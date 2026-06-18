Pokémon Legends Z-A Season 13 startet – Legendäre und Mysteriöse gebannt

Am 25. Juni 2026 endet in Pokémon Legends: Z-A eine kurze, aber prägende Phase des Ranked-Modus. Mit Season 13 dreht das Spiel an einer der wichtigsten Stellschrauben der aktuellen Meta und verabschiedet sich damit von einer Team-Bau-Realität, die erst Anfang Juni so richtig Fahrt aufgenommen hat.

Für viele ist das ein Einschnitt, weil Legends: Z-A ohnehin als eines der experimentierfreudigsten Pokémon-Spiele gilt. Fähigkeiten wurden gestrichen, die Attackenpools quer über den Pokédex umgebaut und das Kampfsystem von klassisch rundenbasiert auf Echtzeit mit Abklingzeiten und 4-Personen-All-gegen-Alle umgestellt. Genau deshalb wirkt jeder Regelwechsel im Ranked hier stärker als in anderen Serienteilen.

Der Zeitplan von Season 13

Wann startet Season 13 in Pokémon Legends: Z-A in Deutschland? Season 12 endet am 25. Juni 2026 um 00:59 Uhr (deutsche Zeit). Season 13 beginnt am 25. Juni 2026 um 06:00 Uhr (deutsche Zeit).

Season 13 läuft anschließend bis zum 16. Juli 2026 um 00:59 Uhr (deutsche Zeit). Wie gewohnt werden alle Ränge zum Start zurückgesetzt, und du kannst deine Belohnungen der vorherigen Saison über die Ranked-Seite im Link-Play-Menü abholen.

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Neue Regeln, neue Meta ohne Legendäre und Mysteriöse

Welche Pokémon sind in Season 13 erlaubt? Der größte Cut ist diesmal eindeutig: In Season 13 sind alle Legendären und Mysteriösen Pokémon komplett verboten. In Season 12 war das noch anders, dort waren grundsätzlich alle Pokémon erlaubt, mit der Einschränkung von bis zu zwei sogenannten Restricted-Pokémon pro Team.

Die zulässigen Pokémon sind in Season 13 klar über die Pokédex-Nummern geregelt:

Luminia-Pokédex: Alle Pokémon von Nummer 001 bis 227

Hyperraum-Pokédex: Alle Pokémon von Nummer 001 bis 112

Restricted-Pokémon: Alle Legendären und Mysteriösen Pokémon sind gebannt

Zusätzlich sind laut Regelset die Nummern 228 bis 232 im Luminia-Pokédex nicht teilnahmeberechtigt sowie die Nummern 113 bis 132 im Hyperraum-Pokédex.

Diese Pokémon sind in Season 13 explizit nicht erlaubt:

Luminia-Pokédex: Xerneas

Luminia-Pokédex: Yveltal

Luminia-Pokédex: Zygarde

Luminia-Pokédex: Diancie

Luminia-Pokédex: Mewtu

Hyperraum-Pokédex: Heatran

Hyperraum-Pokédex: Volcanion

Hyperraum-Pokédex: Kobalium

Hyperraum-Pokédex: Terrakium

Hyperraum-Pokédex: Viridium

Hyperraum-Pokédex: Keldeo

Hyperraum-Pokédex: Meloetta

Hyperraum-Pokédex: Genesect

Hyperraum-Pokédex: Hoopa

Hyperraum-Pokédex: Marshadow

Hyperraum-Pokédex: Meltan

Hyperraum-Pokédex: Melmetal

Hyperraum-Pokédex: Darkrai

Hyperraum-Pokédex: Latias

Hyperraum-Pokédex: Latios

Hyperraum-Pokédex: Kyogre

Hyperraum-Pokédex: Groudon

Hyperraum-Pokédex: Rayquaza

Hyperraum-Pokédex: Magearna

Hyperraum-Pokédex: Zeraora

Gerade in Seasons, in denen Restricted-Pokémon erlaubt sind, dominieren oft besonders druckvolle Namen wie Kyogre, Groudon oder Xerneas. Ohne Legendäre und Mysteriöse dürfte der Ranked-Alltag deutlich ausgeglichener werden und Team-Konzepte, die bisher von roher Status- und Schadensmacht ausgebremst wurden, bekommen mehr Luft.

Belohnungen und Rangaufstieg in Season 13

Welche End-of-Season-Belohnungen gibt es zum Start von Season 13? Die folgenden Belohnungen gelten für den Saisonabschluss und werden zu Beginn von Season 13 basierend auf deiner Platzierung in Season 12 vergeben:

Rang A: Goldkronkorken x3, Kronkorken x5, Saat der Meisterschaft x3, großes Nugget x1

Rang B bis E: Goldkronkorken x2, Kronkorken x3, Saat der Meisterschaft x2, Nugget x2

Rang F bis I: Goldkronkorken x1, Kronkorken x2, Saat der Meisterschaft x1, Nugget x2

Rang J bis M: Kronkorken x1, Saat der Meisterschaft x1, Nugget x2

Rang N bis R: Saat der Meisterschaft x1, Nugget x1

Rang S oder darunter: Nugget x1

Welche Rangaufstiegs-Belohnungen gibt es in Season 13? Zusätzlich gibt es einmalige Rewards für bestimmte Ränge, darunter Ranked-exklusive Mega-Steine sowie massig seltene Bälle:

Rang Y: Quajutini

Rang X: Fennexisnit

Rang W: Brigaronit

Rang V: Baxcaliburnit

Rang U: Gewaldronit

Rang T: Sumpexnit

Rang S: Lohgocknit

Rang M: Sympaball x1

Rang I: Sympaball x1

Rang E: Sympaball x2

Rang D: Sympaball x2

Rang C: Sympaball x3

Rang B: Sympaball x3

Rang A: Sympaball x5

Allein der Weg von Rang M bis Rang A bringt insgesamt 17 Sympabälle ein. Für Shiny-Hunts oder einfach für alle, die gern mit seltenen Bällen spielen, ist das ein ziemlich starker Anreiz, Season 13 trotz Regel-Reset früh anzugehen.

Warum der 25. Juni sich wie ein Umbruch anfühlt

Warum ist Season 13 das Ende einer Ära in Legends: Z-A? Die Echtzeit-Kämpfe von Legends: Z-A leben von Tempo, Positionierung und Cooldowns. Wenn dann auch noch Legendäre und Mysteriöse das Feld dominieren, kippt das Meta schnell in Richtung weniger, extrem mächtiger Optionen.

Season 13 zieht hier eine klare Linie und setzt den Fokus wieder stärker auf das, was Ranked besonders spannend macht: kreative Teambauten, Mega-Entscheidungen und ein breiteres Feld an spielbaren Pokémon. Gleichzeitig bleibt die große Frage offen, ob die Serie bei diesem Kampfstil bleibt oder ob kommende Hauptableger wie Pokémon Winds and Waves langfristig wieder eher in Richtung rundenbasiert schielen.

Wie findest du das komplette Verbot von Legendären und Mysteriösen in Season 13, und auf welche Mega-Entwicklung setzt du diesmal im Ranked am meisten? Schreib es gern in die Kommentare.