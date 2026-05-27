Train Valley 2 gratis auf Steam – so klappt der Key über Lenovo am 2. Juni

Steam-Nutzer können sich am 2. Juni 2026 ein komplettes Spiel kostenlos sichern: Train Valley 2, eine entspannte Aufbau- und Simulationserfahrung aus dem Jahr 2019. Anders als bei vielen Free-to-Keep-Aktionen im Steam-Store läuft diese Aktion allerdings nicht direkt über Steam, sondern über die Legion Gaming Community von Lenovo und ist nur in begrenzter Stückzahl verfügbar.

Wichtig ist vor allem der Zeitfaktor: Der Key kann nur an diesem Tag geclaimt werden, solange der Vorrat reicht. Wer zu spät kommt, schaut unter Umständen in die Röhre.

So funktioniert der Gratis-Key am 2. Juni

Wie bekommst du Train Valley 2 kostenlos? Für den Key brauchst du ein Legion-Gaming-Community-Konto und musst dir genug sogenannte Channel Points verdienen. Das passiert, indem du LenovoLegion-Streams auf Twitch anschaust und so die benötigten Punkte sammelst, die anschließend für den Key eingelöst werden.

Die Aktion setzt damit auf ein kleines Belohnungssystem statt auf einen simplen Klick im Store. Laut Ablauf ist die Vergabe zudem limitiert, also gilt: Punkte früh sammeln und am Aktionstag schnell sein.

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700 Channel Points verdienen, indem du LenovoLegion-Streams auf Twitch schaust

Account bei der Legion Gaming Community erstellen oder einloggen

Am 2. Juni 2026 die Channel Points auf der Train-Valley-2-Drop-Event-Seite über das Gleam-Widget einsetzen

Sicherstellen, dass ein unbegrenzter Steam-, Twitch- und Discord-Account mit dem LGC-Konto verknüpft ist

Ein unbegrenzter Steam-Account bedeutet: Mindestens 5 Euro auf Steam ausgegeben

Steam-Key-Voucher abholen, über Gamesplanet einlösen und anschließend auf Steam aktivieren

Wer solche Drops schon einmal mitgemacht hat, kennt häufig Warteschlangen. Bei Train Valley 2 läuft es stattdessen über das Punktesystem, was die Vorbereitung umso wichtiger macht.

Termine der Streams und wichtige Uhrzeiten

Wann kannst du die nötigen Punkte sammeln und den Key abgreifen? Für das Sammeln der Channel Points sind mehrere Twitch-Termine genannt, wobei der 2. Juni 2026 der entscheidende Tag für das Claiming ist. Zusätzlich gibt es einen weiteren Termin als zweite Chance, bei dem ebenfalls Keys verfügbar sein sollen.

Die Streams sind jeweils von 12:00 bis 14:00 Uhr Eastern Time angesetzt. Umgerechnet auf Deutschland entspricht das 18:00 bis 20:00 Uhr (MESZ).

28. Mai 2026, 18:00 bis 20:00 Uhr (MESZ): Punkte vorab sammeln

2. Juni 2026, 18:00 bis 20:00 Uhr (MESZ): Haupttermin mit Steam-Keys

4. Juni 2026, 18:00 bis 20:00 Uhr (MESZ): zweite Chance mit Steam-Keys

Auch wenn am 4. Juni noch einmal Keys im Spiel sind, gilt in der Praxis: Je früher du die 700 Channel Points zusammen hast, desto besser stehen die Chancen am 2. Juni.

Darum lohnt sich Train Valley 2

Was ist Train Valley 2 für ein Spiel? Train Valley 2 ist eine zugängliche, casualige Tycoon-Simulation mit leichter Puzzle-Note, in der du ein wachsendes Bahnnetz aufbaust. Du legst Gleise, verbindest Städte, planst Zugfahrten und musst mit zunehmendem Fortschritt immer mehr Logistik-Probleme lösen.

Dazu kommen Upgrades für Lokomotiven, mehrere Produktionsketten und ein grundsätzlich charmantes Gesamtpaket im minimalistischen Low-Poly-Stil. Auf Steam steht das Spiel zum Zeitpunkt der Infos bei einer Sehr positiven Bewertung von 90 Prozent mit über 1.100 Rezensionen, was für einen kleinen Simulations-Happen ziemlich solide ist.

Ein weiteres Plus ist der Level-Editor, der dem Spiel über die Kampagne hinaus zusätzlichen Langzeitwert geben kann, wenn du gern eigene Strecken bastelst oder Community-Inhalte ausprobierst.

Weitere Gratis-Spiele auf Steam mit Ablaufdatum

Welche anderen kostenlosen Steam-Spiele sind gerade verfügbar? Wer am 2. Juni keine Zeit hat oder einfach mehr Gratis-Stuff mitnehmen will, findet zusätzlich Free-to-Keep-Angebote direkt auf Steam. Hier zählt vor allem das jeweilige Enddatum, denn danach sind die Titel nicht mehr kostenlos claimbar.

Bunny Guys: kostenlos bis 29. Mai 2026, 19:00 Uhr (deutsche Zeitangabe basierend auf 12:00 Uhr CT)

Warhammer 40.000: Gladius, Relics of War: kostenlos bis 28. Mai 2026, 18:00 Uhr (deutsche Zeitangabe basierend auf 11:00 Uhr CT)

Dino running from a Furry: kostenlos bis 30. Mai 2026, 19:00 Uhr (deutsche Zeitangabe basierend auf 12:00 Uhr CT)

Hast du Train Valley 2 schon gespielt, oder schnappst du dir den Key am 2. Juni 2026? Schreib es mir in die Kommentare und sag auch gern, welche Art von Gratis-Aktionen du auf Steam am liebsten mitnimmst.