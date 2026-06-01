007 First Light – Bericht nennt 186 Millionen Euro Budget, größer als Hitman-Trilogie

007 First Light hat James Bond nach über einem Jahrzehnt Gaming-Pause zurück auf die große Bühne geholt und das mit Ansage. Das neue Agenten-Abenteuer von IO Interactive fährt nicht nur starke Kritiken ein, sondern sorgt jetzt auch hinter den Kulissen für Schlagzeilen: Laut aktuellen Berichten soll das Projekt ein Budget erreicht haben, das selbst die komplette Hitman-Trilogie alt aussehen lässt.

Damit steht plötzlich nicht nur die Qualität des Spiels im Fokus, sondern auch die Dimension der Investition. Denn was IO Interactive in rund sieben Jahren Entwicklungszeit auf die Beine gestellt hat, ist offenbar ein Unterhaltungsprojekt, das in Dänemark historische Maßstäbe setzt.

Ein dänischer Rekord in der Spielebranche

Wie hoch soll das Budget von 007 First Light sein? Ein Bericht des dänischen Rundfunks beziffert die Entwicklungskosten auf 1,3 Milliarden dänische Kronen. Umgerechnet entspricht das rund 186 Millionen Euro. Damit wäre 007 First Light nicht nur ein extrem teures AAA-Spiel, sondern laut Einordnung auch das teuerste Kulturprodukt, das in Dänemark jemals realisiert wurde.

Besonders brisant ist der direkte Vergleich: Für ein einziges Bond-Spiel soll IO Interactive mehr Geld ausgegeben haben als für die gesamte Hitman-Trilogie zusammen. Deren Produktionskosten werden auf insgesamt rund 180 Millionen US-Dollar geschätzt, wodurch 007 First Light den eigenen Stealth-Klassiker im Kostenranking klar überflügelt.

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Unklar bleibt bei den genannten Zahlen, ob darin bereits Marketing-Ausgaben und die mutmaßlich sehr teure James-Bond-Lizenz enthalten sind. Je nachdem, was in dieser Summe steckt, könnte das tatsächliche Gesamtpaket am Ende also noch einmal deutlich größer ausfallen.

Star-Power und Prestige als Kostenfaktor

Wodurch könnte das enorme Budget entstanden sein? Ein Teil der Summe dürfte auch in prominente Namen geflossen sein, die dem Projekt zusätzliche Strahlkraft geben. Genannt werden unter anderem US-Musiker Lenny Kravitz als Darsteller sowie Lana Del Rey, die den offiziellen Titelsong beisteuert. Solche Verpflichtungen passen perfekt zu Bond, treiben ein Budget aber naturgemäß schnell nach oben.

Für die dänische Games-Branche ist das Ganze zudem ein Prestigeprojekt mit Signalwirkung. Niels Wetterberg, Direktor des Branchenverbandes Games Denmark, ordnet die Dimension entsprechend deutlich ein.

Das ist ein riesiger Meilenstein für die dänische Spielebranche, denn es ist das teuerste Kulturprodukt in Dänemark aller Zeiten.

Auch aus wissenschaftlicher Perspektive wird der Kontext größer: Spieleforscher Emil Lundedal Hammar von der Universität Kopenhagen verweist darauf, wie stark sich die Games-Industrie in den letzten 10 bis 15 Jahren weiterentwickelt hat. Der weltweite Games-Markt liege inzwischen bei rund 175 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz und damit deutlich über der Filmindustrie inklusive Streaming.

Der Launch liefert starke Argumente für IO Interactive

Geht die Rechnung für IO Interactive schon jetzt auf? Zumindest die ersten Indikatoren sehen für das Studio sehr gut aus. Auf Steam liegt die Nutzerbewertung laut den Berichten bei 92 Prozent positiv, dazu kommt ein User Score von 8.7 auf Metacritic. Vor allem aber sprechen die Verkaufszahlen eine klare Sprache: Bereits am ersten Tag meldeten die Entwickler 1,5 Millionen verkaufte Exemplare.

Analysten schätzen den Break-Even-Point auf rund drei Millionen Verkäufe zum Vollpreis. Wenn diese Einschätzung aufgeht, hätte 007 First Light schon am Launch-Tag die Hälfte der nötigen Strecke genommen und wäre damit auf direktem Kurs Richtung Gewinnzone.

Bereich Genannte Kennzahl Berichtete Entwicklungskosten rund 186 Millionen Euro (1,3 Milliarden DKK) Hitman-Trilogie (Schätzung gesamt) rund 180 Millionen US-Dollar Verkäufe am ersten Tag 1,5 Millionen Einheiten Geschätzter Break-Even rund 3 Millionen Vollpreisverkäufe Release 27. Mai 2026 Plattformen PS5, Xbox Series, PC; Switch 2 im Sommer 2026

007 First Light ist seit dem 27. Mai 2026 für PS5, Xbox Series und PC erhältlich. Eine Version für die Switch 2 soll im Sommer 2026 folgen.

Wie seht ihr das Rekord-Budget: Braucht es solche Summen, um einen modernen Bond zu liefern, oder wünscht ihr euch eher kompaktere Agenten-Abenteuer? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.