Elden Ring Tarnished Edition kommt am 28. August 2026 für Switch 2

Die nächste offizielle Veröffentlichung im Elden-Ring-Universum steht fest: Am Freitag, den 28. August 2026, erscheint Elden Ring: Tarnished Edition für Nintendo Switch 2. Damit bekommt FromSoftwares Open-World-Meilenstein nach dem ursprünglichen Release im Jahr 2022 und dem gefeierten Zusatzinhalt Shadow of the Erdtree eine weitere, voll ausgestattete Plattform-Version.

Für viele Fans ist das vor allem deshalb spannend, weil Elden Ring damit erstmals in einer aktuellen, großen Version auch unterwegs spielbar wird. Gleichzeitig soll die Tarnished Edition nicht nur eine simple Portierung sein, sondern mit neuen Inhalten speziell für diese Ausgabe an den Start gehen.

Release-Termin und Inhalte der Tarnished Edition

Wann erscheint Elden Ring: Tarnished Edition? Der Veröffentlichungstermin ist offiziell auf Freitag, den 28. August 2026, datiert. Erscheinen wird die Version exklusiv für Nintendo Switch 2.

Inhaltlich soll es sich um das komplette Elden-Ring-Erlebnis handeln, das viele bereits von PC, PlayStation und Xbox kennen. Zusätzlich bringt die Tarnished Edition aber mehrere Extras mit, die gezielt für diese Veröffentlichung angekündigt wurden.

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Zwei neue Klassen: Heavy Knight und Knight of Ides

Neue Waffen

Neue Skins

Neue Anpassungsoptionen für Torrent

Shadow of the Erdtree ist enthalten

Warum die Switch-2-Version besonders interessant ist

Was bekommen Switch-2-Fans zum Start geboten? Wer Elden Ring bisher nicht gespielt hat, erhält am 28. August 2026 eine Edition, die Basis-Spiel, große Erweiterung und neue Klassen samt zusätzlicher Ausrüstung in einem Paket bündelt. Gerade Shadow of the Erdtree gilt als so umfangreich, dass es für viele fast den Charakter eines eigenen Spiels hatte und das Gesamtpaket deutlich aufwertet.

Unterm Strich bedeutet das: Nintendo-Fans steigen nicht mit einer abgespeckten Variante ein, sondern mit einer Ausgabe, die direkt die volle Wucht des Spiels inklusive Endgame-relevanter Inhalte mitbringt. Der mobile Faktor der Switch 2 könnte dabei für einige der größte Unterschied sein, denn Elden Rings riesige Spielwelt und Bosskämpfe eignen sich auch hervorragend für kürzere Sessions zwischendurch.

Rund um die Technik gibt es im Vorfeld natürlich die üblichen Diskussionen, weil Elden Ring als anspruchsvoller Open-World-Titel eine saubere Performance braucht. Wenn das Gesamtpaket stabil läuft, hat die Tarnished Edition das Potenzial, für viele zur Lieblingsversion zu werden.

Preis und Tarnished Pack DLC für bestehende Versionen

Wie viel kostet Elden Ring: Tarnished Edition? Für die Tarnished Edition ist ein Premium-Preis angesetzt, der international mit 79,99 US-Dollar kommuniziert wird. Ein finaler Preis in Euro für Deutschland wurde in den vorliegenden Informationen nicht genannt.

Zusätzlich gibt es gute Nachrichten für alle, die Elden Ring bereits auf anderen Plattformen besitzen und trotzdem die neuen Inhalte ausprobieren wollen. Parallel zum Release der Switch-2-Version erscheint ein Tarnished Pack DLC, der die neuen Klassen sowie die zusätzlichen Anpassungsoptionen nachliefert.

Was steckt im Tarnished Pack DLC? Das Paket soll den Zugang zu den neuen Klassen Heavy Knight und Knight of Ides sowie zu weiteren Anpassungen wie Skins, neuen Waffen und Torrent-Customization ermöglichen. Ein offizieller Preis wurde dafür noch nicht genannt, es steht aber im Raum, dass es sich um ein kleines Add-on im Bereich von wenigen Euro handeln könnte.

Wie steht ihr zur Tarnished Edition auf Switch 2: Ist das für euch der perfekte Einstieg oder greift ihr nur wegen der neuen Klassen und Extras zum Tarnished Pack DLC? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.