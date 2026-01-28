GTA Online Update – Neue Optionen und Bugfixes im Mission Creator!

Ein neues Update für GTA Online sorgt derzeit für Aufsehen in der Community. Rockstar Games hat am 23. Januar 2026 einen Patch veröffentlicht, der eine Vielzahl von Problemen behebt, darunter auch solche im Zusammenhang mit dem Missionseditor, der mit dem A Safehouse in the Hills-DLC eingeführt wurde. Dies ist bereits das zweite downloadbare Update seit Erscheinen des DLCs – und es kommt nur wenige Tage vor dem Start neuer Odd-Jobs ins Spiel.

Ergänzt wurde das Haupt-Update von einem weiteren stillen Hintergrund-Update, das keine aktive Installation erfordert. Beide Patches sind jetzt live und bringen nicht nur Bugfixes, sondern auch neue Optionen für die Content-Erstellung in GTA Online mit sich.

Downloadgrößen und Plattformdaten

Wie groß sind die Updates auf den einzelnen Plattformen? Die Größen des neuen Patches fallen je nach Plattform unterschiedlich aus. Besonders PC-Spieler müssen mit einem größeren Download rechnen:

Plattform Version Größe PlayStation 5 01.010.002 718,6 MB PlayStation 4 1.56 520,2 MB Xbox Series X|S n/a nicht bekannt PC (Rockstar Games Launcher) Enhanced 1,60 GB PC (Steam) Enhanced 1,60 GB

Mission Creator: Mehr Kontrolle, weniger Bugs

Welche Neuerungen gibt es im Missionseditor? Der Mission Creator hat zahlreiche Verbesserungen erhalten. Vor allem die Möglichkeit, den Fahndungslevel individuell pro Ziel festzulegen und neue Optionen für das Verhalten von Gegnern einzubauen, wird von vielen begrüßt:

Neue Fahndungslevel-Optionen hinzugefügt

Fehler beim Testen von Teams 2, 3 und 4 behoben

Platzierungsfehler bei der Nutzung von Positions-/Rotationsüberschreibungen gefixt

Korrektur eines Anzeigeproblems bei der Model-Speicherleiste

Fix für visuelle Probleme in Zwischensequenzen

Besseres Verhalten von NPCs während Hacking-Sequenzen

Optionen für Zwischenziele speichern jetzt korrekt

Menüprobleme im „Actor – Position Options“-Bereich behoben

Punktevergabe in Interaktionskonsequenzen wird nun zuverlässig gespeichert

Mansion-Features: Haustiere und Einfahrtsszene

Welche Bugs wurden im Zusammenhang mit Villen gefixt? Wer ein Anwesen in GTA Online besitzt, wird sich über diese Patches freuen. Folgende Probleme wurden laut Rockstar behoben:

Das Ziel-Fahrzeug im Abschleppservice erschien manchmal nicht

Die Eintritts-Szene in Anwesen wurde gelegentlich übersprungen

Der Haustier-Hund schwebte teilweise in der Luft, oder das Streichel-UI blieb eingeblendet

Allgemeine Verbesserungen im Gameplay

Welche allgemeinen Fehler wurden im Spiel korrigiert? Auch beim normalen Gameplay hat Rockstar an einigen Schrauben gedreht. Besonders Heist-Teilnehmer und Skydiver dürften die Änderungen merken:

Spieler spawn(t)en nicht mehr im Ozean beim Verlassen von El Rubio’s Anlage

Bewegungskontrolle nach dem Skydiving-Event wiederhergestellt

Bug im Job „KnoWay Out – Tunnel Vision“: Spieler können sich wieder bewegen, wenn der Zug losfährt

Fehlerhafte Missionsziele in Creator-Missionen I-V wurden bereinigt

Weitere Stabilitäts- und Performance-Optimierungen

Hintergrundupdate: Geld-Glitch & Fast Travel

Was bringt das neue Hintergrundupdate? Das stille Update, das ohne Download ausgerollt wurde, kümmert sich insbesondere um Exploits und Komfortfunktionen:

Bekannter Facility-Geld-Glitch wurde entfernt

Fehler beim Verlassen des Verhörraums in „A Clean Break“ wurde behoben

Variationen beim Schnellreisen über Villen bleiben jetzt erhalten

Gute Aussichten für Creator-Fans

Wieso ist das Update besonders für Creator interessant? Die neuen Möglichkeiten im Missionseditor eröffnen kreativen Nutzern mehr Freiheiten. Insbesondere die verbesserten Optionen zur Steuerung des Wanted Levels pro Ziel ermöglichen komplexere Missionen. Damit reagiert Rockstar direkt auf Wünsche aus der Community.

Auch zukünftige Creator-Inhalte dürften von den stabileren Abläufen und besser speicherbaren Optionen profitieren. Wer regelmäßig eigene Missionen für sich oder seine Crew designt, kann das Update sofort produktiv nutzen.

Was hältst du vom neuen Update? Haben dich die Fixes oder Neuerungen bereits im Spiel beeinflusst? Lass gerne deine Meinung in den Kommentaren da!