Kurz vor dem Xbox Games Showcase verdichten sich die Hinweise auf den nächsten Teil der Call-of-Duty-Reihe. Ein neues, bewusst verschwommen veröffentlichtes Cover-Art soll nicht nur den Titel verraten, sondern auch frühere Gerüchte rund um ein Korea-Setting bestätigen.

Die Gerüchte um den diesjährigen Ableger von Call of Duty nehmen weiter Fahrt auf. Nachdem bereits in den vergangenen Wochen mehrere Insider von einer Fortsetzung der Modern-Warfare-Reihe gesprochen hatten, sorgt nun ein neuer Leak für zusätzliche Aufmerksamkeit.

Der bekannte Deal- und Brancheninsider Billbil-kun veröffentlichte ein verschwommenes Bild, das angeblich das Cover-Art des nächsten Call-of-Duty-Spiels zeigt. Obwohl wichtige Details unkenntlich gemacht wurden, erkennen viele Beobachter darin eine weitere Bestätigung dafür, dass Activision an Modern Warfare 4 arbeitet.

Leak soll frühere Insider-Informationen bestätigen

Besonders interessant ist ein kleines Detail im veröffentlichten Bildmaterial. Neben mehreren Soldaten soll auch ein koreanisches Schriftzeichen zu erkennen sein, das laut verschiedenen Übersetzungen die Zahl „Vier“ symbolisiert.

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Genau dieser Hinweis lässt viele Fans aufhorchen. Bereits vor einigen Monaten behauptete der bekannte Call-of-Duty-Insider Ghost of Hope, dass der nächste Serienteil unter dem Namen Modern Warfare 4 erscheinen und einen Konflikt auf der koreanischen Halbinsel thematisieren werde.

Damals wurden die Informationen von vielen Spielern noch mit Vorsicht betrachtet. Durch den neuen Leak erhalten die damaligen Aussagen nun jedoch zusätzliche Glaubwürdigkeit.

Korea könnte im Mittelpunkt der Kampagne stehen

Sollten sich die aktuellen Informationen bewahrheiten, würde Activision erstmals seit langer Zeit wieder einen größeren Konflikt in Korea in den Mittelpunkt der Einzelspieler-Kampagne stellen.

Offizielle Details zur Handlung existieren bislang nicht. Laut früheren Gerüchten soll die Geschichte jedoch an die Ereignisse von Modern Warfare 3 anknüpfen und internationale Spannungen in Ostasien aufgreifen.

Welche Rolle bekannte Figuren wie Captain Price oder Task Force 141 spielen könnten, ist derzeit noch völlig offen.

Enthüllung beim Xbox Games Showcase wahrscheinlich

Die Frage ist inzwischen weniger, ob Activision das neue Call of Duty bald enthüllt, sondern vielmehr wann.

Als wahrscheinlichster Termin gilt aktuell der kommende Xbox Games Showcase Anfang Juni. Microsoft nutzt die Veranstaltung seit der Übernahme von Activision Blizzard regelmäßig als Bühne für große Ankündigungen rund um die Shooter-Reihe.

Viele Beobachter rechnen damit, dass dort erstmals Gameplay, ein offizieller Trailer oder zumindest der finale Titel vorgestellt werden.

Nach Black Ops 7 wartet die Community auf den nächsten Schritt

Die Erwartungen der Community sind hoch. Während Black Ops 7 zuletzt gemischte Reaktionen hervorrief, hoffen viele Fans auf eine Rückkehr der Modern-Warfare-Reihe, die weiterhin zu den beliebtesten Marken innerhalb des Call-of-Duty-Universums gehört.

Bis zu einer offiziellen Ankündigung bleibt allerdings Vorsicht geboten. Weder Activision noch Microsoft haben die Echtheit des geleakten Bildes bestätigt. Dennoch spricht die Kombination aus mehreren Insider-Berichten und dem neuen Cover-Leak dafür, dass die Gerüchte um Modern Warfare 4 zunehmend Substanz erhalten.

Spätestens beim Xbox Games Showcase dürfte sich zeigen, ob die Community tatsächlich nach Korea reist oder Activision noch eine Überraschung in der Hinterhand hat.

Wünscht ihr euch als nächstes Call of Duty lieber Modern Warfare 4 oder wäre euch ein völlig neues Setting lieber?