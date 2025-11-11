Nintendo Direct November zeigt ersten Trailer zum Super Mario Galaxy Film

Nintendo hat einen neuen Nintendo Direct für November 2025 angekündigt, der sich auf den kommenden Super Mario Galaxy Film konzentrieren wird. Im Gegensatz zu früheren Präsentationen, die sich häufig auf bevorstehende Spiele und Konsolen bezogen, wird diese Ausgabe keine neuen Spielinformationen enthalten. Stattdessen wird die Präsentation am 12. November 2025 um 15:00 Uhr (CET) auf Nintendos YouTube-Kanal und der Nintendo Today App ausgestrahlt und den ersten offiziellen Trailer des Films zeigen.

Ein Blick auf den Super Mario Galaxy Film

Was erwartet dich im neuen Super Mario Film? Der Film knüpft an den Erfolg von The Super Mario Bros. Movie aus dem Jahr 2023 an und bringt die Abenteuer von Mario, Luigi und Prinzessin Peach in den Weltraum. Fans dürfen auf einen neuen Stil gespannt sein, da der Film Elemente aus dem beliebten Videospiel Super Mario Galaxy aufgreift. Es wird erwartet, dass Rosalina, bekannt aus den Super Mario Galaxy Spielen, in der neuen Filmadaption ihren ersten Auftritt hat.

Der Film wird von Illumination und Nintendo produziert und von Universal Pictures vertrieben. Regisseure sind Aaron Horvath und Michael Jelenic, die bereits beim ersten Film Regie führten. Das Drehbuch stammt von Matthew Fogel. Die bekannten Schauspieler Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day und Jack Black werden erneut ihre Rollen als Mario, Prinzessin Peach, Luigi und Bowser übernehmen.

Erwartungen und Vorfreude

Warum ist die Vorfreude auf den Trailer so groß? Die Ankündigung des Films hat bereits für viel Aufsehen gesorgt, da die Fans gespannt sind, wie die bekannten Charaktere in einer neuen, weltraumbezogenen Umgebung dargestellt werden. Die Super Mario Filme haben sich als äußerst beliebt erwiesen, und mit der Hinzufügung neuer Charaktere und Welten wird der kommende Film mit Spannung erwartet. Der neue Trailer verspricht, mehr über die Handlung und die Charaktere zu enthüllen, was die Neugier noch weiter anheizt.

Der Film wird am 3. April 2026 in den Kinos erscheinen, was bedeutet, dass die Fans nicht mehr lange warten müssen, um die Abenteuer ihrer Lieblingscharaktere in voller Länge zu erleben. Die Nintendo Direct Präsentation wird daher eine erste Gelegenheit bieten, einen tieferen Einblick in das kommende Spektakel zu erhalten.

Weitere Nintendo Highlights zum Jahresende

Was können Gamer noch in diesem Jahr erwarten? Obwohl der kommende Nintendo Direct keine neuen Spielankündigungen enthält, gibt es dennoch viele aufregende Neuigkeiten für Nintendo-Fans. Die Veröffentlichung der Switch 2 im Juni 2025 hat bereits für große Begeisterung gesorgt, und mit Spielen wie Metroid Prime 4: Beyond und Kirby Air Riders, die noch vor Jahresende erscheinen, gibt es genügend Gründe zur Freude.

Zusätzlich wird Animal Crossing: New Horizons ein neues Update sowie ein Upgrade für die Switch 2 erhalten. Diese Weiterentwicklungen sorgen dafür, dass die Nintendo-Community auch weiterhin spannende Inhalte genießen kann, während sie auf den neuen Film wartet.

Was hältst du von der Ankündigung des Super Mario Galaxy Films? Teile deine Meinung in den Kommentaren!