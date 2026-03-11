Resident Evil Requiem Patch 1.1.1 auf Switch 2 behebt Fortschrittsstopper

Capcom hat das erste Update für Resident Evil Requiem veröffentlicht und damit die Versionsnummer 1.1.1 für die Nintendo Switch 2 bereitgestellt. Im Fokus stehen vor allem Verbesserungen an der Spielbarkeit sowie Fehlerbehebungen, die sich in bestimmten Situationen direkt auf den Spielfortschritt auswirken konnten.

Auch wenn der Publisher keine detaillierten Patchnotes mit konkreten Szenarien oder einzelnen Questabschnitten nennt, ist klar: Das Update soll dafür sorgen, dass das Horror-Adventure zuverlässiger läuft und ihr euch weniger mit technischen Stolpersteinen herumschlagen müsst.

Das steckt im Patch 1.1.1

Welche Probleme wurden mit dem ersten Update behoben? Laut Capcom adressiert Version 1.1.1 zwei zentrale Bereiche, die für viele besonders wichtig sind: Fortschrittsblockaden und die allgemeine Performance beziehungsweise Stabilität im Spielalltag.

Die komplette Übersicht der Änderungen fällt entsprechend kurz aus, umfasst aber die entscheidenden Punkte, die jetzt auf der Nintendo Switch 2 korrigiert wurden:

Probleme, die unter bestimmten Bedingungen den Fortschritt der Spieler blockierten, wurden behoben.

Außerdem wurden mehrere Korrekturen zur Verbesserung der allgemeinen Spielbarkeit implementiert.

Gerade der Hinweis auf Fortschrittsblockaden ist für ein storygetriebenes Horror-Adventure ein wichtiges Signal, denn solche Bugs können im schlimmsten Fall einen Run komplett ausbremsen oder einen Neustart erzwingen.

Warum das Update für Switch 2-Besitzer wichtig ist

Warum lohnt sich der Download des Patches jetzt besonders? Updates wie dieses sind oft mehr als nur kosmetische Korrekturen, weil sie ganz grundlegende Frustpunkte beseitigen können. Wenn das Spiel an bestimmten Triggern oder Übergängen hängen bleibt, ist das nicht nur ärgerlich, sondern kann auch die Spannung und das Tempo der Inszenierung zerstören.

Mit den zusätzlichen Anpassungen an der allgemeinen Spielbarkeit zielt Capcom außerdem darauf ab, das Erlebnis runder zu machen. Das kann sich je nach Ausgangslage in verschiedenen Bereichen bemerkbar machen, etwa bei der Stabilität, beim Feintuning von Abläufen oder bei kleineren Fehlern, die im normalen Spielfluss auffallen.

Wer Resident Evil Requiem aktuell auf der Nintendo Switch 2 spielt, sollte die Version 1.1.1 daher möglichst zeitnah installieren, um potenziellen Fortschrittsproblemen aus dem Weg zu gehen und von den allgemeinen Verbesserungen zu profitieren.

Einordnung und Ausblick

Was bedeutet der Patch für die nächsten Wochen? Der erste Patch ist häufig nur der Auftakt, vor allem bei großen Releases, die in den ersten Tagen und Wochen besonders viel Feedback aus der Community bekommen. Dass Capcom Fortschrittsblockaden explizit anspricht, deutet darauf hin, dass genau diese Punkte intern priorisiert wurden.

Ob und wann weitere Updates folgen, ist bislang offen. Für den Moment zeigt Version 1.1.1 aber zumindest, dass Capcom bereits an den wichtigsten Problemstellen nachbessert, auch wenn konkrete Details zu den behobenen Fehlern nicht veröffentlicht wurden.

Seid ihr in Resident Evil Requiem bereits auf technische Probleme oder Hänger beim Fortschritt gestoßen, und hat sich nach dem Update 1.1.1 etwas verbessert? Schreibt eure Erfahrungen gern in die Kommentare.