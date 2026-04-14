Steam delistet 13 weitere Disney-Spiele 2026 sind es nun 27 Titel

Auf Steam ist erneut eine ganze Reihe älterer Disney-Titel aus dem Verkauf verschwunden. Insgesamt wurden jetzt 13 weitere Spiele still und leise delistet, wodurch sich die Zahl der entfernten Disney-Games im Jahr 2026 bereits auf 27 erhöht. Eine offizielle Stellungnahme, warum genau diese Titel betroffen sind, steht weiterhin aus.

Auffällig ist vor allem die Bandbreite der verschwundenen Spiele: Von Filmumsetzungen aus verschiedenen Disney-Epochen über Pixar bis hin zu Star-Wars-Klassikern ist alles dabei. Wer die betroffenen Spiele bereits besitzt, kann sie in der Regel weiterhin über die eigene Bibliothek installieren, neu kaufen lassen sie sich auf Steam jedoch nicht mehr.

Die neu delisteten Spiele im Überblick

Welche Disney-Spiele wurden von Steam entfernt? Die aktuelle Welle umfasst 13 Titel, die ohne großes Aufsehen aus dem Store genommen wurden. Hier ist die vollständige Liste:

High School Musical 3

Disney-Pixar Brave

Bolt

Disneys Der Schatzplanet: Battle of Procyon

Alice in Wonderland

Chicken Little

Disney Tangled

G-Force

Disney Universe

Disney Princess: My Fairytale Adventure

Disney Pirates of the Caribbean: At World’s End

Star Wars Rebellion

Star Wars: Dark Forces

Wie groß ist die Delisting-Welle 2026? Bereits im Januar 2026 wurden schon einmal 14 Disney-Spiele von Steam entfernt. Mit den nun zusätzlich delisteten 13 Titeln liegt die Gesamtzahl der Delistings im laufenden Jahr damit bei 27.

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Welche Reihen und Marken sind betroffen? Ein klares Muster ist schwer zu erkennen: Die Auswahl reicht von Disney-Hauptmarke über Pixar bis zu Star Wars, zudem sind sowohl eher familienorientierte Filmspiele als auch ältere PC-Klassiker dabei. Genau diese Mischung sorgt in der Community für Spekulationen, ob es sich um Einzelfälle handelt oder um eine bewusst gesteuerte Bereinigung des Steam-Angebots.

Mögliche Gründe und auffällige Details

Warum verschwinden Disney-Spiele auf Steam? Da Disney die Delistings nicht kommentiert hat, bleibt offen, ob Lizenzthemen, auslaufende Verträge, technische Gründe oder strategische Entscheidungen dahinterstecken. Dass so viele unterschiedliche Spiele aus verschiedenen Jahren und von verschiedenen Studios nahezu zeitgleich verschwinden, wirkt allerdings wie eine koordinierte Maßnahme.

Welche Rolle spielt die Marke Disney auf Steam? Eine naheliegende Erklärung ist, dass Disney sein Angebot auf der Plattform stärker kuratieren will. Viele der jetzt entfernten Titel gehören eher zur Kategorie Nischenveröffentlichung oder ältere Lizenzumsetzung und sind nicht unbedingt die bekanntesten oder bestbewerteten Disney-Spiele. Weniger Masse, mehr Fokus auf ausgewählte Produkte könnte langfristig die Sichtbarkeit und den wahrgenommenen Wert der Marke im Store erhöhen.

Kommt eine Neuauflage oder Sammlung? In der Vergangenheit wurden Delistings teils auch mit späteren Re-Releases in Verbindung gebracht. Bei dieser Auswahl wäre eine gemeinsame Kollektion allerdings inhaltlich ziemlich ungewöhnlich, weil die betroffenen Spiele thematisch kaum zusammenpassen, von High School Musical 3 bis Star Wars: Dark Forces. Ob einzelne Rückkehrer in neuer Form erscheinen, bleibt damit vorerst Spekulation.

Was hältst du von der aktuellen Delisting-Welle: sinnvolle Aufräumaktion, Lizenzchaos oder Vorbereitung auf Neuveröffentlichungen? Schreib deine Meinung in die Kommentare.