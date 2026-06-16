Xbox Game Pass im Juni 2026 – Junkster startet als neuer Day-One-Titel

Xbox Game Pass schiebt im Juni 2026 weiter ordentlich nach: Seit dem 16. Juni 2026 ist mit Junkster ein neuer Day-One-Titel im Abo gelandet, der das klassische Plattforming mit einem Bastel- und Bau-Fokus kombiniert. Entwickelt wird das 3D-Action-Platformer-Abenteuer von Stormcloud Games und richtet sich vor allem an alle, die gern durch exotische Umgebungen hüpfen, Geheimnisse einsammeln und nebenbei aus Schrott etwas Nützliches bauen.

Der Neuzugang passt perfekt in den aktuellen Kurs von Microsoft, neben großen Blockbustern regelmäßig kleinere und kreativere Projekte sichtbar zu machen. Gerade im ohnehin schon vollen Juni-Line-up wirkt Junkster wie die Sorte Spiel, die man ohne Abo leicht übersehen würde, im Game Pass aber schnell einfach mal ausprobiert.

Junkster im Game Pass startet direkt zum Release

Was ist Junkster und worum geht es? In Junkster übernehmt ihr die Kontrolle über UM-13, einen kleinen Konstruktionsroboter, der nach einer Bruchlandung auf einem gefährlichen Schrottplatz-Planeten strandet. Mit einem Robo-Schraubenschlüssel bewaffnet, geht es darum, verlorene Fracht zu bergen, wertvolle Artefakte aufzuspüren und am Ende das eigene, beschädigte Schiff wieder flottzumachen.

Der Planet ist dabei nicht nur Kulisse, sondern das zentrale Spielfeld: Überall liegen Teile herum, Gefahren lauern zwischen Metallbergen, und ständig winkt Beute in Form von Materialien und Fundstücken. Das Spiel setzt auf 3D-Plattformer-Action, die durch Erkundung und Sammelziele angetrieben wird.

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Für wen ist der Day-One-Release im Abo verfügbar? Junkster ist als Day-One-Launch im Xbox Game Pass für Ultimate und PC verfügbar. Damit landet der Titel direkt zum Erscheinungstag in der Bibliothek, ohne dass ihr ihn separat kaufen müsst.

Bauen, tüfteln, weiterkommen

Welche Gameplay-Idee macht Junkster besonders? Das auffälligste Feature ist die Bau-Mechanik: Während ihr den Schrottplatz-Planeten erkundet, könnt ihr Objekte konstruieren, um Umgebungsrätsel zu lösen und neue Wege zu erschließen. Das klingt nach klassischem Plattforming, bekommt aber durch das Tüfteln einen eigenen Rhythmus, weil Fortschritt nicht nur über Sprünge und Timing, sondern auch über clevere Konstruktionen entsteht.

Stormcloud Games verbindet damit Sammeln und Crafting mit typischen Plattform-Aufgaben wie dem Überwinden von Hindernissen, dem Erreichen schwer zugänglicher Areale und dem Sichern von wichtigen Ressourcen. Ziel bleibt immer, UM-13 Schritt für Schritt näher an die Reparatur des Schiffs zu bringen.

Weitere Game-Pass-Neuzugänge im Juni 2026

Welche Day-One- und Abo-Releases stehen als Nächstes an? Junkster ist nicht der einzige Day-One-Titel in diesem Monat. In den nächsten Tagen und Wochen folgen weitere Releases, die vor allem für Ultimate- und PC-Abonnenten interessant sind.

Datum Spiel Game-Pass-Stufe Hinweise 11. Juni 2026 Starseeker: Astroneer Expeditions Ultimate, PC Day-One-Release, Game Preview 16. Juni 2026 Junkster Ultimate, PC Day-One-Release 17. Juni 2026 Shift at Midnight Ultimate, PC Day-One-Release 18. Juni 2026 EA Sports FC 26 (EA Play) Ultimate, PC über EA Play 23. Juni 2026 Age of Empires Mobile: PC Edition Ultimate, PC Day-One-Release 25. Juni 2026 Abyssus Ultimate, Premium, PC

Welche Game-Pass-Highlights gab es bereits Anfang Juni? Die erste Monatshälfte war ebenfalls gut gefüllt. Bereits hinzugekommen sind unter anderem Solarpunk, Undisputed, Persona 5 Royal, Beastro, Frog Squwad sowie zuletzt Starseeker: Astroneer Expeditions.

Welche Starts sind nach Juni bereits angekündigt? Auch nach dem Monatswechsel geht es weiter: Im Juli soll Palworld in Version 1.0 erscheinen, nachdem das Spiel mehr als zwei Jahre im Early Access war. Außerdem ist für den 17. Juli 2026 Denshattack angekündigt, ein schnelles Platformer-Spiel rund um einen Zug, der durch ein dystopisches Japan rast.

Was sagt ihr zu Junkster als Day-One-Neuzugang im Xbox Game Pass, und probiert ihr solche kleineren Plattforming-Experimente im Abo eher sofort aus oder wartet ihr erst auf Eindrücke aus der Community? Schreibt es gern in die Kommentare.