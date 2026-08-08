D-Hopper kommt zu Nintendo Switch Online – Zelda ähnliches Virtual Boy Spiel

Nintendo erweitert das Angebot von Nintendo Switch Online um ein ungewöhnliches Action-Adventure, das Fans klassischer Zelda-Abenteuer aufhorchen lassen dürfte. Seit dem 4. August 2026 ist D-Hopper gemeinsam mit Zero Racers über die Sammlung Virtual Boy Nintendo Classics erhältlich.

Bei D-Hopper handelt es sich um das zuvor als Dragon Hopper bekannte Projekt von Intelligent Systems. Das Spiel sollte ursprünglich 1996 für den Virtual Boy erscheinen, wurde nach dem kommerziellen Misserfolg der Konsole jedoch eingestellt. Rund 30 Jahre später erlebt das lange verschollene Abenteuer nun doch noch seine offizielle Veröffentlichung.

Ein Zelda-Abenteuer mit Drachenprinz

Warum erinnert D-Hopper an The Legend of Zelda? Das Spiel setzt auf eine Top-down-Perspektive, Erkundung, Kämpfe und unterschiedliche Fähigkeiten zum Überwinden von Hindernissen. Damit orientiert sich das grundlegende Spielgefühl deutlich an klassischen Teilen der Zelda-Reihe, darunter The Legend of Zelda: Link’s Awakening sowie The Legend of Zelda: Oracle of Ages und The Legend of Zelda: Oracle of Seasons.

Im Mittelpunkt steht allerdings kein grün gekleideter Held, sondern der Drachenprinz Dorin. Seine Familie wurde vom hinterhältigen Premierminister Lexer gefangen genommen. Um sie zu befreien, muss Dorin eine gefährliche Welt erkunden und insgesamt vier Geister retten.

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Der Held kann zwischen verschiedenen Ebenen wechseln, auf Gegner springen und sich in unterschiedliche Drachenformen verwandeln. Jede Verwandlung hilft dabei, bestimmte Hindernisse zu überwinden oder neue Bereiche zu erreichen. Begleitet wird Dorin von der Fee Selene, die eine ähnliche Rolle wie Navi in The Legend of Zelda: Ocarina of Time übernimmt.

Besondere Voraussetzungen für den Virtual Boy

Wie lässt sich D-Hopper auf Nintendo Switch spielen? Für den Zugriff wird eine aktive Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket benötigt. Außerdem ist das spezielle Virtual Boy-Zubehör für Nintendo Switch 2 oder Nintendo Switch erforderlich. Alternativ bietet Nintendo eine einfachere Karton-Ausführung an.

Die Anwendung unterstützt Nintendo Switch 2, Nintendo Switch und Nintendo Switch OLED. Nintendo Switch Lite ist mit dem benötigten Zubehör nicht kompatibel. Die Virtual Boy-Spiele werden stereoskopisch in 3D dargestellt und lassen sich nicht in einer gewöhnlichen zweidimensionalen Ansicht starten.

Der Zeitpunkt der Veröffentlichung dürfte Fans entgegenkommen, die nach einem neuen Abenteuer im klassischen Zelda-Stil suchen. Am 4. September 2026 erscheint außerdem Isles of Reveries für aktuelle Plattformen. Das Indie-Spiel orientiert sich ebenfalls an Link’s Awakening sowie den beiden Oracle-Abenteuern und bietet einen lokalen Koop-Modus für zwei Personen.

Auch die Zelda-Reihe selbst bleibt 2026 ein großes Thema. Zum 40. Jubiläum wurde eine Neuauflage von The Legend of Zelda: Ocarina of Time für Nintendo Switch 2 angekündigt. Ein konkreter Veröffentlichungstermin steht bislang noch aus.

Wie gefällt euch die Idee, ein Zelda-ähnliches Abenteuer als verwandelbarer Drachenprinz zu erleben? Schreibt uns eure Meinung zu D-Hopper in die Kommentare.