Assassins Creed Black Flag Resynced – PS5-Disc braucht Internet zur Installation

Wer sich auf eine schicke PS5-Box im Regal gefreut hat, bekommt bei Assassin’s Creed Black Flag Resynced einen Dämpfer verpasst: Laut Hinweis auf der Verpackung der europäischen und US-Version wird für die Installation der physischen Edition eine Internetverbindung benötigt. Heißt unterm Strich: Disk einlegen allein reicht nicht, selbst wenn du das Spiel ganz klassisch als Datenträger kaufst.

Das Thema sorgt schon jetzt für Diskussionen, weil der Online-Zwang bei physischen Releases zuletzt spürbar häufiger geworden ist. Ubisoft selbst hat bisher nicht konkret erklärt, warum ausgerechnet bei Black Flag Resynced diese Internetpflicht greift.

Was auf der PS5-Disk wirklich drauf ist

Was bedeutet die Internetpflicht bei der physischen Edition konkret? Entscheidend ist der Wortlaut: Die Verbindung wird für die Installation benötigt. Das deutet darauf hin, dass entweder nicht das vollständige Spiel auf der Blu-ray enthalten ist oder ein wesentlicher Teil zusätzlich aus dem Netz nachgeladen werden muss.

Ein möglicher Grund, der bei solchen Fällen immer wieder genannt wird, sind große Dateigrößen, die nicht mehr vollständig auf eine einzelne Blu-ray passen. Statt mehrere Discs beizulegen, setzen Publisher dann auf einen Download. Ein vergleichbares Beispiel gab es bereits bei Indiana Jones und der Große Kreis auf PS5, wo die Disc eher als Zugangsschlüssel diente und der Großteil der Daten online geladen werden musste.

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Das Problem dabei ist weniger der einmalige Download, sondern die Abhängigkeit: Ohne Internet kannst du nicht installieren, und wenn Inhalte irgendwann nicht mehr verfügbar sein sollten, wird aus dem physischen Kauf schnell ein Stück Plastik ohne Nutzen.

Warum die Kritik bei Fans gerade jetzt so laut wird

Warum reagieren viele so negativ auf den Installationszwang? Weil sich physische Editionen für viele bewusst wie Besitz anfühlen sollen: Kaufen, einlegen, spielen. Wenn der Datenträger aber ohne Serverkontakt nicht mehr funktioniert, verliert die Box ihren wichtigsten Vorteil gegenüber Digital-Käufen.

In den sozialen Kanälen ist die Stimmung entsprechend gereizt. Einige fordern Boykotts, andere bezeichnen die Disc schon jetzt als wertlos, falls das Spiel irgendwann aus Stores verschwindet oder Downloads eingeschränkt werden. Die Debatte wird zusätzlich dadurch angeheizt, dass Ubisoft in der Vergangenheit bereits Online-Komponenten bei älteren Titeln abgeschaltet hat, was bei The Crew zu einem besonders prominenten Aufschrei geführt hat.

Unterm Strich trifft diese Entwicklung vor allem Sammler und alle, die ihre Bibliothek langfristig nutzbar halten wollen, auch ohne Account-Login, Patch-Pflicht oder Online-Aktivierung.

Was Ubisoft am Remake verändert und wann es erscheint

Was steckt in Assassin’s Creed Black Flag Resynced? Nach monatelangen Gerüchten hat Ubisoft den Neuaufguss offiziell bestätigt und positioniert ihn als erstes Remake der Reihe. Ziel ist ein Piraten-Abenteuer, das dem Original von 2014 treu bleibt, aber technisch und spielerisch modernisiert wird.

Genannt wurden unter anderem überarbeitete Grafik und ein aktualisiertes Kampfsystem. Obendrauf sollen rund sechs Stunden zusätzlicher Content kommen, inklusive Inhalten, die ursprünglich geplant waren, aber damals aus Zeitgründen gestrichen wurden.

Auch Fans klassischer Assassin’s Creed-Elemente dürften aufhorchen: In der Reveal-Showcase wurde die Rückkehr zentraler Parkour-Mechaniken betont, die in der RPG-Ära der Serie weniger im Fokus standen. Dazu kommen weitere Features und Inhalte, die Ubisoft bereits beworben hat:

Neu aufgebaute Kämpfe mit stärkerem Fokus auf Paraden und Takedowns

Verbesserungen bei Stealth und Parkour für flüssigere Fluchten und Attentate

Weiterentwicklung der Jackdaw samt neuen Optionen in den Seegefechten, inklusive alternativer Feuermodi

Nahtlose Open World auf Basis der aktuellen Anvil-Engine

Technik-Features wie Raytracing und Dolby Atmos

Neue Story-Inhalte, unter anderem mit Handlungssträngen für Blackbeard und Stede Bonnet

Drei neue Offiziere, die Teil der Hauptgeschichte werden

Zusätzliche Shantys, Haustiere und ein Fotomodus

Der Release ist für den 9. Juli 2026 angesetzt. Trotz der Diskussion um die PS5-Disc wirkt der Eindruck vieler Fans bislang positiv, weil Resynced inhaltlich sehr nah am Klassiker bleiben und gleichzeitig spürbar ausgebaut werden soll.

Wie siehst du das: Ist eine PS5-Disc mit Internetpflicht für dich noch eine echte physische Version, oder greifst du dann direkt digital zu? Schreib uns deine Meinung in die Kommentare.