalten, Support und Technik.

Für Fans bedeutet das unterm Strich: Kurzfristig dreht sich bei GTA 6 wohl alles um die Story und das klassische GTA-Gefühl. Wer vor allem wegen Online-Heists, neuer Social-Features und Live-Service-Strukturen heiß ist, muss sich wahrscheinlich länger gedulden, bekommt dafür aber später eine deutlich konzentriertere Vorstellung davon, was Rockstar geplant hat.

Der nächste Blick auf GTA 6 im August 2026

Wann gibt es neue Infos zu GTA 6? Bestätigt ist, dass Rockstar Games später im August 2026 wieder einen größeren Einblick in GTA 6 geben will. Zusätzlich ist von einer exklusiven Premiere im August die Rede, die über Netflix laufen soll und bei vielen bereits jetzt für spürbar mehr Hype sorgt.

Unterm Strich zeichnet sich damit ein klarer Fahrplan ab: Zuerst wird GTA 6 als starkes Single-Player-Event inszeniert, während GTA 6 Online bewusst auf einen späteren Zeitpunkt geschoben wird. Gerade weil GTA Online in der Vergangenheit so erfolgreich war, könnte diese Trennung am Ende sogar für mehr Klarheit sorgen, was man jeweils von Story und Online erwarten darf.

Wie findet ihr es, dass Rockstar im aktuellen Marketing erstmal keine Infos zu GTA 6 Online liefern will und den Fokus auf den Single-Player legt? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.