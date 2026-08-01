Pokémon-Legenden Z-A – Rangkämpfe Saison 15 erlaubt nur Wasser-Pokémon

Für Pokémon-Legenden: Z-A steht bereits die nächste große Rangkämpfe-Saison fest. Saison 15 startet am 6. August 2026 und bringt ein ungewöhnlich strenges Regelwerk mit: Im Z-A-Kampfclub dürfen ausschließlich Pokémon mit dem Typ Wasser eingesetzt werden.

Die Ankündigung sorgt jedoch nicht nur unter Fans kompetitiver Kämpfe für Gesprächsstoff. Nach der aktuell laufenden Flug-Saison wirkt der Wechsel zum Wasser-Typ wie eine bewusste Anspielung auf Pokémon Wind und Pokémon Welle, die 2027 weltweit für Nintendo Switch 2 erscheinen sollen.

Wasser-Pokémon übernehmen den Z-A-Kampfclub

Wann beginnt Saison 15 in Pokémon-Legenden: Z-A? Die neue Rangkämpfe-Saison startet am 6. August 2026 um 8:00 Uhr deutscher Zeit. Zuvor endet Saison 14 am selben Tag um 3:59 Uhr, wodurch zwischen den beiden Wettbewerben eine kurze Pause liegt.

Während in Saison 14 ausschließlich Flug-Pokémon zugelassen sind, stehen anschließend Wasser-Pokémon im Mittelpunkt. Damit verändert sich das mögliche Teilnehmerfeld deutlich und zwingt Fans dazu, neue Teams aufzubauen. Elektro- und Pflanzen-Attacken dürften besonders wichtig werden, während Pokémon mit einem zusätzlichen Typ für mehr taktische Vielfalt sorgen können.

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Zu den Belohnungen gehören Köderbälle sowie bereits früher verteilte Mega-Steine. Damit bleibt Saison 15 auch für jene interessant, die verpasste Rangbelohnungen nachholen oder ihre Sammlung vervollständigen möchten. Die Saison soll bis zum 27. August 2026 laufen.

Deutliche Verbindung zu Pokémon Wind und Pokémon Welle

Warum gilt das neue Regelwerk als Teaser für Pokémon Wind und Pokémon Welle? Die Abfolge der beiden Spezial-Saisons passt auffällig zu den Namen der kommenden Editionen. Zunächst dreht sich im Z-A-Kampfclub alles um den Flug-Typ und damit um das Thema Wind, anschließend folgt eine Saison mit Wasser-Pokémon als mögliche Anspielung auf Wellen.

Eine offizielle Bestätigung für einen direkten Zusammenhang gibt es bislang nicht. Das Timing dürfte dennoch für Spekulationen sorgen, denn Pokémon Wind und Pokémon Welle wurden am 27. Februar 2026 vorgestellt und sollen 2027 weltweit gleichzeitig exklusiv für Nintendo Switch 2 erscheinen. Die neuen Abenteuer führen durch eine offene Welt mit windumtosten Inseln, einem großen Ozean und eigenen Pokémon-Ökosystemen.

Bereits bekannt sind außerdem die drei ersten Partner-Pokémon Braubel, Pomfifi und Gekkua. Da Saison 15 den Wasser-Typ hervorhebt, sehen einige Fans darin vor allem eine kleine Referenz an Gekkua. Konkrete neue Inhalte aus den kommenden Editionen wurden für Pokémon-Legenden: Z-A allerdings nicht angekündigt.

Neue Enthüllungen könnten im August folgen

Wann könnten weitere Informationen zur zehnten Pokémon-Generation erscheinen? Der August ist für die Marke traditionell ein wichtiger Zeitraum, da rund um die Pokémon-Weltmeisterschaften häufig Trailer und Ankündigungen veröffentlicht werden. Die Kombination aus Flug- und Wasser-Saison könnte daher als Vorbereitung auf neue Details dienen.

Fest steht bislang lediglich, dass Pokémon Wind und Pokémon Welle im Jahr 2027 erscheinen. Ein genauer Veröffentlichungstermin wurde noch nicht genannt. Bis dahin hält Game Freak Pokémon-Legenden: Z-A mit wechselnden Rangkämpfen und neuen Belohnungen weiter aktiv.

Was haltet ihr von der Wasser-Saison und der möglichen Verbindung zu Pokémon Wind und Pokémon Welle? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.