Nintendo Direct Partner Showcase 2026: Fokus auf Third-Party-Spiele für Switch 2

Am 5. Februar 2026 erwartet dich das nächste große Nintendo-Event: Eine neue Nintendo Direct Partner Showcase wurde offiziell angekündigt und wird um 15:00 Uhr deutscher Zeit ausgestrahlt. Diese rund 30-minütige Präsentation konzentriert sich ausschließlich auf Titel von Drittanbietern, die für die Nintendo Switch und die kommende Nintendo Switch 2 erscheinen sollen.

Damit setzt Nintendo eine langjährige Tradition fort: Seit dem Start der Direct-Reihe im Jahr 2011 nutzt das Unternehmen dieses Format, um regelmäßig neue Inhalte zu präsentieren. Partner Showcases sind dabei speziell auf Spiele externer Entwickler fokussiert, wodurch du keine Ankündigungen zu hauseigenen Marken wie Mario oder Zelda erwarten solltest.

Welche Spiele könnten gezeigt werden?

Welche Titel sind bereits für 2026 angekündigt? Für die kommenden Monate sind bereits mehrere spannende Releases für die Nintendo Switch 2 angekündigt, die bei der Direct eine Rolle spielen könnten. Zu den Titeln mit bestätigtem oder spekuliertem Releasetermin 2026 gehören unter anderem:

Yakuza Kiwami 3 & Dark Tides

Reanimal

Resident Evil Requiem

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection

High on Life 2

Auch Spiele mit einem allgemeineren Release-Zeitraum 2026 sind im Gespräch:

Elden Ring : Tarnished Edition

: Tarnished Edition The Duskbloods

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

Final Fantasy 7 Rebirth

Fallout 4: Anniversary Edition

Hollow Knight: Silksong (inkl. Sea of Sorrow DLC)

Gerüchteküche: Welche Überraschungen sind möglich?

Welche Spekulationen machen aktuell die Runde? Wie bei fast jeder Nintendo Direct kursieren auch diesmal zahlreiche Gerüchte. Besonders heiß diskutiert wird eine mögliche Ankündigung der Kingdom Hearts-Trilogie für die Switch 2. Auch folgende Spiele stehen laut Leaks auf der Liste potenzieller Enthüllungen:

Clair Obscur: Expedition 33

Metaphor: ReFantazio

Einige ältere Gerüchte, die bisher nicht bestätigt wurden, könnten ebenfalls wieder an Fahrt aufnehmen. Dazu zählen etwa Switch 2-Versionen von Xbox-Spielen wie:

Halo: The Master Chief Collection

Starfield

Sea of Thieves

Ein noch unbenanntes Call of Duty

Weitere mögliche Ports umfassen:

Monster Hunter Wilds

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Rainbow Six Siege

Was diese Partner Showcase besonders macht

Warum ist dieses Nintendo Direct Ereignis wichtig? Die kommende Präsentation ist bereits die dritte Nintendo Direct im Jahr 2026. Die ersten beiden fanden Ende Januar statt – eine widmete sich ausschließlich dem kommenden Super Mario Galaxy-Film, die andere zeigte erstmals Gameplay zu Tomodachi Life: Living the Dream.

Mit der Partner Showcase am 5. Februar geht Nintendo gezielt auf die Vielzahl an Third-Party-Titeln ein, die das Spielejahr 2026 prägen werden. Auch wenn keine Nintendo-eigenen Marken gezeigt werden, ist die Erwartungshaltung hoch – besonders, was neue Ankündigungen und exklusive Inhalte für Switch 2 betrifft.

Wie kannst du live dabei sein?

Wann und wo läuft die Direct? Die Nintendo Direct Partner Showcase wird am Montag, den 5. Februar 2026, um 15:00 Uhr deutscher Zeit ausgestrahlt. Wie üblich kannst du die Präsentation über den offiziellen YouTube-Kanal von Nintendo oder die Nintendo-Webseite verfolgen.

Die Direct wird international ausgestrahlt, dabei aber in verschiedenen Sprachen lokalisiert. Seit 2017 ist es üblich, dass Präsentationen aus Japan für das internationale Publikum mit Untertiteln oder Voice-over aufbereitet werden. In der Vergangenheit übernahmen bekannte Gesichter wie Yoshiaki Koizumi oder Shinya Takahashi die Moderation.

Was denkst du?

Was erwartest du dir von der Partner Showcase? Hast du persönliche Favoriten unter den spekulierten Titeln? Oder hoffst du auf eine ganz neue Überraschung? Teile deine Erwartungen und Wünsche gerne in den Kommentaren!