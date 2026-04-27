Pokemon Pokopia – Bulbasams Seilspring-Event startet am 19. April 2026

Pokemon Pokopia legt im April 2026 direkt das nächste Event nach und setzt dabei auf ein bekanntes Gesicht aus Kanto: Bisasam. Mit dem zeitlich begrenzten Bulbasams Seilspring-Wettbewerb wartet eine neue Minispiel-Aktion, bei der ihr euch innerhalb einer Woche exklusive Belohnungen sichern könnt. Nach dem starken Start des Life-Sims liefern Game Freak und Omega Force damit bereits das dritte Special-Event seit Release nach.

Das Event läuft nur für kurze Zeit, dafür winken gleich mehrere Item-Drops in festen Abständen. Wer gerne auf Highscores spielt oder sowieso regelmäßig im Multiplayer unterwegs ist, bekommt hier einen unkomplizierten Grund, wieder täglich vorbeizuschauen.

Termine und Ablauf des Seilspring-Events

Wann findet Bulbasams Seilspring-Wettbewerb statt? Das Event ist in Pokemon Pokopia vom 19. April 2026, 05:00 Uhr bis zum 26. April 2026, 04:59 Uhr aktiv, jeweils in eurer lokalen Zeit. In diesem Zeitraum trefft ihr Bisasam außerhalb des Pokemon-Centers und könnt das Seilspring-Minispiel starten.

Wie funktioniert das Minispiel? Ziel ist es, möglichst viele fehlerfreie Sprünge am Stück zu schaffen. Je länger eure Serie, desto mehr Preise sammelt ihr ein. Laut Berichten werden neue Rewards nach dem ersten Sprung und danach alle 10 Sprünge freigeschaltet, was das Event vor allem für alle interessant macht, die gerne grinden und ihre Runs optimieren.

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Welche Voraussetzung müsst ihr erfüllen? Um das Event überhaupt starten zu können, muss zuvor die Anfrage Ein Sturm voller Gähner für Flegmon abgeschlossen sein. Diese findet ihr im Gebiet Verwelkte Einöde.

Multiplayer-Regeln und Highscore-Jagd

Welche Multiplayer-Regeln gelten im Event? Das Seilspringen lässt sich solo oder gemeinsam angehen, allerdings unterscheiden sich die Belohnungsregeln je nach Ort deutlich. Auf der Hauptinsel eines Spielstands erhält im Multiplayer nur der Host die Items. Derjenige mit den meisten Sprüngen in einer Session sichert sich dafür den Highscore und damit vor allem Ruhm und Ehre.

Was ist auf Wolkeninseln anders? Dort können im Multiplayer grundsätzlich alle Teilnehmenden den Highscore für sich beanspruchen, aber die Belohnungen gehen nur an den Gewinner des jeweiligen Wettbewerbs. Wer also gezielt farmen will, sollte sich vorher überlegen, ob es um Items oder um Bestzeiten geht.

Belohnungen und weitere Events im April

Welche Rewards wurden bisher gemeldet? Eine vollständige offizielle Liste steht zwar nicht im Vordergrund, aber wer das Event bereits vorab entdeckt hat, berichtet unter anderem von folgenden Preisen:

Leppabeeren

Honig

Sternenstücke

Große verlorene Relikte

Regenbogenfedern

Silberfedern

Pokemetall

Seltenes Pokemetall

Gibt es einen besonderen Meilenstein? Ja, wer angeblich 51 Sprünge am Stück schafft, soll mit einer speziellen Seilspring-Trophäe belohnt werden. Das ist der klare Zielpunkt für alle, die eine echte Challenge suchen.

Was ist, wenn das Event schon vorbei ist? Wie schon bei früheren Aktionen lässt sich das Event auch nach Ablauf weiterhin aufrufen, indem ihr die Systemzeit eurer Konsole entsprechend anpasst. Dafür müsst ihr die Internet-Zeitsynchronisation deaktivieren und Datum sowie Uhrzeit in den Event-Zeitraum setzen, also auf einen Tag zwischen dem 19. April 2026 und 25. April 2026 nach 05:00 Uhr.

Welche weiteren Aktionen stehen an? Gegen Ende April folgt bereits das nächste größere Event: Vom 29. April 2026 bis zum 13. Mai 2026 soll es Begegnungen mit Zobiris geben, inklusive exklusiver Belohnungen, mit denen ihr einen passenden Lebensraum für das Pokemon aufbauen könnt.

Werdet ihr euch im Seilspringen bis zur Trophäe hochkämpfen, oder ist euch das kommende Zobiris-Event wichtiger? Schreibt eure Meinung und euren aktuellen Rekord gerne in die Kommentare.