Bei GTA 6 könnte die nächste Phase der Marketing-Kampagne begonnen haben. Während Fans weiterhin auf Trailer 3, neue Gameplay-Szenen oder weitere offizielle Details warten, ist nun offenbar die erste größere Werbung in freier Wildbahn aufgetaucht.

Im Subreddit zu Grand Theft Auto 6 teilte ein Nutzer ein Bild aus einem lokalen Einkaufszentrum. Darauf soll eine Werbefläche zu GTA 6 zu sehen sein. Der Beitrag trägt den passenden Titel: „It begins! GTA VI ads are officially popping up at my local shopping center!“ Der Nutzer selbst schreibt dazu, dass die Marketing-Maschine gestartet sei.

GTA 6-Werbung offenbar erstmals im Alltag sichtbar

Bislang fand ein großer Teil der GTA-6-Aufmerksamkeit vor allem online statt: Trailer, Screenshots, Cover-Art, Vorbestellungen, Store-Seiten und natürlich unzählige Analysen der Community. Eine sichtbare Werbefläche in einem Einkaufszentrum ist deshalb spannend, weil sie auf eine breitere Kampagne hindeuten könnte.

Bestätigt ist bislang allerdings nicht, ob es sich um eine von Rockstar oder Take-Two zentral gesteuerte Werbeaktion handelt, oder ob ein Händler beziehungsweise ein lokaler Shop das Material selbst platziert hat. Genau deshalb sollte man den Fund vorsichtig einordnen: Es ist ein Hinweis, aber noch kein offizieller Startschuss für eine weltweite Werbekampagne.

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Interessant ist der Zeitpunkt trotzdem. Die Vorbestellungen zu GTA 6 sind inzwischen angelaufen, das finale Cover-Artwork wurde gezeigt und der Release rückt Monat für Monat näher. Dass erste Händler oder Einkaufszentren das Spiel nun sichtbarer bewerben, wäre daher nur logisch.

Fans entdecken auch erste Online-Werbung

Der Fund im Einkaufszentrum steht nicht ganz allein. Im selben Subreddit berichtet ein weiterer Nutzer davon, eine GTA-6-Werbung auf YouTube gesehen zu haben. Laut dem Beitrag erschien die Anzeige beim Schauen auf dem Fernseher. Der Nutzer fragt, ob Rockstar nun offenbar bezahlte YouTube-Werbung für GTA 6 gestartet habe.

Einzelne Sichtungen sind allerdings noch kein offizieller Beweis für eine große Kampagne. Zusammen ergeben sie aber ein interessantes Bild. Nach Monaten, in denen Rockstar vor allem mit wenigen gezielten Veröffentlichungen für Aufmerksamkeit gesorgt hat, könnten nun klassische Werbeformen hinzukommen.

Rockstar muss eigentlich kaum werben – macht es aber trotzdem

Gerade bei GTA 6 ist das besonders. Kaum ein anderes Spiel braucht so wenig klassische Werbung, um sichtbar zu sein. Jeder neue Screenshot, jede Store-Änderung und selbst kleinste Logo-Anpassungen werden von Fans sofort analysiert und millionenfach weiterverbreitet.

Trotzdem ist eine breit angelegte Marketing-Kampagne wichtig. Rockstar und Take-Two müssen nicht nur Hardcore-Fans erreichen, sondern auch die breite Masse, die nicht täglich auf Reddit, X oder YouTube nach neuen GTA-6-Hinweisen sucht. Werbung in Einkaufszentren, auf YouTube oder später auch auf Plakaten und in großen Handelsketten wäre dafür der nächste naheliegende Schritt.

Bedeutet das etwas für Trailer 3?

Natürlich stellt sich sofort die Frage, ob diese Sichtungen auch etwas mit einem möglichen Trailer 3 zu tun haben. Eine direkte Verbindung gibt es bislang nicht. Rockstar hat keinen neuen Trailer angekündigt und auch kein konkretes Datum genannt.

Trotzdem könnte die wachsende Sichtbarkeit im Handel ein Zeichen dafür sein, dass Rockstar die Kommunikation langsam hochfährt. Nach Cover-Art und Vorbestellungen wäre ein weiterer Trailer in den kommenden Monaten zumindest nicht überraschend.

Für den Moment bleibt es aber bei einer kleinen, spannenden Beobachtung aus der Community: GTA 6 verlässt immer stärker die reine Online-Gerüchteküche und taucht langsam im Alltag der Spielerinnen und Spieler auf. Und genau das dürfte vielen Fans das Gefühl geben: Der Release ist nicht mehr nur ein weit entfernter Termin, sondern kommt sichtbar näher.