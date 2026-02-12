Diablo 2 Resurrected – DLC Reign of the Warlock bringt neue Klasse und Inhalte

Diablo 2: Resurrected bekommt tatsächlich frischen Nachschub und zwar zum ersten Mal seit fast 25 Jahren. Beim Diablo Spotlight zum 30. Jubiläum hat Blizzard das DLC Reign of the Warlock angekündigt, das nicht nur eine neue Klasse einführt, sondern gleichzeitig den Grundstein für ein größeres Crossover innerhalb der Reihe legt. Denn der Hexenmeister kommt auch zu Diablo Immortal und wird in Diablo 4: Lord of Hatred ebenfalls spielbar sein.

Besonders überraschend: Reign of the Warlock ist in Diablo 2: Resurrected schon heute verfügbar und zwar auf Battle.net, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch. Damit ist es nicht nur eine Ankündigung, sondern direkt ein Shadow-Drop, der das Remaster plötzlich wieder wie ein echtes Live-Spiel wirken lässt.

Reign of the Warlock bringt Diablo 2: Resurrected zurück ins Rampenlicht

Was ist Reign of the Warlock? Das neue DLC ist die erste große Inhaltserweiterung für Diablo 2 seit Lord of Destruction aus dem Jahr 2001. Für ein Spiel, dessen Kern seit Jahrzehnten von Build-Tüftelei, Ladder-Runs und Item-Jagd lebt, ist das ein ungewöhnlich großer Schritt, vor allem, weil es nicht nur um kleine Balance-Patches geht.

Im Zentrum steht eine komplett neue Klasse, der Hexenmeister. Das ist laut Blizzard das erste Mal, dass diese Klasse überhaupt im Diablo-Universum spielbar auftaucht, also kein Remake einer bekannten Figur wie Barbar oder Paladin, sondern ein frischer Archetyp.

Warum ist der Hexenmeister so anders als bekannte Klassen? Während der Paladin traditionell die Macht der Hohen Himmel anzapft, schlägt der Hexenmeister eine deutlich düsterere Richtung ein. Er nutzt Wissen aus alten Vizjerei-Texten, um Dämonen zu beschwören und zu kontrollieren. Das Klassenkonzept wirkt dadurch wie eine Mischung aus Beschwörer-Fantasy und dämonischem Pact-Playstyle, passend zu Diablo 2, aber deutlich eigenständiger.

Die neue Hexenmeister-Klasse und ihre Kernfähigkeiten

Welche Fähigkeiten bringt der Hexenmeister mit? Blizzard setzt beim Hexenmeister klar auf das Thema Dämonenbeherrschung und situative Machtwechsel. In Diablo 2: Resurrected sollt ihr Dämonen nicht nur beschwören, sondern auch aktiv in eure Rotation einbauen.

Beschwört Ziegenmenschen, Besudelte und Schänder als Diener.

Bindet einen feindlichen Dämon und erhaltet Zugriff auf dessen einzigartigen Skill.

Verschlingt einen Dämon, um Buffs zu bekommen, die vom konsumierten Dämon abhängen.

Worauf läuft das im Gameplay hinaus? Wer gerne mit Minions spielt, bekommt hier offensichtlich eine neue Spielwiese. Gleichzeitig klingt das Binden und Verschlingen nach einem System, das euch stärker dazu bringt, Gegner gezielt auszuwählen, statt einfach nur alles auf dem Bildschirm wegzuschmelzen. Gerade im Endgame könnte das für neue Meta-Ansätze sorgen.

Enhanced Terror Zones, neuer Boss und Komfort-Features

Was steckt außer der Klasse noch im DLC? Reign of the Warlock bringt Enhanced Terror Zones nach Diablo 2: Resurrected. Dabei handelt es sich um schwierigere Varianten der Akte, inklusive neuer Gegnertypen. Genannt wurden unter anderem die Heralds of Terror sowie die Colossal Ancients.

Wie wird der neue Boss freigeschaltet? Die Colossal Ancients sind als neuer Boss beschrieben, der zugänglich wird, wenn ihr alle terrorisierten Akte auf Hölle abschließt und anschließend die dafür erhaltenen Statuen im Horadrim-Würfel kombiniert. Das ist ein klarer Endgame-Haken für alle, die Diablo 2 bis heute auf Hell durchoptimieren.

Welche Quality-of-Life-Verbesserungen sind dabei? Blizzard liefert außerdem eine Reihe Komfort-Funktionen, die viele Fans seit Jahren fordern, ohne dass dabei das Grundgefühl komplett modernisiert wird.

Eingebauter Loot-Filter.

Erweiterte Truhen-Tabs, in denen Items stapelbar sind.

Chronik-Funktion, die alle jemals erhaltenen Items nachverfolgbar macht.

Hexenmeister kommt auch zu Diablo Immortal und Diablo 4: Lord of Hatred

Wann erscheint der Hexenmeister in Diablo Immortal? In Diablo Immortal soll die Klasse im Sommer 2026 dazustoßen. Dort steht laut Ankündigung der mächtige Soulgorger im Fokus des Sets, außerdem bekommt das Spiel eine eigene Herkunftsquest für den Hexenmeister.

Zusätzlich kehrt Lut Gholein als Location zurück, was gerade für Diablo-2-Veteranen ein netter Nostalgie-Hit sein dürfte.

Wann startet der Hexenmeister in Diablo 4? Für Diablo 4 ist der Hexenmeister als Klasse für die Erweiterung Lord of Hatred angekündigt, die im April erscheinen soll. Damit wird der Hexenmeister zu einem der großen Pfeiler des Add-ons und steht neben anderen Features wie der neuen Region Skovos, den War Plans als Endgame-System und einem überarbeiteten Skill-Tree für mehr Build-Flexibilität.

Lord of Hatred soll außerdem weitere Highlights mitbringen, darunter den Horadrim-Würfel, Talismane, einen Loot-Filter und sogar Angeln.

Wie passt das zu den bisherigen Diablo-4-Klassenplänen? Spannend ist der Timing-Kontext: Bei den Game Awards 2025 wurde bereits der Paladin für Diablo 4 thematisiert, der in Season 11 verfügbar sein soll, sofern Lord of Hatred vorbestellt wird. Damals war zusätzlich noch eine zweite Klasse für die Erweiterung in Aussicht gestellt worden, und genau diese Rolle füllt nun der Hexenmeister.

Wie gefällt euch der Schritt, Diablo 2: Resurrected nach all den Jahren mit einer komplett neuen Klasse und neuen Endgame-Inhalten zu erweitern, und werdet ihr den Hexenmeister eher in Diablo 2, Diablo Immortal oder Diablo 4 ausprobieren? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.