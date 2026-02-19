GTA Online Event-Woche 19. bis 25. Februar 2026 – Lunar New Year, Boni und Rabatte

In GTA Online wird die neue Event-Woche vom 19. Februar 2026 bis 25. Februar 2026 vom Lunar New Year geprägt. Los Santos bekommt in dieser Woche einen spürbar festlichen Einschlag, während ihr euch mit zeitlich begrenzten Boni und thematisch passenden Aktivitäten durch die Sessions klickt. Wer ohnehin gerade wieder Lust auf Heists, Rennen oder Nebenjobs hat, kann das Event gut nutzen, um nebenbei zusätzliches GTA$ und RP mitzunehmen.

Traditionell setzt Rockstar in solchen Themenwochen nicht nur auf Belohnungen, sondern auch auf das Drumherum: Dekorationen, kleine Extras und eine Playlist, die den Fokus klar auf schnelle, gut grindbare Inhalte legt. Wenn ihr also eure nächste große Anschaffung plant oder einfach nur wieder Routine in die täglichen Logins bringen wollt, ist diese Woche genau dafür gemacht.

Lunar New Year in Los Santos

Worum geht es beim Lunar New Year Event in GTA Online? Die Event-Woche rund um das Lunar New Year ist eine saisonale Aktion, die für ein paar Tage spezielle Highlights bündelt. Im Zentrum stehen in der Regel thematisch passende Modi, Bonus-Belohnungen und kosmetische Kleinigkeiten, die das Eventgefühl unterstützen.

Für euch bedeutet das vor allem: Diese Woche ist ideal, wenn ihr kurze Sessions bevorzugt und trotzdem effizient vorankommen wollt. Statt euch ewig an einem einzigen Ziel festzubeißen, lohnt es sich, gezielt die Inhalte zu spielen, die aktuell belohnt werden, und parallel die Wochen-Deals im Blick zu behalten.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Wer gerne strukturiert plant, sollte sich den Zeitraum im Kalender markieren, denn nach dem 25. Februar 2026 werden die Weekly-Highlights in der Regel wieder rotiert und die Lunar-New-Year-Schwerpunkte verschwinden aus dem Fokus.

Boni und Aktivitäten der Event-Woche

Welche Boni und Jobs lohnen sich in dieser Woche besonders? Der Kern jeder GTA-Online-Event-Woche sind die zeitlich begrenzten Multiplikatoren auf bestimmte Aktivitäten. Genau hier entscheidet sich, ob ihr am Ende der Woche mit einem dicken Plus auf dem Konto dasteht oder ob ihr eure Zeit eher in weniger rentable Inhalte gesteckt habt.

In der Lunar-New-Year-Woche solltet ihr besonders auf die hervorgehobenen Jobs in der Event-Übersicht achten und diese bevorzugt in eure Rotation aufnehmen. Rockstar setzt bei solchen Themenwochen gerne auf Modi, die schnell matchen, kurze Runden haben und dadurch gut stapelbar sind, wenn man ein paar Stunden am Stück spielt.

Damit ihr euch nicht verzettelt, hilft eine klare Priorisierung für eure Sessions:

Erst die aktuell bonifizierten Jobs und Modi aus der Event-Übersicht spielen.

Danach Aktivitäten wählen, die sich gut in Gruppen farmen lassen, wenn ihr mit Crew oder Freunden unterwegs seid.

Zum Schluss die restliche Zeit in Business-Routinen stecken, falls ihr ohnehin Lager, Clubs oder andere Einnahmequellen pflegt.

Rabatte, Shops und Zeitfenster

Wie nutzt ihr Rabatte und Wochen-Deals am effizientesten? Neben den Boni auf Jobs sind Rabatte oft der zweite große Hebel, um in einer Woche richtig Fortschritt zu machen. Gerade wenn teure Fahrzeuge, Upgrades oder Immobilien in den Deals landen, kann das den Unterschied machen, ob sich ein Kauf jetzt sofort lohnt oder ob ihr besser auf die nächste Rotation wartet.

Praktisch ist dabei vor allem, dass ihr euer Budget in dieser Woche nicht nur nach Lust, sondern nach Nutzen priorisiert. Wenn ihr beispielsweise ein Setup plant, das eure Farm-Routine beschleunigt, dann sind Rabatte auf passende Upgrades meist mehr wert als ein reiner Spaßkauf.

Wichtig ist vor allem das Timing: Die Event-Woche läuft im angegebenen Zeitraum vom 19. Februar 2026 bis 25. Februar 2026. Wer kurz vor Ende zuschlägt, sollte vorher prüfen, ob der Kauf wirklich noch in die Woche fällt, damit ihr euch nicht ärgert, wenn ein Deal bereits rotiert ist.

So holt ihr das Maximum aus der Woche heraus

Wie spielt ihr die Lunar-New-Year-Woche smart, ohne zu grinden wie ein Roboter? Wenn ihr nicht endlos Zeit habt, bringt euch eine kleine Routine am weitesten. Setzt euch ein klares Ziel, etwa eine bestimmte Summe GTA$ oder ein konkretes Upgrade, und baut eure Sessions dann um die bonifizierten Inhalte herum.

Gerade in Event-Wochen lohnt es sich, die stärksten Belohnungen zuerst mitzunehmen und erst danach den Rest nachzuholen. So bleibt das Gefühl, wirklich Fortschritt zu machen, auch wenn ihr nur kurze Abende einplant.

Wie sieht eure perfekte Lunar-New-Year-Woche in GTA Online aus, und auf welche Boni hofft ihr am meisten? Schreibt es mir in die Kommentare.