Bloober Team, Lionsgate, Broken Mirror Games und Anshar Studios haben im Rahmen des Summer Game Fest SAW: Genesis enthüllt. Das neue asymmetrische Multiplayer-Horrorspiel erweitert das bekannte SAW-Universum und soll noch im Herbst 2026 in den Early Access starten.

Nach mehreren Film- und Spieleumsetzungen kehrt SAW als neues Multiplayer-Horrorspiel zurück. SAW: Genesis setzt auf ein asymmetrisches 3-gegen-1-Konzept, bei dem drei Spieler als „Angeklagte“ aus einem tödlichen Labyrinth entkommen müssen, während ein einzelner Spieler als „Richter“ die grausamen Prüfungen kontrolliert.

Die Handlung spielt vor den Ereignissen der bekannten Filmreihe und beleuchtet die Ursprünge jener psychologischen Spiele, die später Jigsaw prägen sollten.

SAW trifft asymmetrischen Multiplayer-Horror

In SAW: Genesis treten drei Angeklagte gegen einen Richter an. Die Angeklagten müssen zusammenarbeiten, Fallen überwinden und moralische Entscheidungen treffen, bei denen jeder Überlebensversuch seinen Preis hat.

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Der Richter zieht dagegen im Hintergrund die Fäden. Er beeinflusst die Prüfungen, setzt die Gefangenen unter Druck und entscheidet mit darüber, wie tödlich das Labyrinth für die anderen Spieler wird.

Die Karten sollen prozedural generiert werden, wodurch jede Partie anders ablaufen kann. Genau das soll den Druck erhöhen: Niemand weiß vorher genau, welche Fallen, Wege und Entscheidungen auf die Gruppe warten.

Vorgeschichte nach dem Ersten Weltkrieg

Spannend ist auch das Setting. SAW: Genesis spielt in den düsteren Nachwirkungen des Ersten Weltkriegs und erzählt eine Geschichte, die vor der bekannten SAW-Filmreihe angesiedelt ist.

Im Mittelpunkt steht der Richter, dessen grausame Methoden später Jigsaw inspiriert haben sollen. Damit erweitert das Spiel die Mythologie der Reihe um ein neues Kapitel, bleibt aber eng an den zentralen Motiven der Filme: Schuld, Überleben, moralische Entscheidungen und blutige Konsequenzen.

Closed Alpha und Early Access geplant

Wer SAW: Genesis früh ausprobieren möchte, kann sich ab sofort für kommende Closed Alpha Playtests registrieren. Die Tests sollen in begrenztem Umfang stattfinden und ausgewählten Spielern die Möglichkeit geben, frühzeitig Feedback zur Entwicklung zu geben.

Der Early Access ist für Herbst 2026 geplant. Weitere Details zu Plattformen, Umfang und konkretem Starttermin sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Entwickelt wird SAW: Genesis von Bloober Team, Broken Mirror Games und Anshar Studios in Zusammenarbeit mit Lionsgate.