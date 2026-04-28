GameStop kontert Sonys PS5-DRM – Disc-Kauf als Offline-Alternative

PlayStation sorgt mit neuen Internetvorgaben für digital gekaufte PS4 und PS5 Games gerade für ordentlich Diskussionen in der Community. Und ausgerechnet GameStop nutzt die Steilvorlage für eine Werbeaktion, die ziemlich eindeutig gegen Sonys Kurs schießt: Wer auf Disc kauft, soll sich um Online-Prüfungen und Lizenz-Timer eben keine Gedanken machen müssen.

Die Aktion ist besonders pikant, weil sie eine der großen Grundsatzfragen der aktuellen Konsolengeneration berührt: Gehören dir deine Spiele wirklich, wenn sie jederzeit eine Online-Verifizierung verlangen können? Genau hier setzt GameStop mit einem Seitenhieb an und versucht, physische Datenträger wieder als verlässliche Alternative zu positionieren.

Der Auslöser hinter der neuen GameStop-Werbung

Was hat Sony bei digitalen PS4- und PS5-Spielen geändert? Im März 2026 hat PlayStation für neue digitale Käufe auf PS4 und PS5 eine internetbasierte DRM-Prüfung mit einer 30-Tage-Frist eingeführt. Vereinfacht gesagt: Nach dem Download läuft ein Timer, und bevor die 30 Tage ablaufen, muss die PlayStation Network-Lizenzprüfung erfolgreich sein, damit das Spiel weiter startet.

Kann die Konsole die Lizenz innerhalb dieses Fensters nicht online verifizieren, wird das betreffende Spiel laut den aktuellen Vorgaben unspielbar, bis wieder eine erfolgreiche Prüfung über eine Internetverbindung möglich ist. Sony dürfte damit vor allem Piraterie und Lizenzmissbrauch stärker eindämmen wollen, doch die Maßnahme trifft auch ehrlich zahlende Fans, die ihre Bibliothek gern langfristig und unabhängig von Serverstatus oder Internetzugang nutzen möchten.

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Entsprechend groß sind die Sorgen in der Szene: von längeren Internet-Ausfällen über PSN-Störungen bis hin zu grundsätzlichen Bedenken rund um Besitzgefühl, Archivierung und Game-Preservation. Auch Bewegungen wie Stop Killing Games bekommen durch solche Änderungen zusätzlichen Rückenwind, weil sie genau diese Abhängigkeiten kritisieren.

GameStops Botschaft: Disc statt Check-in

Wie reagiert GameStop auf die PS5-DRM-Debatte? GameStop hat eine neue Anzeige geschaltet, die optisch klar auf die PS5 zielt und das Thema Offline-Spielbarkeit in den Mittelpunkt rückt. In der Bildsprache ist eine PS5 zu sehen, bei der nahe am Disc-Laufwerk ein Streifen Klebeband platziert ist, dazu der Slogan NO LIMITS. Die Stoßrichtung ist offensichtlich: Wer physisch kauft, ist nicht von regelmäßigen Online-Checks abhängig.

Wenn du es besitzt, solltest du es jederzeit und überall spielen können, egal ob online oder offline.

Passend dazu bewirbt GameStop eine Rabattstaffel, die Kundschaft zu größeren Einkäufen bewegen soll. Die Konditionen sind klar als Mengenrabatt angelegt:

10 Prozent Rabatt beim Kauf von zwei bis drei Spielen

20 Prozent Rabatt beim Kauf von vier bis fünf Spielen

30 Prozent Rabatt beim Kauf von sechs oder mehr Spielen in einem Einkauf

Die Werbebotschaft trifft einen Nerv, denn physische Spiele haben zuletzt spürbar an Boden verloren. Für 2025 wurde beim Verkauf von physischen Games ein Rekordtief gemeldet: Die Ausgaben sind im Jahresvergleich um 11 Prozent gesunken, in den USA lag der Umsatz mit physischen Spielen laut Circana-Analyst Mat Piscatella bei 1,5 Milliarden US-Dollar und damit so niedrig wie nicht mehr seit Beginn der Erfassung im Jahr 1995.

Ein Widerspruch zur eigenen Strategie

Warum wirkt die Aktion gleichzeitig widersprüchlich? Bemerkenswert ist der Timing-Kontrast zu einer GameStop-Promo aus März 2026: Damals gab es ein Trade-in-Angebot, bei dem PS5-Konsolen gegen eine generalüberholte Xbox Series S plus Bonus (bis zu 69 US-Dollar in Cash oder Store Credit) getauscht werden konnten. Das sorgte schon damals für Spott, weil die Xbox Series S kein Disc-Laufwerk hat und damit komplett auf Downloads und Cloud-Angebote setzt.

Dass GameStop nun die Offline-Freiheit physischer Discs betont, wirkt deshalb wie ein Kurswechsel in der Außendarstellung. Auf der anderen Seite passt es zum Kerngeschäft, für das GameStop lange stand: Handel mit physischen und gebrauchten Spielen, die sich weiterverkaufen lassen und nicht an Account-Lizenzen hängen.

Für Deutschland hat das Ganze allerdings einen klaren Haken im Alltag: Seit Januar 2025 gibt es hierzulande keine GameStop-Filialen und keinen GameStop-Onlineshop mehr. Die Debatte bleibt trotzdem hochrelevant, weil sie die grundsätzliche Zukunft von digitalem Besitz, Offline-Spielbarkeit und DRM auf Konsolen betrifft, also auch alle PS4- und PS5-Nutzer in Deutschland direkt.

Wie seht ihr das: Ist die 30-Tage-Onlineprüfung für digitale Käufe für euch ein Dealbreaker, oder ist das ein notwendiges Übel gegen Piraterie? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.