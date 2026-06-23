Valve erklärt den hohen Steam Machine-Preis – Hardwarekosten, keine Subvention

Valve hat sich zur Preisdebatte rund um die Steam Machine geäußert und erklärt, warum der Einstiegspreis so hoch ausfällt. Während viele Fans gehofft hatten, dass sich das Gerät eher in Konsolenregionen bewegt, liegt die Steam Machine zum Marktstart deutlich darüber und sorgt entsprechend für Diskussionen.

Im Kern macht Valve dafür vor allem die Entwicklung bei den Hardwarekosten verantwortlich. Statt wie ursprünglich erwartet im Laufe der Zeit zu sinken, hätten sich Preise für Komponenten in den letzten Jahren nicht in die gewünschte Richtung entwickelt. Dadurch sei ein günstigerer Einstieg ohne Abstriche bei der Ausstattung kaum realisierbar gewesen.

So begründet Valve den hohen Einstiegspreis

Warum ist die Steam Machine so teuer? Laut Valve hängt der hohe Preis vor allem damit zusammen, dass das Unternehmen die Steam Machine möglichst nah an den tatsächlichen Kosten für Teile und Fertigung verkauft. Damit verfolgt Valve bei der Steam Machine eine andere Logik als klassische Konsolenhersteller, die Hardware teils subventionieren, um über Software und Services zu verdienen.

In einem Statement gegenüber dem Technikmagazin The Verge betonte ein Valve-Sprecher sinngemäß, dass man beim Kalkulieren ursprünglich mit typischen Preisbewegungen gerechnet habe. Die Realität habe das jedoch überholt, weil zentrale Bauteile nicht günstiger, sondern eher teurer beziehungsweise knapper geworden seien.

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Wir verkaufen die Steam Machine so nah wie möglich an den tatsächlichen Kosten für Teile und Arbeit. Die Marge ist sogar noch schmaler als beim Steam Deck.

Welche Rolle Hardwarepreise und Marge spielen

Welche Faktoren treiben die Kosten nach oben? Valve verweist vor allem auf die Summe aus Material- und Produktionskosten. Gerade wenn ein Gerät mit einer PC-nahen Ausstattung geplant ist, schlagen schwankende Komponentenpreise direkt auf den Endpreis durch, statt wie bei langjährig durchkalkulierten Konsolenzyklen aufgefangen zu werden.

Zusätzlich stellt Valve klar, dass man die Steam Machine nicht subventionieren möchte. Das bedeutet in der Praxis: Der Preis soll nicht künstlich gedrückt werden, um später über andere Einnahmequellen gegenzufinanzieren. Für Käuferinnen und Käufer fühlt sich das zwar wie ein harter Einstieg an, dafür positioniert Valve das Gerät eher als Premium-Hardware mit knapp kalkulierter Handelsspanne.

Komponentenpreise sinken nicht wie erwartet, teils im Gegenteil.

Valve kalkuliert laut eigener Aussage nahe an Teile- und Arbeitskosten.

Die Marge soll sogar geringer ausfallen als beim Steam Deck.

Eine Subventionierung der Hardware schließt Valve weiterhin aus.

Was das für PC-Fans und Konsolenvergleiche bedeutet

Wie ordnet sich die Steam Machine im Vergleich zu Konsolen ein? Valves Argumentation macht deutlich, dass das Gerät nicht als direkter Preisgegner zu PlayStation, Xbox oder Nintendo gedacht ist, sondern stärker in Richtung kompakter Gaming-PC zielt. Entsprechend fällt auch die Erwartungshaltung auseinander: Wer Konsolenpreise erwartet, dürfte beim Einstieg schlucken, wer dagegen PC-Leistung und ein Steam-nahes Ökosystem in einem Wohnzimmerformat sucht, sieht eher den Gegenwert in der Hardware.

Unterm Strich bleibt: Valve kommuniziert offen, dass es aus Sicht des Unternehmens wenig Spielraum nach unten gab, ohne entweder bei der Ausstattung zu sparen oder die Hardware querzufinanzieren. Ob sich das Modell am Markt durchsetzt, wird am Ende vor allem davon abhängen, wie attraktiv die konkrete Performance, Lautstärke, Effizienz und das Gesamtpaket aus SteamOS und Bedienkomfort im Alltag sind.

Wie steht ihr zum Preis der Steam Machine: Ist das für euch ein nachvollziehbarer Premium-Ansatz oder müsste Valve näher an Konsolenpreise heran, um wirklich attraktiv zu sein? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.