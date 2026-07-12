Pokémon GO Global GO Fest 2026 – Gratis-Code bringt 100 Verbindungswürfel

Zum Globalen GO Fest 2026 verteilt Pokémon GO aktuell wieder Gratis-Items und versucht damit, die Community nach einem holprigen Start in die Eventtage zu besänftigen. Rund um den 10. Geburtstag des Mobile-Hits ist der Juli 2026 ohnehin schon randvoll mit Aktionen, exklusiven Pokémon und zeitlich begrenzten Belohnungen.

Im Mittelpunkt steht diesmal ein neuer Promo-Code, der euch ohne Umwege zusätzliche Ressourcen ins Inventar spült. Wer schnell ist, nimmt die Goodies noch während des laufenden GO Fest mit und kann sie direkt in Raids und im Alltag nutzen.

Gratis-Code zum Globalen GO Fest 2026

Welcher Pokémon-GO-Code bringt euch aktuell kostenlose Items? Der derzeit aktive Code lautet 62EGDH625ABMP und schenkt euch zwei konkrete Belohnungen, die ihr nach dem Einlösen sofort erhaltet.

Die Gratis-Inhalte im Überblick:

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100 Verbindungswürfel

15 Pokébälle

Worauf müsst ihr beim Einlösen achten? Wichtig ist, dass ihr genug Platz im Beutel habt und eure Verbindungswürfel nicht bereits am Maximum stehen. Ist das Limit erreicht, kann es passieren, dass das Spiel den Code als ungültig meldet. Eine generelle Einschränkung, wer den Code nutzen darf, ist aktuell nicht bekannt.

Wie lange ist der Code gültig? Ein offizielles Ablaufdatum wurde bisher nicht kommuniziert. Außerdem soll am 13. Juli 2026 ein weiterer Code folgen, der erneut 100 Verbindungswürfel und 15 Pokébälle bringen soll.

Mewtu als Event-Highlight und Timed Research bis 12. Juli

Welche Gratis-Inhalte gibt es zusätzlich zum Code? Beim Globalen GO Fest 2026 stehen Mega-Mewtu X und Mega-Mewtu Y im Fokus. Ihr könnt Mewtu über Super-Mega-Raids erhalten und anschließend mit Mega-Energie entwickeln, die ihr direkt in den Raids verdient.

Welche Forschung solltet ihr euch nicht entgehen lassen? Zusätzlich gibt es die kostenlose Genetische Meisterschaft als zeitlich begrenzte Forschung, die bis zum 12. Juli 2026, 19 Uhr Ortszeit verfügbar ist. Sie bietet einen Abzweig, bei dem ihr euch für den Weg zu Mega-Mewtu X oder Mega-Mewtu Y entscheidet.

Welche Quest bringt ein weiteres Pokémon geschenkt? Wer bis zum Eventende am 12. Juli 2026, 19 Uhr Ortszeit die Spezialforschung A Thunderous Discovery abholt, sichert sich langfristig eine Belohnung: Die Quest hat kein Ablaufdatum und kann später in Ruhe abgeschlossen werden, um ein Zeraora kostenlos zu erhalten.

Juli 2026 bleibt vollgepackt mit weiteren Aktionen

Warum lohnt es sich, Pokémon GO im Juli besonders im Blick zu behalten? Durch das 10. Jubiläum läuft ein ganzer Event-Monat mit zusätzlichen Besonderheiten. Unter anderem ist ein extrem seltenes Gierspenst verfügbar, das eine 10er-Münze auf dem Rücken trägt und nur bis Ende Juli 2026 auftauchen soll.

Welche weiteren Termine stehen schon fest? Zusätzlich ist ein weiteres Legendäres-Pokémon-Event für diesen Monat angekündigt. Außerdem startet am 21. Juli 2026 ein kurzes Zeitfenster rund um Professor Willow, bei dem ein besonderes Pikachu im passenden Outfit verfügbar sein wird.

Was haltet ihr von den aktuellen Entschädigungen und Gratis-Codes zum Globalen GO Fest 2026, und habt ihr euch Mewtu oder sogar schon eine der Mega-Formen gesichert? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.