Resident Evil Requiem Update bringt Fotomodus und behebt Progress-Bug

Capcom hat am 27.03.2026 ein neues Update für Resident Evil Requiem veröffentlicht. Der Patch ist ab sofort auf allen Plattformen verfügbar und bringt vor allem eine von vielen Fans gewünschte Komfortfunktion ins Spiel: einen Fotomodus, der sich direkt aus dem Pausenmenü heraus starten lässt.

Zusätzlich liefert das Update mehrere technische Korrekturen, darunter auch einen Fix für einen besonders ärgerlichen Bug, der unter bestimmten Umständen den Fortschritt blockieren konnte. Damit setzt Capcom den Support für den Titel konsequent fort.

Fotomodus als neues Feature

Was bringt der Fotomodus in Resident Evil Requiem? Mit dem neuen Patch könnt ihr über das Pausenmenü einen Fotomodus aufrufen und Szenen aus dem Spielgeschehen festhalten. Dabei lassen sich Aufnahmen individuell anpassen, um beispielsweise Stimmung, Bildausschnitt oder den perfekten Horror-Moment einzufangen.

Wichtig: Die Funktion ist nicht an eine Plattform gebunden, sondern steht laut Patchnotes auf allen Systemen bereit. Egal ob Konsole oder PC, der Fotomodus gehört ab jetzt zur Standardausstattung.

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Changelog mit Bugfixes und Feinschliff

Welche Probleme wurden mit dem Update behoben? Neben dem neuen Feature hat Capcom mehrere Baustellen adressiert, die in der Praxis für Unruhe sorgen konnten. Im Mittelpunkt steht ein Fehler, der in bestimmten Situationen den Spielfortschritt verhindern konnte und nun behoben wurde.

Darüber hinaus enthält der Patch einige eher unspektakuläre, aber wichtige Verbesserungen, die im Gesamtpaket für ein runderes Erlebnis sorgen sollen:

Ein Fehler wurde behoben, der unter bestimmten Umständen den Spielfortschritt blockierte.

Tippfehler in mehreren Sprachversionen wurden korrigiert.

Gesichtsausdrücke in Zwischensequenzen wurden angepasst.

Allgemeine Fehlerbehebungen zur Stabilisierung des Spiels.

Gerade die Anpassungen an den Zwischensequenzen zielen laut Patchnotes darauf ab, Emotionen deutlicher zu transportieren. Wer stark auf Inszenierung achtet, dürfte die überarbeiteten Gesichtsausdrücke als kleinen, aber spürbaren Feinschliff wahrnehmen.

Verbesserungen speziell für die PC-Version

Was ändert sich auf dem PC? Für die PC-Fassung liefert das Update zusätzliche, gezielte Optimierungen. Im Fokus stehen dabei sowohl visuelle Auffälligkeiten als auch Stabilitätsprobleme, die nicht bei allen, aber bei bestimmten Konfigurationen auftreten konnten.

Capcom nennt in den Patchnotes konkret folgende Punkte für den PC:

Grafische Fehler, die bei einigen GPU-Treibern auftraten, wurden behoben.

Ein Fehler wurde behoben, der unter bestimmten Umständen zum Absturz des Spiels führte.

Weiterer Support und starke Verkaufszahlen

Wie erfolgreich ist Resident Evil Requiem aktuell? Parallel zu den Updates entwickelt sich der Titel für Capcom auch wirtschaftlich stark. Nach rund fünf Millionen Einheiten kurz nach Veröffentlichung wurde inzwischen die Marke von sechs Millionen verkauften Exemplaren überschritten.

Laut Capcom hat kein anderer Teil der Reihe diese Zahl in vergleichbarer Zeit erreicht. Resident Evil Requiem ist für PS5, Xbox Series, Switch 2 sowie PC über Steam und den Epic Games Store erhältlich. Weitere Updates und zusätzliche Inhalte sollen im Laufe der Zeit folgen.

Habt ihr den Fotomodus schon ausprobiert, und welche Fixes waren für euch am wichtigsten? Schreibt eure Eindrücke gern in die Kommentare.