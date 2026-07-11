Pokémon GO Fest 2026 – Mega-Mewtu X, Mega-Mewtu Y und Zeraora gratis

Pokémon GO fährt zum 10. Geburtstag im Juli 2026 richtig schweres Geschütz auf. Im Rahmen des Globalen GO Fests 2026 kannst du dir gleich drei extrem seltene Pokémon kostenlos sichern, ohne Ticketpflicht. Im Mittelpunkt stehen dabei zwei Mega-Entwicklungen, die es so in dieser Form noch nie so zugänglich gab, plus ein zusätzliches Mysteriöses Pokémon als Bonus für Fleißaufgaben.

Das Zeitfenster ist allerdings knapp: Das Event läuft am 11. Juli 2026 von 10:00 bis 19:00 Uhr Ortszeit und am 12. Juli 2026 ebenfalls von 10:00 bis 19:00 Uhr Ortszeit. Wer die Chance mitnehmen will, sollte sich die beiden Tage also freihalten, Raids einplanen und die Forschungen nicht auf die lange Bank schieben.

Diese drei seltenen Pokémon gibt es gratis

Welche Pokémon bekommst du beim Globalen GO Fest 2026 kostenlos? Laut den Event-Infos stehen Mega-Mewtu X, Mega-Mewtu Y und Zeraora im Fokus. Entscheidend ist: Du erhältst die notwendigen Ressourcen und Zugänge über Raids und Forschungen, ohne dass dafür ein kostenpflichtiges Event-Ticket Voraussetzung ist.

Die drei Highlights im Überblick:

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Mega-Mewtu X über Super-Mega-Raids und passende Event-Forschung

über Super-Mega-Raids und passende Event-Forschung Mega-Mewtu Y über Super-Mega-Raids und passende Event-Forschung

über Super-Mega-Raids und passende Event-Forschung Zeraora über eine Spezialforschung namens Eine donnernde Entdeckung

Gerade Mega-Mewtu X und Mega-Mewtu Y sind der große Deal, weil es laut Event-Ankündigung das erste Mal ist, dass beide Formen so leicht und ohne direkten Bezahlschritt erspielbar sind. Wer bisher auf eine breite Verfügbarkeit gehofft hat, bekommt hier das bisher beste Zeitfenster.

So funktionieren Super-Mega-Raids und die Mega-Entwicklung von Mewtu

Wie kommst du an Mega-Energie für Mega-Mewtu X und Mega-Mewtu Y? Mega-Mewtu taucht am 11. und 12. Juli 2026 in Super-Mega-Raids auf. Wenn du Mewtu dort besiegst, bekommst du Mega-Energie, die du brauchst, um Mewtu anschließend zu Mega-Mewtu X oder Mega-Mewtu Y zu megaentwickeln.

Wichtig ist dabei die grundsätzliche Logik: Du fängst Mewtu, sammelst Mega-Energie über die Raid-Siege und nutzt diese Ressource dann für die gewünschte Form. Wer beide Formen haben will, sollte entsprechend mehrere Raids einplanen, weil du für jede Mega-Entwicklung genügend Energie brauchst.

Zusätzlich spielt die zeitlich begrenzte Forschung Genetische Meisterschaft eine Rolle. Sie vergibt laut Infos unter anderem Bonbons, die für die Mega-Entwicklung relevant sind. Dabei gibt es aber eine Einschränkung: Du musst einen Pfad auswählen. Über diesen Weg lässt sich also nur eine der beiden Mega-Formen gezielt absichern, während die andere über zusätzliche Raids abgedeckt werden sollte.

Zeraora über Spezialforschung

Wie bekommst du Zeraora ohne Ticket? Zeraora ist an eine Spezialforschung gebunden, die Eine donnernde Entdeckung heißt. Wer die Aufgaben während des Event-Zeitraums konsequent abarbeitet, kann sich das Mysteriöse Pokémon darüber sichern.

Gerade für Sammler ist das ein starkes Extra, weil Zeraora nicht einfach ein weiterer Raid-Boss ist, sondern als eigenständige Forschungsschiene ins Event integriert wird. Wenn du also zwischen Raids Pausen hast, lohnt es sich, die Spezialforschung aktiv mitlaufen zu lassen, statt sie erst am Abend anzufassen.

Event-Zeiten und kurze Checkliste für deinen Plan

Wann solltest du dich einloggen und was lohnt sich zuerst? Da das GO Fest Global 2026 nur an zwei Tagen jeweils von 10:00 bis 19:00 Uhr Ortszeit läuft, ist gutes Zeitmanagement entscheidend. Wer möglichst viel mitnehmen will, priorisiert Raids für Mega-Energie und erledigt nebenbei die Forschungen.

Inhalt So bekommst du es Zeitraum Mega-Mewtu X Super-Mega-Raids plus Forschung Genetische Meisterschaft 11.07.2026 und 12.07.2026, jeweils 10:00 bis 19:00 Uhr Mega-Mewtu Y Super-Mega-Raids plus Forschung Genetische Meisterschaft 11.07.2026 und 12.07.2026, jeweils 10:00 bis 19:00 Uhr Zeraora Spezialforschung Eine donnernde Entdeckung Während des Event-Zeitraums verfügbar

Wie gehst du das Event an: Fokus auf möglichst viele Mewtu-Raids für beide Mega-Formen, oder erst die Forschungen für den sicheren Progress und dann die Raid-Jagd? Schreib es mir am Ende gern in die Kommentare.