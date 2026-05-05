PS Plus Essential Mai 2026 – Diese 3 Gratis-Spiele sind jetzt verfügbar

Die Gratis-Games für PlayStation Plus im Mai 2026 sind ab sofort verfügbar. Wenn du PS Plus abonniert hast, kannst du dir die drei monatlichen Titel jetzt im PlayStation Store sichern und danach jederzeit wieder herunterladen, solange dein Abo aktiv bleibt.

Wichtig für den Kalender: Die Spiele sind nur bis zum 2. Juni 2026 claimbar. Danach werden sie durch die Juni-Auswahl ersetzt. Gleichzeitig sind die April-Spiele nicht mehr neu verfügbar, falls du sie nicht rechtzeitig zur Bibliothek hinzugefügt hast.

Die PS-Plus-Essential-Spiele im Mai 2026

Welche kostenlosen PS-Plus-Spiele gibt es im Mai 2026? Im Mai gibt es wieder ein Paket aus drei Titeln für PS4 und PS5, wobei ein Spiel ausschließlich auf der PS5 verfügbar ist. Das sind die Games für PS Plus Essential, die automatisch auch für Extra und Premium gelten:

EA Sports FC 26 (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Wuchang: Fallen Feathers (PS5)

(PS5) Nine Sols (PS4, PS5)

Damit deckt Sony diesen Monat ziemlich unterschiedliche Genres ab: Fußball-Simulation, Soulslike-Action und ein 2D-Action-Platformer mit präzisem Kampfsystem.

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Auffällig ist außerdem, dass trotz früherer Ankündigungen weiterhin PS4-Versionen Teil der Essential-Auswahl sind. Im Mai trifft das gleich auf zwei der drei Titel zu.

Das steckt in den drei Mai-Titeln

Für wen lohnen sich die neuen PS-Plus-Games besonders? EA Sports FC 26 ist der große Blockbuster im Line-up und richtet sich klar an alle, die online Seasons, Ultimate Team oder Couch-Matches zocken wollen. Der Titel kommt mit PS4- und PS5-Version, was ihn auch für alle interessant macht, die noch nicht auf Sonys aktueller Konsole unterwegs sind.

Wuchang: Fallen Feathers ist dagegen die Wahl für alle, die harte Bosskämpfe, Ausdauer-Management und düstere Action-RPG-Vibes mögen. Der Titel ist im Mai 2026 das einzige Spiel, das du nur auf der PS5 spielen kannst.

Nine Sols bringt als Kontrastprogramm ein stilistisch markantes 2D-Abenteuer mit handgezeichnetem Look und einem Kampfsystem, das klar auf Timing und Parieren setzt. Wenn du Games mit fordernder Action und dichter Lore magst, ist das vermutlich der spannendste Download des Monats.

Extra und Premium im Mai 2026 mit Abgängen im Spielekatalog

Welche Spiele verschwinden im Mai 2026 aus PS Plus Extra? Neben den Essential-Games gibt es für Extra und Premium wie gewohnt den Spielekatalog, der im Laufe des Monats weitere Zugänge bekommt. Gleichzeitig stehen aber auch Abgänge fest, die du im Blick behalten solltest.

Am 19. Mai 2026 werden fünf Titel aus PS Plus Extra entfernt. Anders als bei den monatlichen Essential-Games sind diese Spiele nach dem Entfernen nicht mehr spielbar, wenn sie nicht mehr im Katalog sind.

Control: Ultimate Edition

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan

Soul Hackers 2

Sand Land

Mortal Shell: Enhanced Edition

Wenn davon etwas auf deiner Liste steht, lohnt es sich, die Downloads eher früher als später anzustoßen, damit du bis zum Stichtag noch Zeit für einen Durchlauf hast.

Welche der PS-Plus-Games im Mai 2026 holst du dir zuerst, und welches Spiel aus der Extra-Liste willst du vor dem 19. Mai noch unbedingt mitnehmen? Schreib es gern in die Kommentare.