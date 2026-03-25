Leak zu PS Plus April 2026 – Lords of the Fallen soll Essential-Neuzugang sein

Ein neuer Leak sorgt kurz vor dem Monatswechsel für Gesprächsstoff in der PlayStation-Community: Das Zugpferd für PlayStation Plus im April 2026 soll bereits feststehen. Offiziell hat Sony das kommende Line-up zwar noch nicht angekündigt, doch ein bekannter Insider nennt schon jetzt einen prominenten Namen für alle Abo-Stufen.

Demnach könnte euch im nächsten Monat ein düsteres Action-Rollenspiel mit Soulslike-Einschlag ins Haus stehen. Besonders spannend: Der vermeintliche PS-Plus-Neuzugang kommt zu einem Zeitpunkt, an dem das Spiel nach großen Updates als rundes Gesamtpaket gilt und zugleich der Blick Richtung Fortsetzung geht.

Der gemeldete Headliner für PS Plus Essential im April 2026

Welches PS-Plus-Spiel soll im April 2026 gratis werden? Laut Leak ist Lords of the Fallen aus dem Jahr 2023 das große PS5-Zugpferd für die kostenlosen PlayStation-Plus-Spiele im April 2026. Das Action-RPG von CI Games setzt auf eine vernetzte Welt, wuchtige Bosskämpfe und forderndes, schnelles Nahkampf-Gameplay.

Als Zeitraum zum Abholen nennt der Insider den 7. April 2026 bis zum 5. Mai 2026. Die offizielle Enthüllung des kompletten Pakets wird für den 31. März 2026 erwartet. Welche weiteren Essential-Spiele neben dem Headliner dazukommen, ist bislang nicht Teil des Leaks.

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Auch bei der Rezeption steht der Titel solide da: Auf Steam fällt das Stimmungsbild überwiegend positiv aus, und auch bei Metacritic gab es insgesamt eher wohlwollende Kritiken. Wer Soulslike-Kämpfe mag, dürfte hier also genau das richtige Kontrastprogramm für die Osterzeit finden.

Das steckt hinter PlayStation Plus Essential, Extra und Premium

Wie funktionieren die monatlichen Gratis-Spiele bei PlayStation Plus? Die monatlichen Spiele gibt es für alle drei Stufen, also Essential, Extra und Premium. Einmal beansprucht, bleiben sie in eurer Bibliothek verfügbar, solange das Abo aktiv ist.

Die drei Stufen unterscheiden sich dabei klar in ihren Leistungen:

PlayStation Plus Essential : Online-Multiplayer, Cloud-Speicher und die monatlichen Spiele.

: Online-Multiplayer, Cloud-Speicher und die monatlichen Spiele. PlayStation Plus Extra : Zusätzlich ein deutlich größerer Spielekatalog, dessen Inhalte rotieren und nicht dauerhaft behalten werden.

: Zusätzlich ein deutlich größerer Spielekatalog, dessen Inhalte rotieren und nicht dauerhaft behalten werden. PlayStation Plus Premium: Alle Vorteile von Essential und Extra plus Spieletests und Cloud-Streaming klassischer Titel.

Unterm Strich heißt das: Selbst wenn Lords of the Fallen tatsächlich der Essential-Headliner wird, profitiert ihr unabhängig von eurer Stufe, sofern ihr ein aktives PS-Plus-Abo habt.

Warum Lords of the Fallen gerade jetzt wieder interessant wird

Was hat sich durch das große 2.5-Update verändert? CI Games hat im Dezember ein umfangreiches Update 2.5 veröffentlicht, das zugleich als letzter großer Patch für das Spiel gilt. Laut Entwickler wurde der Kampffluss deutlich neu ausgerichtet, unter anderem mit intensiveren Bosskämpfen, schnelleren Gegnern, aktualisierten Waffenanimationen und einem zusätzlichen Veteranenmodus.

Wer sich im Veteranenmodus durchsetzt, soll als Belohnung die Veil-Warplate erhalten, also ein hochwertiges Rüstungsset mit einem passiven Effekt, der die Drop-Raten von Items erhöht. Für alle, die gerne minmaxen oder einfach auf seltene Beute aus sind, ist das ein netter Anreiz, tiefer einzusteigen.

Welche Rolle spielt die Fortsetzung für den PS-Plus-Zeitpunkt? Parallel dazu arbeitet CI Games an Lords of the Fallen 2, das auf der Gamescom 2025 angekündigt wurde und 2026 für PlayStation 5, Xbox Series und PC erscheinen soll. Das Sequel spielt ein Jahrhundert nach den Ereignissen des Vorgängers, soll die Brutalität weiter hochdrehen und entsteht in Unreal Engine 5. Ein PS-Plus-Release des ersten Teils wäre damit auch ein passender Warm-up für alle, die später beim Nachfolger direkt zum Start dabei sein wollen.

Diese PS-Plus-Extra-Spiele sollen im April 2026 verschwinden

Welche Titel verlassen PS Plus Extra im April 2026? Unabhängig vom möglichen Essential-Leak ist bereits klar, dass im April 2026 mindestens zwei Spiele aus dem Extra-Angebot entfernt werden. Genannt werden EA Sports PGA Tour sowie Lost Records: Bloom & Rage in den Ausführungen Tape 1 und Tape 2.

Es gilt außerdem als wahrscheinlich, dass im Zuge der monatlichen Rotation noch weitere Abgänge dazukommen. Wenn euch einer der genannten Titel noch fehlt, lohnt es sich also, den eigenen Backlog entsprechend zu priorisieren.

Wie fändet ihr Lords of the Fallen als PS-Plus-Headliner im April 2026, und welche zwei Spiele würdet ihr euch zusätzlich im Essential-Line-up wünschen? Schreibt es gern in die Kommentare.