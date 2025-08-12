Nintendo Direct im September 2025 – Leaker verrät erste Details

In den letzten Wochen gab es zahlreiche Ankündigungen von Nintendos Partnern, darunter ein Nintendo Direct Partner Showcase Ende Juli 2025 und ein Indie World Livestream Anfang August 2025. Doch die große Frage, die sich viele Nintendo-Fans stellen, ist, wann es wieder eine allgemeine Nintendo Direct-Präsentation geben wird. Seit einigen Monaten mangelt es an Informationen zu Nintendos eigenen First-Party-Spielen, was normalerweise darauf hindeutet, dass eine Nintendo Direct nicht allzu fern ist.

Nintendo Direct: Was steht an?

Was wissen wir über den nächsten Nintendo Direct? Ein bekannter Leaker namens SwitchForce auf X (Twitter) hat kürzlich behauptet, dass die nächste Nintendo Direct im September 2025 stattfinden wird. Der Leaker hatte bereits Anfang des Monats an Vertrauen gewonnen, als er die Existenz des Indie World Livestreams mehrere Tage vor der offiziellen Ankündigung enthüllte. Laut SwitchForce steht der August im Zeichen von DragxDrive und Kirby, nicht jedoch einer allgemeinen Direct. Es wird jedoch erwartet, dass wir noch vor Ende August 2025 ein Update zur Nintendo Direct erhalten werden. Dies deutet darauf hin, dass die Ankündigung Ende August erfolgen könnte, mit einer Präsentation Anfang September.

Wie zuverlässig sind diese Informationen? Wie bei jedem Gerücht sollten auch diese Informationen mit Vorsicht genossen werden. Auch wenn SwitchForce durch den Leak zur Indie World viel Glaubwürdigkeit gewonnen hat, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass alle Informationen korrekt sind. Dennoch finden Nintendo Direct Präsentationen traditionell im September statt. Das Jahr 2025 war jedoch aufgrund der Einführung der Nintendo Switch 2 ziemlich untypisch, weshalb sich viele Fans fragen, ob die Präsentation möglicherweise etwas früher abgehalten wird.

Erwartungen und Spekulationen

Welche Erwartungen gibt es an die nächste Nintendo Direct? Die nächste Nintendo Direct könnte einige wichtige Fragen beantworten. Neben der Tatsache, dass wir noch keine Veröffentlichungstermine für mehrere Spiele haben, haben wir auch kaum Informationen zur Fortsetzung des Super Mario Bros. Films. Wir wissen zwar über die Rückkehr einiger Darsteller, doch der Animationsfilm soll nächstes Jahr, am 3. April 2026, erscheinen. Es gibt bisher weder einen Teaser-Trailer noch eine zusammenfassende Handlung. In diesem Jahr feiert Mario zudem sein 40-jähriges Jubiläum, und Nintendo hat bisher keine Pläne zur Feier dieses Anlasses bekannt gegeben.

Was erwarten sich die Fans von der neuen Nintendo Switch 2? Unabhängig von der Authentizität dieses Leaks werden wir wahrscheinlich nicht mehr allzu lange auf die nächste Nintendo Direct warten müssen. Mit der nahenden Weihnachtszeit wäre dies eine gute Gelegenheit für Nintendo, eine starke Kampagne für die Switch 2 zu präsentieren, insbesondere für diejenigen, die noch keine gekauft haben. Die Switch 2 wurde am 5. Juni 2025 veröffentlicht und hat mit über 5,8 Millionen verkauften Einheiten bis Ende Juni 2025 bereits Rekorde gebrochen. Sie bietet unter anderem eine verbesserte Grafik und soziale Funktionen, die das Spielerlebnis weiter verbessern.

Zukunft von Nintendo

Wie sieht die Zukunft von Nintendo aus? Fakt ist, dass Nintendos Pläne für den Rest des Jahres 2025 im Dunkeln liegen und wir auch nicht viel über 2026 wissen. Die nächste Nintendo Direct könnte die Gelegenheit sein, um einige dieser Fragen zu klären. Es bleibt spannend, welche Überraschungen Nintendo für die kommenden Monate bereithält und welche Titel möglicherweise für die Switch 2 angekündigt werden. Mit der neuen Konsole und der Fortsetzung des Super Mario Bros. Films könnte Nintendo seine Fans mit aufregenden Neuigkeiten begeistern.

Wann denkst du, werden wir die nächste Nintendo Direct sehen? Gibt es etwas Bestimmtes, auf das du hoffst? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!