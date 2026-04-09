Leak zu GTA 6 Online – Multiplayer soll binnen eines Monats nach Launch starten

Der Release von GTA 6 ist auf den 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series terminiert und je näher der Termin rückt, desto lauter wird die wichtigste Nebenfrage: Wann geht es online los? Ein aktueller Leak macht Fans nun Hoffnung auf einen relativ kurzen Abstand zwischen Story-Start und Multiplayer.

Der bekannte Leaker TheGhostOfHope behauptet, dass Rockstar den Online-Modus nicht direkt zum Launch von GTA 6 freischalten will. Stattdessen soll GTA 6 Online offenbar kurz nach dem Release folgen, also nicht erst Monate später.

Das mögliche Release-Zeitfenster für GTA 6 Online

Wann erscheint der Multiplayer zu GTA 6? Laut TheGhostOfHope ist aktuell geplant, den Online-Modus innerhalb eines Monats nach Release des Hauptspiels zu starten. Das würde bedeuten, dass ihr euch nach dem Kampagnen-Launch am 19. November 2026 nur vergleichsweise kurz gedulden müsstet, bis der Multiplayer loslegt.

Ob ihr mir das glaubt oder nicht, ist euch überlassen. Aber ich habe gehört, dass der aktuelle Plan für GTA 6 ist, innerhalb eines Monats nach Release des Spiels einen Online-Modus zu starten. Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Entscheidend ist dabei vor allem der Zeitpunkt: Ein Monat Abstand wäre kein langer Zeitraum und würde den Launch klar in zwei Phasen teilen. Erst die Story und das Erkunden der neuen Welt, dann der große Startschuss für gemeinsame Heists, Open-World-Chaos und den typischen Online-Grind.

Warum ein späterer Online-Start zu Rockstar passt

Warum startet Rockstar den Online-Modus oft später? Ein verzögerter Multiplayer-Launch wäre für Rockstar alles andere als ungewöhnlich. Schon bei GTA 5 kam Grand Theft Auto Online nicht am selben Tag wie das Hauptspiel, sondern erst einige Wochen später. In der Community sorgt das entsprechend eher für Nicken als für Schock.

Der Vorteil an der Strategie liegt auf der Hand: Rockstar kann den Fokus zum Start auf die Kampagne, Stabilität und die großen Launch-Prozesse legen und den Online-Modus als separates Event nachschieben. Gleichzeitig kann ein späterer Start helfen, den Multiplayer gezielter zu skalieren und als eigenes Highlight zu inszenieren.

Bei GTA 5 zeigte sich allerdings auch die Kehrseite: Sobald der Online-Modus erst einmal läuft, kann er das gesamte Spiel langfristig dominieren. Entsprechend spannend wird, wie Rockstar diesmal die Balance zwischen Story-Erlebnis und Live-Service aufstellt.

Was das für das aktuelle GTA Online und die PC-Version bedeuten könnte

Wie geht es mit dem bisherigen GTA Online weiter? Mit einem Nachfolger im Anmarsch stellt sich automatisch die Frage, wie lange das aktuelle GTA Online noch im Mittelpunkt steht, wenn GTA 6 Online die Bühne betritt. Ob Rockstar die Community langsam umzieht, beide Welten parallel betreibt oder den Fokus zügig verlagert, bleibt offen.

Wann kommt GTA 6 für den PC? Auch dazu gibt es in der aktuellen Leaker-Aussage keine festen Details. In der Community hält sich aber weiterhin die Erwartung, dass eine PC-Version deutlich später folgt und ein Zeitraum von 12 bis 18 Monaten nach den Konsolen-Versionen im Raum steht. Offizielle Ansagen von Rockstar zu PC oder Online-Launch stehen weiter aus.

Unterm Strich bleibt: GTA 6 gilt als eines der meist erwarteten Spiele überhaupt und soll mit moderner Grafik, einer riesigen Spielwelt, realistischer KI und einer neuen Story antreten. Der Online-Modus dürfte dabei erneut zum Langzeit-Magneten werden, selbst wenn er ein paar Wochen nach dem Kampagnen-Start nachgereicht wird.

Wie würdet ihr einen Online-Start innerhalb eines Monats nach Release finden und sollte Rockstar das aktuelle GTA Online parallel weiterpflegen oder den Fokus schnell auf den Nachfolger legen? Schreibt es gern in die Kommentare.