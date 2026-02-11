Intergalactic-Gerüchte vor State of Play, Demo soll Ende Januar fertig sein

Die Gerüchteküche rund um Naughty Dogs neues Projekt Intergalactic: The Heretic Prophet läuft gerade heiß und das ausgerechnet kurz vor dem nächsten PlayStation State of Play. Fans von The Last of Us und generell Naughty Dog hoffen, dass Sony bei dem besonders langen Showcase nicht nur bekannte Baustellen abarbeitet, sondern endlich auch einen frischen Blick auf die neue Marke erlaubt.

Auslöser für die aktuellen Spekulationen ist vor allem das Timing: Nachdem Intergalactic seit seiner Erstankündigung vor über einem Jahr praktisch komplett abgetaucht ist, fällt eine Reihe von Berichten und Terminen auffällig genau in die Woche, in der PlayStation sein großes Update-Event ansetzt.

Warum das State of Play diesmal besonders spannend ist

Was macht dieses State of Play so außergewöhnlich? PlayStation hat für später in dieser Woche das bislang längste State of Play angekündigt. Geplant sind 60 Minuten mit Neuigkeiten sowohl von PlayStation Studios als auch von Third-Party-Partnern.

Schon allein die Laufzeit sorgt dafür, dass viele mit mehr als nur einem klassischen Trailer-Reigen rechnen. In der Community werden deshalb mehrere mögliche First-Party-Auftritte gehandelt, darunter ein Update zu Marvel’s Wolverine, mögliche Hardware-Aktionen wie ein thematischer DualSense und weitere Projekte, die seit Monaten unter dem Radar verschwunden sind.

Auch rund um Horizon gab es zuletzt Gesprächsstoff, weil Horizon Hunters Gathering seine Enthüllung bereits vor dem Event bekommen hat. Manche deuten das als Hinweis, dass im State of Play noch Platz für etwas anderes aus diesem Kosmos bleiben könnte.

Intergalactic rückt durch Demo-Gerüchte wieder in den Fokus

Warum rechnen Fans gerade jetzt mit Intergalactic? Naughty Dog arbeitet parallel zum The Last of Us-Universum an der neuen IP Intergalactic: The Heretic Prophet. Seit der ersten Enthüllung gab es dazu jedoch keine nennenswerten neuen Informationen. Genau deshalb wirkt es auf viele wie der perfekte Kandidat für einen großen Sony-Spot.

Dazu kommt: Im Dezember 2025 sorgten Berichte für Aufsehen, wonach das Team zuletzt Crunch-Phasen durchlaufen haben soll, obwohl intern ein Release-Ziel für 2027 im Raum steht. In diesem Zusammenhang fiel auch ein entscheidendes Stichwort, das die aktuelle Diskussion befeuert: Es soll sich dabei um Arbeit an einer Demo gehandelt haben.

Laut diesen Berichten waren Mitarbeitende von Oktober 2025 bis Ende Januar 2026 an fünf Tagen pro Woche im Office, obwohl sonst drei Tage üblich gewesen sein sollen. Zusätzlich sei auf einem internen Spreadsheet rund acht Stunden Überstunden pro Woche erfasst worden. Der entscheidende Punkt für die Fans: Die Demo-Frist soll Ende Januar 2026 gelegen haben, also nur kurze Zeit bevor Sony das State of Play ankündigte.

Was die Community aus dem Timing herausliest

Welche Hinweise sehen Fans in den letzten zwei Wochen? In Foren und auf Reddit wird vor allem der Abstand zwischen dem angeblichen Demo-Abschluss und dem frisch angekündigten State of Play diskutiert. Viele interpretieren das als Indiz, dass Naughty Dog zumindest einen neuen Trailer, Gameplay-Szenen oder eine Präsentation vorbereitet hat.

Könnte auch nichts heißen, aber Naughty Dog hat die Demo für Intergalactic vor zwei Wochen fertiggestellt, und jetzt bekommen wir ein State of Play.

Andere gehen sogar noch weiter und rechnen damit, dass 2026 generell ein größeres Jahr für die Außendarstellung des Spiels werden könnte, inklusive Release-Zeitfenster. Gleichzeitig mahnen einige Stimmen zur Vorsicht und verweisen darauf, dass Sony Marketing-Kampagnen gern kompakter hält und ein größerer Intergalactic-Auftritt deshalb auch erst später, etwa bei einem State of Play im September, denkbar wäre.

Ich hoffe es, aber ich glaube eher, dass wir es im State of Play im September sehen. Sony mag kürzere Marketing-Kampagnen.

Was eine Demo bei Sony in der Praxis bedeuten kann

Was bedeutet Demo in diesem Zusammenhang wirklich? Wichtig ist: Selbst wenn es eine Demo gibt, heißt das nicht automatisch, dass ihr sie direkt im PlayStation Store herunterladen könnt. Im Kontext großer Publisher ist eine Demo häufig auch ein internes Präsentationsstück, um Fortschritt, Technik, Gameplay-Loop und Produktionsstand zu demonstrieren.

Gerade bei einem Spiel, das angeblich auf 2027 zielt, wäre ein spielbarer Download für alle eher ungewöhnlich. Realistischer wären ein Gameplay-Trailer, ein kurzer Walkthrough oder ein von Sony kuratierter Segment-Spot im Stream.

Diese Titel könnten neben Intergalactic ebenfalls auftauchen

Welche weiteren PlayStation-Themen stehen im Raum? Neben Intergalactic wird im Vorfeld besonders häufig über mehrere mögliche Programmpunkte gesprochen, die gut zu einem 60-Minuten-Event passen würden:

Marvel’s Wolverine mit möglichem Release-Date-Teaser oder neuen Szenen

Weitere Horizon-News nach der frühen Enthüllung von Horizon Hunters Gathering

Ein mutmaßliches God of War-Spin-off im Metroidvania-Stil, das schon länger als Gerücht kursiert

Ob Naughty Dog tatsächlich auftaucht, bleibt bis zum Start des Events offen. Wenn es aber einen Moment gibt, in dem Sony eine neue IP mit einem starken Namen dahinter in Szene setzen kann, dann ist es ein besonders langes State of Play mit 60 Minuten Sendezeit.

Rechnet ihr mit einem Intergalactic-Auftritt im State of Play und würdet ihr lieber einen Trailer sehen oder direkt längeres Gameplay? Schreibt mir eure Einschätzung in die Kommentare.