Crimson Desert Update 1.03.00 – neue Skills, UI-Fixes und mehr Performance

Pearl Abyss legt bei Crimson Desert weiter nach und hat das nächste große Update veröffentlicht. Der Patch hebt das Open-World-RPG auf Version 1.03.00 und bringt vor allem neue Skills für alle drei spielbaren Figuren, dazu zahlreiche Verbesserungen an Steuerung, UI, Grafik und Stabilität.

Seit dem Release am 19. März 2026 arbeitet das Studio auffällig schnell an Nachbesserungen. Viele Community-Kritikpunkte wurden bereits adressiert, und auch dieses Update setzt klar darauf, Komfort zu erhöhen und das Kampfsystem sowie die Erkundung runder zu machen.

Neue Skills und bessere Bedienung im Alltag

Welche neuen Fähigkeiten sind mit Update 1.03.00 dabei? Das Highlight sind neue beziehungsweise erweiterte Fähigkeiten für Kliff, Damiane und Oongka. Kliff bekommt mit Focused Aerial Roll eine neue Flug-Option, die sich aktivieren lässt, wenn ihr während des Flugs Fokus nutzt und anschließend die Ausweich-Eingabe drückt. Voraussetzungen sind Fokus Stufe 3, Flug Stufe 2 und Aerial Roll.

Damiane und Oongka werden gleichzeitig deutlich aufgewertet, weil sie nun Zugriff auf Axiom-Kraft, Natur-Schlinge und zugehörige Fähigkeiten erhalten. Genau das war ein häufiger Kritikpunkt, da sich die beiden im Vergleich zu Kliff im Open-World-Gameplay für viele zu eingeschränkt angefühlt haben.

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Welche Komfort-Updates verbessern Bewegung und Kämpfe? Teleportation über den Abyss-Nexus ist jetzt in deutlich mehr Situationen möglich: auch beritten, beim Fallen, Schwimmen oder Klettern. Zusätzlich wurde der Lock-on in Bosskämpfen überarbeitet, inklusive stabilerer Distanz beim Hard-Lock, während das Lock-on bei bestimmten sehr großen Bossen nun nicht mehr greift.

Patch-Details zu Content, UI, Grafik und Performance

Was steckt alles in den Patch Notes von Version 1.03.00? Pearl Abyss hat eine lange Liste an Verbesserungen veröffentlicht, die viele Bereiche anfasst. Dazu gehören Camp-Überarbeitungen, Quest-Fixes, Komfort bei Dialogen, neue Musik sowie zahlreiche UI- und Kartenanpassungen.

Verbesserte Nutzbarkeit des Greymane-Camps.

Verbesserte Erreichbarkeit wichtiger NPCs im Pailune-Camp.

Erweiterte Farm- und Ranch-Bereiche im Pailune-Camp.

Verbesserte allgemeine Convenience im Pailune-Camp.

Fixes für Probleme beim Abschließen bestimmter Requests im Wanted-Status.

Fixes zu Chapter 7, wenn Pailune im Wanted-Status befreit wurde: Fix: Kopfgeld wurde als 0 angezeigt. Fix: Bestimmte Kameraden-Entsendungen waren nicht verfügbar. Fix: Bank-Investmentfonds wurden nicht aktualisiert.

Standard-Dialogszenen ohne Letterboxing: Vorspulen ist nun möglich.

Option Fast-Forward-Speed unter Sonstiges, Sprache und Gameplay, bis zu 4x.

Abyss Nexuses leichter auffindbar.

Mehr Komfort bei bestimmten Abyss-Puzzles.

Bessere Erkennbarkeit, wann bestimmte Gimmicks via Force Palm anheftbar sind.

Laternen und Blinding Flash geben mehr Hinweise.

Verbesserter Zugangspfad zur Spire of Soaring.

Terrain-Verbesserungen in bestimmten Abyss-Locations.

Bank im Wanted-Status: Services bleiben verfügbar, aber Goldbarren einzahlen und Investmentfonds aktualisieren ist nicht mehr möglich.

Fix: Requests konnten in einem bestimmten Schritt nicht abgeschlossen werden, wenn nach Chapter 9 Sanctum of Mortification die Totems zerstört wurden.

Fix: Bestimmte Requests konnten nicht abgeschlossen werden, wenn Quest-Items vor Aktivierung des Requests eingesammelt wurden.

Fix: Gunter, Harry, Bronton und Lola im Pailune-Camp wurden nach einer bestimmten Quest durch andere NPCs ersetzt.

Neue Musik: 3 neue Basis-Kampftracks auf dem Kontinent Pywel (Crimson Desert und bestimmte Regionen ausgenommen), bereits seit Patch 1.01.00. 1 neuer Loading-Screen-Track.



Teleport via Abyss Nexus nun nutzbar beim Reiten, Fallen, Schwimmen und Klettern.

Verbesserter Lock-on in Bosskämpfen.

Hard-Lock gegen Bosse hält aus größerer Entfernung.

Lock-on greift nicht mehr bei bestimmten großen Bossen.

Neuer Skill für Kliff: Focused Aerial Roll (Voraussetzungen: Fokus Lv. 3, Flug Lv. 2, Aerial Roll).

Damiane und Oongka: mehr Fähigkeiten fürs Open-World-Gameplay.

Neu für Damiane und Oongka: Axiom Force, Nature’s Snare und zugehörige Fähigkeiten.

Damianes Shield Toss und Oongkas Scatter Shot haben jetzt den gleichen Effekt wie Kliffs Force Palm.

Geänderte Eingaben für Damianes Skystep und Oongkas Vertical Flight.

Fix: Charakter bewegte sich in bestimmten Ability-Chain-Kombos gelegentlich abnormal schnell.

Fix: Blinding Flash blieb beim Bewegen auf einem Reittier nicht aktiv.

Interaktionen mit Wänden, Knöpfen und Kurbeln: dedizierte Animation, wenn nicht mehr geschoben werden kann.

Verbesserte Steuerung für Axiom Force.

Fix: Nature’s Snare aktivierte sich während Fokus durch Neigen des rechten Sticks in eine Richtung.

Fraktionsquest-Icons: Farbe geändert.

Memory Fragments of the Visione: Liste zeigt nur aktuell erhaltene Fragmente.

Bag: Funktion zum gleichzeitigen Verarbeiten aller Items beim Gruppieren oder Entgruppieren.

Storage: Item-Details können nun auch dort angezeigt werden.

Kameradenliste: Check-Icon zeigt ausgewählten Kameraden an.

Fix: Angriff und Kritische Rate bestimmter Ausrüstung (z. B. Halsketten, Umhänge) wurden in den Stats doppelt angezeigt.

Karte: bereits geplünderte Schatztruhen werden anders dargestellt.

Karte: besuchte und unbesuchte Höhlen haben unterschiedliche Icons.

Karte: wiederhergestellte und nicht wiederhergestellte Abyss-Locations haben unterschiedliche Icons.

Fix: gesetzte Kartenmarker blieben nach der ersten erneuten Verbindung nicht erhalten.

Support für Intel-Arc-GPUs.

Intel XeSS 3.0 unter Einstellungen, Video, Upscale Mode.

Intel XeSS Frame Generation unter Einstellungen, Video.

Hinweis: Auf Intel Arc A-Serie kann das Bild bei XeSS 3.0 oder XeSS Frame Generation fehlerhaft sein.

AMD Radeon Anti-Lag 2 unter Einstellungen, Video.

Displacement Scale unter Einstellungen, Grafik.

Detail Decorative Mesh unter Einstellungen, Grafik.

Fix: Rauschen in Screen-Distortion-Effekten bei DLSS-RR.

Enhanced Raytracing unter Einstellungen, Video.

PSSR Sharpness unter Einstellungen, Video.

Verbesserte Lichtqualität in Indoor-Umgebungen.

Verbesserte Reflexionen auf Wasseroberflächen.

Fix: Regen wirkte aus bestimmten Winkeln übermäßig hell.

Weapon Display-Option unter Sonstiges, Sprache und Gameplay: Anzeige Nahkampfwaffen: Alle oder Nur Ausgewählte Anzeige Fernkampfwaffen: Immer oder Nur bei Nutzung

Minimum Font Size unter Sonstiges, Barrierefreiheit (wirkt nach Neustart).

Fast Forward Speed unter Sonstiges, Sprache und Gameplay (bis 4x).

Weitere Barrierefreiheitsoptionen: Camera Visual Range Camera Vertical Offset Camera Horizontal Offset Camera Auto-follow Camera Lookahead



Mehrere Stabilitäts-, Performance-Optimierungs- und Crash-Fixes auf PC, Konsole und Mac.

Lokalisierung: diverse Fehler behoben und Qualität in allen Sprachen verbessert.

Fix: Crash bei Nutzung des Helm of Knowledge als Damiane oder Oongka.

Fix: Mais hatte bei bestimmten Händlern kein maximales Kauf-Limit.

Weitere diverse Ingame-Fixes.

Bekannte Probleme: sollen über eine separate Known-Issues-Mitteilung einsehbar sein.

Ausblick auf die nächsten Schritte nach dem Release

Wie geht es nach Update 1.03.00 mit Crimson Desert weiter? Auffällig ist, dass Pearl Abyss den Fokus klar auf das Basisspiel legt: Steuerung, UI, Komfort und Balance werden in kurzen Abständen nachgeschärft. Gerade die Aufwertung von Damiane und Oongka dürfte vielen entgegenkommen, die bisher hauptsächlich mit Kliff unterwegs waren.

Ob und wann es größere Zusatzinhalte gibt, bleibt offen. Offiziell ist bislang keine DLC-Planung bestätigt, aktuell wirkt es so, als solle erst einmal das Fundament sitzen. Angesichts der anhaltend hohen Aktivität rund um das Spiel dürfte aber jede Ankündigung in diese Richtung schnell für Gesprächsstoff sorgen.

Wie fühlt sich Crimson Desert für euch nach den letzten Updates an, und welche Baustellen soll Pearl Abyss als Nächstes angehen? Schreibt es gern in die Kommentare.