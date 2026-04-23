Assassins Creed Black Flag Resynced – ohne Multiplayer und ohne DLCs

Der Piraten-Hit kehrt zurück, aber nicht in der Form, die viele vermutlich erwartet haben: Assassin’s Creed Black Flag Resynced, der kommende Black-Flag-Remake-Ableger, soll laut Insider Gaming ohne Multiplayer und ohne die ursprünglichen DLCs erscheinen. Stattdessen setzt Ubisoft offenbar klar auf eine fokussierte Einzelspieler-Erfahrung rund um Edward Kenway.

Offiziell vorgestellt werden soll das Projekt im Rahmen des Assassin’s Creed Black Flag Resynced Showcase am 23. April 2026. Ein Release-Termin steht ebenfalls schon im Raum: Demnach soll Assassin’s Creed Black Flag Resynced am 9. Juli 2026 erscheinen.

Klare Ausrichtung auf eine reine Story-Erfahrung

Warum verzichtet Ubisoft auf Multiplayer und DLC? Laut den Informationen wird Assassin’s Creed Black Flag Resynced als pure, story-getriebene Adventure-Erfahrung positioniert. Ubisoft wolle den Fokus gezielt auf Edwards Reise legen, statt Ressourcen auf zusätzliche Modi zu verteilen.

Damit fällt nicht nur der Multiplayer aus der ursprünglichen Version weg, sondern auch die damals veröffentlichten Story-Erweiterungen. Der Grundgedanke dahinter: Resynced soll nicht einfach nur ein Paket aus Originalspiel plus Inhalte von damals sein, sondern eine modernisierte Neuinterpretation, die neue Elemente mitbringt.

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Wichtig für alle, die trotzdem alles aus der Black-Flag-Ära mitnehmen möchten: Das Originalspiel samt DLC und weiteren Inhalten soll weiterhin verfügbar bleiben. Resynced versteht sich also nicht als Ersatz für die Komplettsammlung, sondern als eigenständige Neuauflage mit anderer Priorität.

Neue Inhalte statt alter Erweiterungen

Welche Inhalte stecken in Assassin’s Creed Black Flag Resynced? Auch wenn die klassischen DLCs nicht enthalten sein sollen, heißt das nicht, dass Resynced inhaltlich „kahl“ ausfällt. Laut Insider Gaming soll das Remake neue Story-Elemente, zusätzliche Inhalte und überarbeitete Systeme beinhalten.

Was genau damit gemeint ist, bleibt bis zur Präsentation am 23. April 2026 offen. Die Richtung ist aber klar: Statt bekannte Zusatzmissionen erneut auszuspielen, soll es frische Gründe geben, erneut in die Karibik aufzubrechen. Für Fans kann das eine gute Nachricht sein, weil es nicht nur um hübschere Grafik geht, sondern um spürbare inhaltliche und spielerische Weiterentwicklung.

Zusätzlich heißt es, Ubisoft plane selbst im Erfolgsfall keine nachträgliche Veröffentlichung der ursprünglichen DLCs für Resynced. Wer die Erweiterungen von damals noch einmal erleben will, bleibt damit voraussichtlich beim Original.

Leak deutet optischen Sprung an und weitere Remakes sind geplant

Was ist bisher zum Zustand des Remakes bekannt? Ein erster Gameplay-Ausschnitt aus dem Reveal-Trailer soll bereits geleakt sein und vor allem die sichtbaren Grafikverbesserungen gegenüber dem Original zeigen. Gerade Black Flag lebt stark von Atmosphäre, Meer, Wetter und Lichtstimmung, weshalb ein technischer Sprung hier besonders auffallen dürfte.

Spannend ist auch der Blick über Resynced hinaus: Insider Gaming berichtet, dass mindestens ein weiteres Assassin’s Creed bereits als Remake in Entwicklung sein soll. Weitere Neuauflagen würden demnach davon abhängen, wie gut Assassin’s Creed Black Flag Resynced ankommt. Der Eindruck aus der Vorab-Stimmung: Das Interesse scheint schon vor der offiziellen Enthüllung hoch zu sein.

Freust du dich auf Assassin’s Creed Black Flag Resynced als reine Einzelspieler-Neuauflage ohne Multiplayer und ohne die ursprünglichen DLCs, oder hättest du lieber eine Komplettedition gesehen? Schreib deine Meinung gern in die Kommentare.