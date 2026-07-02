Epic Games Store – A Simple Garbage Sorting Game gratis bis 6. Juli 2026

Wer den beklemmenden Büro-Labormix von Severance feiert und gleichzeitig Lust auf ein kurzes Indie-Experiment mit Erzählfokus hat, kann sich jetzt A Simple Garbage Sorting Game im Epic Games Store kostenlos sichern. Die Aktion ist nicht Teil der üblichen wöchentlichen Epic-Gratisspiele, sondern kommt direkt vom Entwickler KK Studio und gilt nur für kurze Zeit.

Das Prinzip klingt zunächst harmlos, hat aber genau diese seltsame, kontrollierte Stimmung, die viele mit Severance verbinden: Du befindest dich in einem abgeschlossenen Labor, bekommst kaum Kontext und erledigst eine monotone Aufgabe, während im Hintergrund etwas Größeres angedeutet wird.

Gratis-Aktion im Epic Games Store

Bis wann ist A Simple Garbage Sorting Game gratis? Das Spiel ist im Epic Games Store bis zum 6. Juli 2026 um 17:00 Uhr kostenlos und danach dauerhaft in deiner Bibliothek, wenn du es innerhalb des Zeitfensters beanspruchst.

Normalerweise kostet der Titel laut Storeangabe nur umgerechnet rund 1 Euro, aber kostenlos ist eben kostenlos. Wenn du gerne ungewöhnliche Kurzspiele einsammelst oder einfach mal etwas anderes als den nächsten 80-Stunden-Brocken suchst, ist das ein ziemlich leichter Claim.

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Nebenbei lohnt sich ein Blick auf die nächsten Epic-Freebies: Als kommende wöchentliche Gratis-Spiele werden I Have No Mouth, and I Must Scream sowie River City Girls 2 genannt. Außerdem steht Nova Lands laut Vorabinfos als Free-to-keep-Titel ab 9. Juli 2026 im Raum.

Warum das Spiel an Severance erinnert

Was sind die Severance-Vibes an dem Spiel? In der Apple-TV-Serie sind die Figuren in einer rätselhaften Arbeitsumgebung gefangen und sortieren Daten ohne klare Anleitung oder Sinn. A Simple Garbage Sorting Game setzt auf ein sehr ähnliches Grundgefühl: Du bist Testperson in einem abgeschlossenen Labor und die Hintergründe des Experiments bleiben lange absichtlich vage.

Wirf den Müll vor dir in einen Mülleimer.

Diese scheinbar banale Handlungsanweisung ist der Köder. Denn das Spiel baut auf genau dem Kontrast auf: monotone Routine vorne, unterschwellige Fragen und eine Sci-Fi-Story im Hintergrund. Wer sich gerne von Spielen durch Atmosphäre und Erzähl-Andeutungen ziehen lässt, dürfte hier schnell andocken.

Gameplay, Genre und Stimmung

Was für ein Spiel ist A Simple Garbage Sorting Game? Am ehesten lässt es sich als Walking-Simulator mit Puzzle-Elementen und Sci-Fi-Story beschreiben, auch wenn es im Epic Games Store offiziell als Adventure getaggt ist. Du sammelst Müll auf und willst ihn entsorgen, aber dazwischen liegen Hindernisse und kleinere Rätsel, die aus der simplen Aufgabe ein kleines Szenario machen.

Auf Steam kommt das Spiel laut den vorliegenden Infos sehr gut an: Die Bewertungen stehen bei Sehr positiv, mit 96 Prozent Empfehlungen. Das passt zur Idee eines kurzen, frischen Indies, das nicht überfrachtet, sondern eine klare Stimmung und einen ungewöhnlichen Rahmen liefern will.

Hintergrund: Mülltrennung als Thema statt nur Kulisse

Worum geht es inhaltlich wirklich? Der Titel erschien 2025 mit dem Ziel, Aufmerksamkeit für die Risiken falscher Müllentsorgung zu schaffen. Anders als Severance, wo sich vieles um Unternehmensintrigen und moralisch fragwürdige Motive dreht, wird die geheime Versuchsumgebung hier von einer Organisation namens Environment Energy Center betrieben, die sich dem globalen Problem von Abfall und Umweltverschmutzung widmet.

Das gibt dem Ganzen einen anderen Spin: Die unheimliche Laborsituation bleibt, aber die Story setzt stärker auf einen ökologischen Unterton und die Frage, was hinter dem Experiment steckt und wofür du eigentlich „trainiert“ wirst.

Systemanforderungen auf dem PC

Welche PC-Anforderungen nennt der Entwickler? Wer das Spiel auf dem Rechner starten will, sollte die folgenden Angaben im Blick behalten:

Komponente Anforderung Betriebssystem Windows 7, Windows 10, Windows 11 Prozessor Intel Core i5-6400 oder AMD FX 8320 Arbeitsspeicher 8 GB RAM Grafikkarte NVIDIA GTX 960 oder AMD Radeon R9 280 DirectX Version 11 Speicherplatz 4 GB verfügbar

Holst du dir A Simple Garbage Sorting Game im Epic Games Store ab, oder sind dir diese Kurz-Experimente mit seltsamer Büro-Labor-Atmosphäre zu schräg? Schreib es gern in die Kommentare.