Pokopia Update 1.0.4 – Pokémon-Center lassen sich jetzt auch in Events versetzen

Pokemon Pokopia hat am 22. April 2026 ein neues Update bekommen, das eine der meistgewünschten Komfortfunktionen rund um die Pokémon-Center nachliefert. Patch 1.0.4 erlaubt es euch ab sofort, Pokémon-Center auch dann zu versetzen, wenn gerade ein In-Game-Event läuft. Bislang war das ein echter Bremsklotz für alle, die ihre Insel während laufender Aktionen umgestalten wollten.

Das passt zu Pokopia, denn der Cozy-Lebenssim-Mix setzt stark auf Bauen, Dekorieren und effiziente Wege. Dass ausgerechnet zentrale Gebäude wie das Pokémon-Center während Events praktisch festgenagelt waren, hat viele beim Umräumen ausgebremst. Mit Update 1.0.4 fällt diese Einschränkung weg.

Das neue Kernfeature für Pokémon-Center

Welche neue Funktion bringt Update 1.0.4? Ihr könnt Pokémon-Center jetzt jederzeit umplatzieren, auch während laufender In-Game-Events. Damit wird das Basebuilding deutlich flexibler, weil ihr Events nicht mehr aussitzen müsst, wenn euch die aktuelle Positionierung stört oder ihr eure Stadtplanung optimieren wollt.

Zusätzlich nimmt sich das Update mehreren Problemen an, die speziell im Zusammenhang mit Events und Pokémon-Centern aufgetreten sind. Das sorgt nicht nur für mehr Freiheit beim Umgestalten, sondern auch für weniger nervige Stolpersteine im Alltag.

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Zu den Pokémon-Center-Anpassungen gehören auch Fixes für Fehler, die bei bestimmten Aktionen während Events auftreten konnten, etwa beim Neubau oder bei Interaktionen mit Funktionen im Center.

Bugfixes und Quest-Reparaturen im Überblick

Welche Probleme wurden mit dem Patch behoben? Update 1.0.4 liefert eine ganze Liste an Bugfixes, die von Quest-Blockern bis zu Freezes reichen. Besonders Bleak Beach und einzelne Begleitquests standen dabei im Fokus, außerdem wurden mehrere Situationen korrigiert, in denen Charaktere oder Pokémon nicht wie vorgesehen erschienen.

Hier sind die offiziellen Patch-Notizen zu Update 1.0.4 vollständig zusammengefasst:

Ihr könnt Pokémon-Center jetzt auch während laufender In-Game-Events versetzen.

In Bleak Beach konnte die Anfrage Wanted: Food! unter bestimmten Bedingungen nicht fortgesetzt werden.

In Bleak Beach verhinderten bestimmte Aktionen, dass die Anfrage Pool repair needed! erschien.

In Bleak Beach war es nach Abschluss der Anfrage Pool repair needed! manchmal nicht möglich, dass Chaneira euch begleitet.

In den Sparkling Skylands konnte während der Anfrage Pokémon Center tour guide! durch bestimmte Aktionen verhindert werden, dass Tinkmaster euch begleitet, wodurch die Anfrage nicht fortsetzbar war.

Durch bestimmte Aktionen erschien Professor Tangrowth nicht mehr.

Wenn bestimmte Pokémon darauf warteten zu erscheinen, erschienen manchmal auch andere Pokémon nicht.

Durch bestimmte Aktionen konnten Peakychu, Chef Dente und Tinkmaster die Stadt nicht verlassen, wodurch Anfragen nicht fortgesetzt werden konnten.

Unter bestimmten Bedingungen hinterließ das Aufheben eines Relocation-Kits (prepare) unzerstörbare Plattformen.

Der Zugriff auf den Pokémon-Center-PC konnte mit bestimmten Speicherständen dazu führen, dass das Spiel einfror.

Während In-Game-Events konnte der Wiederaufbau eines Pokémon-Centers durch bestimmte Aktionen dazu führen, dass Dekorationen schwebend dargestellt wurden.

Während In-Game-Events konnten auf den Cloud Islands keine Tauschgeschäfte in den Pokémon-Centern durchgeführt werden.

Hinweise auf mögliche DLC-Gebiete

Welche neuen Inhalte stehen im Raum? Neben dem Update kursieren Hinweise auf mögliche DLC-Areale, die Pokopia erweitern könnten. Genannt werden mehrere neue Zonen, die offenbar nicht auf einmal erscheinen sollen, sondern nacheinander.

Als potenziell kommende Gebiete werden folgende Bereiche gehandelt:

Viridian Area: Ein nie endender, brennender Aschewald

Cerulean Area: Eine überflutete Stadt mit verstecktem Schatz

Cinnabar Area: Eine für immer versiegelte, tote Vulkaninsel

Lavender Area: Ein verrotteter Turm, der bis in den Himmel reicht

Celedon Area: Ein gigantischer Krater, dessen Tiefe nicht einsehbar ist

Wie gefällt euch das neue Umzugs-Feature für Pokémon-Center, und welche der möglichen DLC-Zonen würdet ihr am liebsten als Erstes erkunden? Schreibt es gern in die Kommentare.