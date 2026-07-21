Pokémon GO Willow Geburtstag – neues Assistenten-Pikachu nur kurz verfügbar

In Pokémon GO läuft gerade ein Event, das stark auf Sammeldruck setzt: Mit der Spezialforschung Willow Geburtstag kommt am 21. Juli 2026 ein neues, einmaliges Pokémon ins Spiel, das nur für sehr kurze Zeit verfügbar ist. Wer auf seltene Kostüme und besonders schwer zu bekommende Shinys aus ist, sollte das Zeitfenster im Blick behalten.

Der Star der Aktion ist ein Pikachu im Look von Professor Willows Assistent. Das Kostüm ist nicht nur neu, sondern könnte langfristig zu den seltensten Varianten im ganzen Spiel zählen, weil die Verfügbarkeit extrem begrenzt ist und der Shiny-Faktor zusätzlich für Seltenheit sorgt.

Parallel dazu bleibt im Juli noch ein weiteres Sammlerstück wichtig: Ein besonders seltenes Gierspenst mit einem speziellen 10-Jahre-Motiv auf der Münze ist weiterhin bis Monatsende erhältlich. Wer das Jubiläumsstück noch nicht eingesackt hat, hat jetzt die letzte realistische Gelegenheit.

Willow Geburtstag bringt Assistenten-Pikachu nur für wenige Tage

Wann startet und endet das Event in Pokémon GO? Die Aktion beginnt am 21. Juli 2026 um 10:00 Uhr Ortszeit und endet am selben Tag um 20:00 Uhr Ortszeit. Damit ist das Kernfenster für die meisten Inhalte auf einen einzigen Tag begrenzt, was die Jagd nach dem neuen Kostüm-Pikachu zusätzlich anheizt.

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Wie bekommt ihr das neue Kostüm-Pikachu? Niantic verteilt das Professor-Willow-Assistenten-Pikachu über mehrere Wege, aber nicht alle sind gleich lang verfügbar. Einige Methoden gelten nur am 21. Juli, andere laufen bis zum 27. Juli 2026 um 20:00 Uhr Ortszeit.

Professor-Willow-Assistenten-Pikachu

Kostenlose Befristete Forschung (einsammeln und abschließen vom 21. Juli 2026, 10:00 Uhr bis 27. Juli 2026, 20:00 Uhr)

Ein-Stern-Raids (vom 21. Juli 2026, 10:00 Uhr bis 27. Juli 2026, 20:00 Uhr)

Feldforschung (vom 21. Juli 2026, 10:00 Uhr bis 21. Juli 2026, 20:00 Uhr)

GO-Schnappschuss-Überraschungen (vom 21. Juli 2026, 10:00 Uhr bis 21. Juli 2026, 20:00 Uhr)

Shiny-Chance und Bonus-XP machen die kurze Jagd noch attraktiver

Warum gilt dieses Pikachu als potenziell extrem selten? Das Kostüm-Pikachu kann auch als Shiny auftauchen. In Kombination mit der kurzen Verfügbarkeit ist das genau die Art von Sammlerstück, die später nur noch bei wenigen Accounts im Pokédex auftauchen dürfte, vor allem in der Shiny-Version.

Welche Boni gibt es während des Events? Neben dem neuen Pikachu lockt Willow Geburtstag auch mit erhöhten Erfahrungspunkten beim Fangen. Genannt werden Multiplikatoren von 6x, 8x und 10x XP, dazu kommen weitere Event-Pokémon, die im Rahmen der Aktion ebenfalls auftauchen können.

Zusätzlich gibt es passende Avatar-Items im Professor-Willow-Stil. Dazu zählen Mantel, Hose, Handschuhe, Schuhe, Rucksack und Brille. Wer gern Outfits sammelt, kann sein Profil damit passend zum Jubiläum aufmotzen.

Juli bleibt auch wegen Jubiläums-Gierspenst spannend

Welches weitere seltene Pokémon ist nur noch kurz erhältlich? Für den restlichen Juli 2026 ist ein sehr seltenes Gierspenst im Umlauf, das zur 10-Jahre-Feier eine besondere Münze trägt. Statt des üblichen Designs zeigt die Münze eine 10, klar als Jubiläumsvariante zu erkennen.

Wie lange habt ihr noch Zeit für das Jubiläums-Gierspenst? Das Zeitfenster läuft noch bis zum Ende des Monats Juli 2026. Anders als das Tages-Event rund um Willow Geburtstag ist diese Gelegenheit zwar großzügiger, gilt aber gleichzeitig als einmalige Chance, weil eine Rückkehr der Variante praktisch ausgeschlossen wirkt.

Was haltet ihr von der extrem kurzen Verfügbarkeit beim neuen Kostüm-Pikachu und habt ihr das Jubiläums-Gierspenst schon erwischt? Schreibt es gern in die Kommentare.